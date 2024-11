Sau 3 năm kể từ album -R- ra mắt vào năm 2021, Rosé (BLACKPINK) đang khiến người hâm mộ toàn cầu phấn khích hơn bao giờ hết khi sắp ra mắt full album đầu tiên trong sự nghiệp mang tên rosie. Theo tiết lộ của nàng "bông hồng nước Úc", rosie sẽ bao gồm 12 ca khúc và phiên bản album deluxe (bản bổ sung) có tổng cộng 15 bài hát. Mới đây, Rosé đã livestream "spoil" 6 ca khúc trong album bao gồm Number One Girl, Game Boy, Toxic Till The End, 3AM, Not The Same và 2 Years.

Đặc biệt trong buổi nghe trước album được tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc mới đây, hàng chục fan may mắn đã có cơ hội được nghe toàn bộ khoảng 5 ca khúc và ai nấy đều "nổi da gà" với những gì mà cô nàng truyền tải trong sản phẩm của mình. Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng album lần này có màu sắc giống với các ca khúc của Taylor Swift và thậm chí còn nhận định Rosé muốn làm Taylor Swift thứ hai.

Sáng tác chuỗi 15 ca khúc day dứt về tình yêu đen tối. Taylor Swift cũng từng kể câu chuyện tình "đày đọa" của mình qua album

Khi Rosé ra mắt APT. - sản phẩm âm nhạc solo đầu tiên sau khi rời khỏi YG, nhiều người dự đoán album của cô nàng sẽ mang màu sắc vui tươi đậm chất Pop Rock. Tuy nhiên ngay khi những câu trả lời đầu tiên của Rosé chia sẻ về album được công bố trên tạp chí Paper, người hâm mộ toàn cầu mới sững sờ vì sự thật hoàn toàn trái ngược.

Theo chia sẻ của Rosé, album rosie sẽ là những cảm xúc chân thật của cô về những mối quan hệ đã trải qua. Đó có thể kể đến như những dấu hiệu "cờ đỏ" được cô nàng nhận ra nhưng phải cố tình "lờ" đi, những đêm dài cô độc lúc 3 giờ sáng và cả mối quan hệ độc hại đầy tiêu cực đến ám ảnh.

Qua ca khúc Toxic Till The End được Rosé hé lộ qua livestream cũng như buổi nghe trước, lyrics của ca khúc nói về mối tình với một chàng trai ghen tuông, chiếm hữu và thao túng. Ca khúc này được nàng "bông hồng nước Úc" tiết lộ sẽ là gam màu chủ đạo bao trùm lên không khí toàn bộ album.

Có thể thấy, rosie của Rosé bao gồm 15 ca khúc sẽ là những tâm trạng đầy đen tối của cô nàng về chuyện tình yêu tan vỡ và phải mất đến 2 năm để có thể cố gắng quên đi. So với Gone - một sản phẩm âm nhạc day dứt về tình yêu trước đó thì album rosie chắc chắn sẽ là một sự nâng cấp về những tâm trạng đầy u uất của cô nàng được đặt vào từng bài hát.

Album rosie của Rosé sẽ bao gồm 15 ca khúc chiếm phần lớn là những cảm xúc day dứt về mối quan hệ độc hại đã từng trải qua

Album của Rosé khiến nhiều người liên tưởng đến siêu album The Tortured Poets Department của Taylor Swift với 16 tracks và sau đó tiếp tục phát hành thêm 15 ca khúc với tựa đề mở rộng TTPD: The Anthology . Xuyên suốt album của Taylor Swift không khó để khán giả nhận ra nhân vật "nam chính" được cô ám chỉ tới chính là chàng thơ Anh quốc Joe Alwyn.

Từng là mối tình trong mơ kéo dài đến 6 năm ngỡ như sẽ có một đám cưới thế kỷ sẽ xảy ra nhưng sau tất cả, tình yêu của Taylor Swift và Joe Alwyn đã vỡ tan vì sự phản bội. Câu hát xé lòng mà Taylor Swift thể hiện trong bản hit Fortnight như nói lên tất cả: "I love you, it's ruining my life" (Em yêu anh, điều đó huỷ hoại em).

Từ tựa đề album - The Tortured Poets Department mang ý nghĩa "Hội thi sĩ đọa đày", Taylor Swift đã "đọa đày" chính mình trong những áng thơ được chuyển thể thành lời cả được mang tất cả vào album. Chính việc truyền tải cảm xúc qua những câu chuyện từng trải qua với tình cũ khiến người hâm mộ tin rằng, Taylor Swift cũng như album của cô chính là nguồn cảm hứng để Rosé sáng tác nên những ca khúc trong album rosie.

