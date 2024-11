Chiều 16/11, Rosé (BLACKPINK) đã tổ chức buổi pre-listening (nghe trước) album rosie tại Seoul, Hàn Quốc. Đặc biệt một fan may mắn người Việt Nam đã có cơ hội trúng “slot” hiếm hoi để được thưởng thức những giai điệu chưa từng được công bố của nàng “bông hồng nước Úc”.

Theo đó, fan Việt may mắn có tên Bích Hân, sinh năm 2001 hiện đang theo học trường Đại học Hoa Sen, TP.HCM và đã có “thâm niên” làm fan BLACKPINK 6 năm. Cô nàng còn từng tham dự concert BLACKPINK lên tới 13 lần nên việc có thêm cơ hội có mặt trong buổi nghe trước album rosie khiến cô không khỏi bất ngờ xen lẫn xúc động.

Hình ảnh Rosé tại buổi pre-listening party ở Seoul, Hàn Quốc (Ảnh: X)

Tấm card bo góc của Rosé mà fan Việt may mắn có được trong buổi pre-listening album

Toàn bộ những phần quà được nàng “bông hồng nước Úc” dành tặng người hâm mộ

Dòng chữ “Vietnamese No.1 love you. Hope you go to Vietnam again” (No.1 Việt Nam yêu bạn. Mong bạn sớm trở lại Việt Nam) được fan Việt nhắn gửi đến Rosé

Trong buổi pre-listening party, khác với dự đoán ban đầu của người hâm mộ, Rosé chỉ mở khoảng 5 ca khúc thay vì bật mí toàn bộ các sản phẩm âm nhạc trong album. Trong đó, một số ca khúc như 3AM hay Toxic Till The End từng được cô nàng “spoil” trong buổi livestream trước đó cũng được hé lộ toàn bộ giai điệu tại sự kiện.

Fan Việt chia sẻ: “Mình ấn tượng và nhớ tên nhất là 2 ca khúc 3AM và Toxic Till The End. 3AM là bài mình nghe đầu tiên và có cảm giác đang nghe nhạc của Taylor Swift những năm về trước. Giai điệu xen chút Pop và cả tiếng guitar. Hay lắm trời ơi. Nó hay mà nó thấm. Còn Toxic Till The End là bài mình thật sự bị nổi da gà. Nó thật sự gây nghiện và mọi người tại đó đều bị sốc và phải ‘wao’ khi nghe bài này. Mình dự đoán đây sẽ là hit và viral như APT.”.

Clip ca khúc Toxic Till The End được Rosé hé lộ trong buổi livestream

Fan Việt “nổi da gà” khi nghe toàn bộ ca khúc Toxic Till The End của Rosé

Một trong những ca khúc mới toanh được Rosé hé lộ tại buổi pre-listening party mang tên Dance All Night. Bích Hân chia sẻ: “Ca khúc này mang đến cảm giác vừa buồn vừa vui giống như album Midnight của Taylor Swift hay Gone vậy. Thật sự mình ‘đu’ Kpop cũng nhiều nhóm nhưng album của Rosé lần này như được ‘rửa tai’. Không hề giống các ca khúc Kpop bây giờ chạy theo trend đâu. Mà nó theo vibe US-UK của Taylor Swift hay Olivia Rodrigo vậy”.

Ca khúc Dance All Night sẽ mang giai điệu buồn chạm vào cảm xúc người nghe

Trước đó, Bích Hân cho biết các fan có mặt sẽ được phát một máy ảnh film để ghi lại khoảnh khắc tại sự kiện. Tuy nhiên cuối buổi ekip sẽ thu lại máy để tổng hợp tư liệu từ người hâm mộ. Khi vào bên trong sẽ là không gian cực “nghệ” do Rosé chuẩn bị như bánh ngọt, máy chơi game,...

Thời gian ở trong không gian này sẽ khoảng 30 phút và sau đó các fan sẽ được ekip dẫn xuống dưới tầng. Tại đây sẽ là nơi người hâm mộ gặp Rosé và được cô nàng mở các ca khúc thông qua điện thoại của mình. Đặc biệt ở cuối sự kiện, Rosé đã cùng các fan “quẩy” chung ca khúc APT. và chụp ảnh “group photo”. Đây là khoảnh khắc mà cô nàng vô cùng thích thú và xúc động khi được ở bên cạnh thần tượng với khoảng cách gần như vậy.

Không gian tiệc ngọt được Rosé chuẩn bị cho người hâm mộ

Nữ idol còn chuẩn bị máy chơi game để fan trúng thưởng card bo góc

Trên MXH X (Twitter), cộng đồng fan BLACKPINK cũng lan truyền danh sách 12 bài hát trong album rosie bao gồm: Number One Girl, Drinks Or Coffee, Two Years, 3AM, Gameboy, APT., Stay A Little Longer, Call It The End, Not The Same, Too Bad For Us, Toxic Till The End và Dance All Night.

Trong đó ca khúc Dance All Night được Rosé chia sẻ đã viết từ khoảng 3-4 năm trước tại Los Angeles cùng một nhà sản xuất từng làm việc chung với “họa mi nước Anh” Adele. Toxic Till The End từng được mang tên The X nhưng Rosé đã nảy ra ý tưởng khác hay hơn nên đã đổi tên bài hát. Dẫu vậy, cô rất tâm đắc cụm từ “The X” nên đã đưa vào ca khúc.

Ngoài ra Toxic Till The End cũng sẽ là bài hát mang cảm xúc chủ đạo cho toàn bộ bầu không khí của album lần này. Với phân đoạn giữa mang lời tự sự “Ladies and Gentlemen”, fan quốc tế có mặt khẳng định tuyệt đến mức khiến người nghe phải nổi da gà.

Sau buổi pre-listening album rosie của Rosé, hiện những phản ứng tích cực dành cho album đang được chia sẻ rần rần trên MXH làm dấy lên sự tò mò lên đến đỉnh điểm. Người hâm mộ đang rất nóng lòng chờ đón đến ngày được thưởng thức toàn bộ album rosie cũng như được lắng nghe tiếng lòng của cô nàng đặt để qua mỗi bài hát. Theo dự kiến, album rosie sẽ chính thức phát hành vào ngày 6/12 tới đây.