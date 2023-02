Đẳng cấp Beyoncé: Tới trễ do kẹt xe nhưng vẫn phá kỉ lục "khủng", còn được dâng cúp Grammy đến tận chỗ ngồi!

Khoảnh khắc ca khúc Break My Soul của Beyoncé được xướng tên giành chiến thắng hạng mục Best Dance/ Electronic Recording (Bản thu âm nhạc Dance/ Electronic xuất sắc nhất), cả khán đài vỡ òa và cả MXH chấn động. Với giải Grammy này, Beyoncé đã chính thức phá kỉ lục cũ và trở thành nghệ sĩ chiến thắng nhiều giải Grammy nhất trong lịch sử với tổng cộng 32 giải. Đây thực sự là một thành tích quá sức ấn tượng, là sự ghi nhận xứng đáng với những cống hiến của Beyoncé cho ngành công nghiệp âm nhạc.

"Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến chú Johny, người không có ở đây nhưng luôn ở đây trong tâm hồn. Cảm ơn bố mẹ đã yêu thương và tạo động lực cho tôi. Cảm ơn ông xã và 3 người con đang ngồi xem tivi ở nhà. Tôi cũng cảm ơn cộng đồng 'queer' (một cách gọi khác của cộng đồng LGBTQ+) vì tình yêu và vòng tay của họ".

Khoảnh khắc vinh quang của Beyoncé

Cô gửi lời cảm ơn đến gia đình và cả cộng đồng queer

Khoảnh khắc Beyoncé lên nhận chiếc cúp Grammy giúp cô làm nên lịch sử

Kỉ lục trước đó thuộc về nhà soạn nhạc Georg Solti với 31 giải Grammy. Với 88 đề cử Grammy trong sự nghiệp, Beyoncé cũng đã "san bằng" kỉ lục với ông xã Jay-Z với số lượng đề cử. 2 vợ chồng quyền lực của Hollywood đang có tổng cộng 56 chiếc cúp Grammy ở nhà, một con số mà bất kì nghệ sĩ nào cũng phải ao ước.

Trước đó, vì lí do kẹt xe nên vợ chồng Beyoncé & Jay-Z đã đến dự lễ trao giải Grammy muộn nên bỏ lỡ khoảnh khắc lên nhận giải Best R&B Song (Ca khúc R&B xuất sắc nhất) cho ca khúc Cuff It. NSX âm nhạc Nile Rodger trong team sản xuất đã đại diện "Ong Chúa" lên nhận giải. Sau đó, khi Beyoncé xuất hiện dưới hàng ghế khán giả, host Trevor Noah đã đích thân cầm cúp Grammy đến "dâng" cho nữ ca sĩ ở ngay phía dưới chỗ ngồi.

Host Trevor Noah phải đến tận bàn "dâng" giải Grammy cho Beyoncé vì cô đến trễ

Khi Beyoncé về chỗ, Jay-Z và Adele đã khui rượu sâm panh để ăn mừng kì tích lịch sử