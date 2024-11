Đúng 12h ngày 22/11 (giờ Việt Nam), Rosé (BLACKPINK) đã cho ra mắt MV number one girl sau hơn một tháng “làm mưa làm gió” với siêu hit APT .. Giống như sản phẩm âm nhạc hợp tác với Bruno Mars trước đó, number one girl cũng nằm trong album rosie và được phát hành trước khi album chính thức được lên kệ.

Theo công bố chính thức của THE BLACK LABEL - công ty quản lý của Rosé, number one girl có sự tham gia sản xuất và viết lời của Bruno Mars - đánh dấu sản phẩm thứ hai hợp tác giữa “ông hoàn nhạc Funk” và nàng “bông hồng nước Úc”. Đặc biệt, người hâm mộ cũng vô cùng bất ngờ khi Rosé chính là đạo diễn MV, đứng sau "nhào nặn" cho tất cả hình ảnh trong sản phẩm lần này.

MV number one girl - Rosé (BLACKPINK)

Khác với dự đoán ban đầu của người hâm mộ khi cho rằng number one girl sẽ chỉ là một bản audio được cô nàng “bonus” trước thềm tung full album. Tuy nhiên Rosé lại “đánh úp” với một MV được quay dựng vintage với những khoảnh khắc đời thường.

number one girl là một sáng tác được Rosé viết về những cảm xúc mà cô phải chịu tổn thương vì hàng loạt lời chỉ trích trên MXH. Giai điệu ballad cùng với giọng hát đầy chất tự sự của Rosé khiến người hâm mộ càng nghe càng thấy thấm thía. Trên trang cá nhân, Rosé chia sẻ: “Ca khúc này dành cho tất cả các cô gái (và chàng trai) ước mơ trở thành số 1 của ai đó”.

number one girl được Rosé quay MV với toàn bộ những cảm xúc của cô trong những tháng ngày khó khăn nhất

Những câu hát “đau lòng” được Rosé truyền tải về sự mong muốn được ghi nhận và thấu hiểu: “(Tạm dịch) Hãy nói với tôi rằng tôi thật đặc biệt. Nói với tôi rằng tôi thật xinh đẹp. Nói với tôi rằng tôi là thiên thần nhỏ của bạn, là người ngọt ngào nhất trong thành phố này. Hãy nói những lời mà tôi muốn nghe đi. Bởi tôi đang muốn lắng nghe bạn. Nói với tôi rằng tôi thật xứng đáng. Hãy nói với tôi rằng tôi là người có tấm lòng bao dung. Tôi tha thiết nó mà tôi cũng chẳng hiểu vì sao. Đây không phải khát khao tồn tại, chẳng phải đây là sự cô đơn sao?”.

Những câu hát làm tan chảy trái tim người nghe được Rosé mang vào ca khúc

Khoảnh khắc cao trào trong number one girl đầy nức nở khiến người hâm mộ xót xa

number one girl cũng là ca khúc mà Rosé muốn dành tặng riêng cho fandom của mình - những Number One luôn ở bên cô và cả những người vì quá mong muốn nhìn thấy sự trở lại mà vô tình khiến cô bị chịu tổn thương nặng nề. Number One là tên fandom được Rosé nghĩ ra khi viết ca khúc này như một cách chứng minh tình yêu của cô dành cho người hâm mộ dù đôi lúc cô phải chịu áp lực vì sự chỉ trích lười biếng.

Trong bài phỏng vấn với tạp chí i-D, Rosé từng chia sẻ: “Những lời chỉ trích khiến tôi thức khuya rất nhiều nhưng chỉ vì tôi yêu người hâm mộ của mình. Những lời chỉ trích đó thực sự ăn sâu vào tâm trí tôi. Họ có thể mất kiên nhẫn, điều mà tôi hoàn toàn hiểu nhưng cuối cùng thì tôi cũng chỉ là con người. Khi cảm thấy bị hiểu lầm, tôi cảm thấy yếu đuối và buồn bã. Bất kỳ ai gọi tôi là Rosie, biết tôi như một người bạn hoặc người thân, đều biết tôi là một người nghiện công việc.

Họ không gọi tôi là lười biếng nhưng tôi hiểu điều đó có thể xảy ra. Cuối cùng thì tôi vẫn chỉ là một cô gái 27 tuổi đang cố gắng sống sót qua tuổi 20 và tôi vẫn đang cố gắng tìm hiểu bản thân mình. Những lời chỉ trích thực sự không làm tôi nao núng trong vài năm đầu sự nghiệp nhưng vào một ngày khi tôi thức dậy và cảm thấy như 'Ôi trời, nó thực sự ảnh hưởng đến mình'. Tôi đã nghĩ, 'Ồ, mình cũng là con người mà’. Tôi thực sự là một cô bé dễ bị tổn thương”.

Một trong những khoảnh khắc tươi cười rạng rỡ hiếm hoi của Rosé trong MV

Sau khi MV number one girl được lên sóng, cộng đồng mạng quốc tế đang rần rần phấn khích khi đã rất lâu rồi mới được nhìn thấy một Rosé đầy u uất với bản nhạc cực suy. Nhiều người còn thừa nhận đã chuẩn bị sẵn khăn giấy để được cùng khóc cùng cười với cô nàng. Dù MV chỉ có chất lượng 480p nhưng chính giọng hát của Rosé khiến các fan muốn nghe đi nghe lại, tận hưởng từng cảm xúc của cô và đặt kỳ vọng ca khúc này sẽ đạt nhiều thành tích ấn tượng.

Hàng loạt lời khen có cánh dành cho sản phẩm âm nhạc mới nhất của Rosé

number one girl sẽ có mặt trong full album đầu tiên của Rosé phát hành vào ngày 6/12 tới đây. Album bao gồm 12 ca khúc và album deluxe (bản bổ sung) sẽ có tất cả 15 bài hát. Hiện người hâm mộ đã truyền tay 12 ca khúc sẽ xuất hiện trong album của Rosé bao gồm number one girl, Drinks Or Coffee, Two Years, 3AM, Gameboy, APT., Stay A Little Longer, Call It The End, Not The Same, Too Bad For Us, Toxic Till The End và Dance All Night. Các ca khúc đều được thành viên BLACKPINK tham gia viết lời và sáng tác với những cảm xúc, câu chuyện riêng đầy chân thật của chính cô.