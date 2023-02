Taylor Swift lên tiếng bảo vệ khi nhân viên bị phóng viên la hét xua đuổi trên thảm đỏ Grammy 2023

Ngay lúc này, Lễ Trao giải Grammy 2023 đang chính thức được diễn ra và Taylor Swift cũng đã xuất hiện, có ngay khoảnh khắc ghi điểm trên thảm đỏ. Cụ thể, ngay lúc Taylor Swift xuất hiện trong trang phục sang trọng đến từ nhà mốt Roberto Cavalli, cả thảm đỏ bùng nổ, hàng loạt phóng viên tìm cách để chụp được ảnh của nữ ca sĩ.

Lúc này, đại diện truyền thông của Taylor Swift - cô Tree Paine - đã đứng ở phía sau để nhắc nhở, hướng dẫn nữ ca sĩ vị trí đứng trên thảm đỏ. Tuy nhiên, hàng loạt phóng viên, thợ săn ảnh phía dưới đa la ó, xua đuổi Tree Paine tránh ra khỏi khu vực Taylor Swift đang đứng để họ dễ tác nghiệp.

Tree Paine là đại diện truyền thông đã làm việc lâu năm với Taylor Swift nên được nữ ca sĩ hết mực bảo vệ.

Ngay lập tức, Taylor Swift đã nói to với các phóng viên bên dưới để bảo vệ nhân viên của mình: "Cho chúng tôi vài giây thôi, chúng tôi sẽ thong thả mà. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Các bạn vẫn sẽ chụp được hình mà. Chúng ta đều ổn cả!". Một câu nói xứng đáng ghi điểm mười cho ứng xử của Taylor Swift: một mặt bảo vệ công khai staff quan trọng trong ekip của mình, một mặt trấn an các phóng viên bên dưới để đảm bảo họ sẽ có đủ ảnh đẹp để đăng tải.

Hành động đẹp của Taylor Swift.

Trước khi Lễ Trao giải chính thức diễn ra, các hạng mục phụ đã lần lượt được công bố và Taylor Swift đã xuất sắc ẵm thêm 1 giải Grammy nữa về bộ sưu tập của mình khi MV All Too Well (10 Minute Version) chiến thắng Best Music Video (MV ca nhạc xuất sắc nhất). Tuy nhiên, Taylor Swift đã trượt 2 giải phụ: Best Song Written for Visual Media (Ca khúc nhạc phim xuất sắc nhất) khi Carolina thua We Don't Talk About Bruno; Best Country Song (Ca khúc nhạc Country xuất sắc nhất) khi I Bet You Think About Me dừng chân trước Til You Can't.

Taylor Swift vẫn còn 1 hi vọng không nhỏ khi All Too Well (10 Minute Version) vẫn nằm trong danh sách đề cử của 1 giải Big Four: Song of The Year (Ca khúc của năm) cạnh tranh với nhiều "thứ dữ" như Lizzo, Harry Styles, Beyoncé, Adele,...