Album The Tortured Poets Department của Taylor Swift cũng là những áng thơ được truyền tải bằng âm nhạc nhằm "đọa đày" chính mình

Rosé từng mê mệt một ca khúc của Taylor Swift, đáng nói ca khúc này được sáng tác để "đay nghiến" người cũ

Người hâm mộ của Rosé không còn mấy xa lạ với việc cô nàng đích thị là một "fan cứng" của Taylor Swift. Nàng "bông hồng nước Úc" từng có mặt tại concert The Eras Tour ở Tokyo, Nhật Bản và đắm chìm vào những bản tình ca của Taylor Swift. Đặc biệt, cô nàng còn mê mệt ca khúc All Too Well khi quay clip ghi lại khoảnh khắc hát theo ca khúc này tại concert và thừa nhận yêu thích nhất phiên bản All Too Well (version 10 phút) trong album.

Đây là ca khúc đan xen giữa sự tức giận, tiếc nuối, đâu đó có những kỷ niệm đẹp nhưng sau cùng là tình cảm khó có thể buông bỏ dành cho tình cũ. Ở đó có những câu hát đầy cứa tim như "Anh giữ em như một bí mật, nhưng em giữ anh như một lời thề". Là câu chuyện sau chia tay bây giờ mới được hé lộ: "Một nữ diễn viên hỏi em chuyện đã xảy ra là gì, và câu trả lời chính là anh. Tất cả đều là vì anh". Thậm chí ở đó còn có cả những lyrics mang đậm tính "đay nghiến" đầy sâu cay: "Em rồi sẽ già đi, nhưng những người tình của anh mãi mãi ở độ tuổi của em".

Trong bài phỏng vấn mới đây, Rosé cũng tiết lộ lyrics mà cô thấy thú vị nhất trong album: " Tôi có thể tha thứ cho anh vì nhiều chuyện, kể cả việc không trả lại nhẫn Tiffany cho tôi. Nhưng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh vì một điều, baby à. Anh đã lãng phí những năm tháng tươi đẹp nhất của tôi".

Những lời nhắn gửi đầy đanh thép dành cho tình cũ khiến người hâm mộ không thể không nghĩ tới loạt ca khúc dành cho những người đàn ông "cực phẩm" đã đi qua cuộc đời Taylor Swift. Điều này khiến cho cộng đồng mạng càng thêm tin vào việc, Rosé muốn thông qua âm nhạc để viết nên nỗi lòng và kể tội tình cũ giống như cách mà Taylor Swift đã từng làm.

Clip Rosé hát theo ca khúc All Too Well tại concert Taylor Swift

Liên tục nhắc tới Taylor Swift khi chia sẻ về album, fan nghe trước album rosie nhận định màu sắc giống với Taylor Swift

Một trong những yếu tố khiến người hâm mộ khẳng định Taylor Swift là nguồn cảm hứng để Rosé tạo nên album rosie, đó là việc cô nàng luôn nhắc đến nữ nghệ sĩ đàn chị trong bài phỏng vấn của mình khi chia sẻ về album. Trong bài phỏng vấn với tạp chí Paper, Rosé từng cho biết album rosie mang thể loại Pop rõ nét với những câu chuyện đầy cảm xúc như trong bài hát của Taylor Swift kết hợp cùng những đoạn điệp khúc được đẩy lên cao trào nhằm khắc họa chuyện tình yêu tan vỡ, những dấu hiệu "cờ đỏ", những đêm dài cô độc lúc 3 giờ sáng và trở nên tiêu cực, độc hại.

Hay như trong bài phỏng vấn với tạp chí i-D, Rosé cũng tiết lộ Taylor Swift đã cho cô số điện thoại nếu cô cần bất kỳ lời khuyên và sự giúp đỡ nào: "Tôi đã nói với cô ấy rằng tôi là một người hâm mộ lớn và tôi chỉ có một số câu hỏi. Ngay khi cô ấy gặp tôi, cô ấy đã nói 'Hãy kể đi, để chị giúp em'.' Cô ấy đã chia sẻ với tôi những kinh nghiệm của mình và rất sẵn lòng giúp đỡ tôi. Cô ấy đã cho tôi số điện thoại và nói, 'Hãy cho chị biết nếu em có bất kỳ câu hỏi nào'".

Rosé chia sẻ thêm: " Tôi thật sự biết ơn Taylor vì khi đó tôi cảm thấy như mình đang hơi đuối sức. Cô ấy thực sự là một người tuyệt vời. Cô ấy yêu thương và ủng hộ phái nữ. Taylor đã chỉ cho tôi cần phải chú ý về những việc gì, ví dụ như logistic. Taylor đã che chở bảo vệ tôi. Việc tôi trở thành nghệ sĩ solo, không phải là điều dễ dàng và có rất nhiều thứ mà tôi cần phải cẩn thận. Cô ấy đã căn dặn kỹ càng tất cả những điều tôi cần chú ý. Đó là điều tuyệt vời nhất. Cô ấy là một nghệ sĩ thành công và vô cùng tốt bụng khi sẵn sàng chỉ dẫn cho tôi".

Rosé không ngừng nhắc tới Taylor Swift khi chia sẻ về album sắp ra mắt

Trong buổi nghe trước album, khoảng 80 người hâm mộ đã có cơ hội nghe trước toàn bộ 5 bài hát trong album rosie. Một fan Việt may mắn đã có mặt trong sự kiện đặc biệt này và đưa ra cảm nhận: "Mình ấn tượng và nhớ tên nhất là 2 ca khúc 3AM và Toxic Till The End. 3AM là bài mình nghe đầu tiên và có cảm giác đang nghe nhạc của Taylor Swift những năm về trước. Giai điệu xen chút Pop và cả tiếng guitar. Hay lắm trời ơi. Nó hay mà nó thấm. Còn Toxic Till The End là bài mình thật sự bị nổi da gà. Nó thật sự gây nghiện và mọi người tại đó đều bị sốc và phải 'wao' khi nghe bài này. Mình dự đoán đây sẽ là hit và viral như APT.".

Một trong những ca khúc mới toanh được Rosé hé lộ tại buổi pre-listening party mang tên Dance All Night. Fan Việt chia sẻ: "Ca khúc này mang đến cảm giác vừa buồn vừa vui giống như album Midnight của Taylor Swift hay Gone vậy. Thật sự mình 'đu' Kpop cũng nhiều nhóm nhưng album của Rosé lần này như được 'rửa tai'. Không hề giống các ca khúc Kpop bây giờ chạy theo trend đâu. Mà nó theo vibe US-UK của Taylor Swift hay Olivia Rodrigo vậy".

Clip Rosé hé lộ giai điệu ca khúc Toxic Till The End

Rosé đang muốn trở thành Taylor Swift thứ hai?

Sau khi rời khỏi YG để tập trung cho các hoạt động solo, có thể nói Rosé đang là thành viên nổi bật nhất trong số các chị em BLACKPINK khi nhanh chóng gây bão toàn cầu, lập nên nhiều thành tích lịch sử chỉ với một sản phẩm âm nhạc cá nhân kết hợp cùng Bruno Mars mang tên APT. . Trước sự ảnh hưởng khủng khiếp của APT. , người hâm mộ toàn cầu càng đổ dồn sự chú ý vào full album đầu tiên trong sự nghiệp của nàng "bông hồng nước Úc". Dù chưa chính thức ra mắt nhưng với những ca khúc được "spoil" hay lời chia sẻ thấm đẫm tâm trạng của Rosé, người hâm mộ có những cơ sở để tin rằng cô đang theo đuổi con đường để trở thành "Taylor Swift thứ hai".

Taylor Swift được cộng đồng mạng dành cho danh xưng "bà hoàng kể chuyện" khi biến âm nhạc trở thành nơi để cô tâm sự, trút hết nỗi lòng. Rosé cũng từng thể hiện khả năng này qua những bài hát như On The Ground hay Gone . Album rosie có thể xem như một sự "level up" những góc khuất trong tâm hồn của Rosé khiến khán giả phải tò mò với từng câu chữ, từng lời lyrics và cả nhân vật trong bài hát mà cô nàng viết nên.

Một điểm tương đồng đáng chú ý khác là sự đa dạng trong phong cách âm nhạc. Taylor Swift đã chuyển mình thành công qua nhiều thể loại. Từ country đến pop, indie và alternative. Rosé với nền tảng Kpop mạnh mẽ, nếu sử dụng album rosie để thử nghiệm với những thể loại mới như folk hay indie-pop, điều đó sẽ khẳng định khát khao quyết tâm khẳng định bản thân, vượt ra khỏi cái bóng của một Rosé mà người hâm mộ từng biết thuở còn được YG "chăm bẵm". Cô sẽ định hình một con đường nghệ thuật riêng biệt - khác biệt hoàn toàn với các chị em BLACKPINK.

Taylor Swift là một trong những nghệ sĩ chạm đến trái tim khán giả nhờ những câu chuyện tình yêu, những nỗi đau và hy vọng mà ai cũng có thể đồng cảm. Rosé cũng có lợi thế này, nhờ chất giọng đặc trưng đầy cảm xúc, chắc chắn album rosie là một sự kết nối sâu sắc với người hâm mộ toàn cầu - tương tự như cách Taylor đã làm và vô cùng thành công.