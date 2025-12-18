Phát hiện ung thư giai đoạn muộn chỉ nhờ… tiếng ngáy khi ngủ, người phụ nữ khóc: “Tôi không muốn bị câm!”

Nhiều người vẫn chủ quan cho rằng ngáy chỉ là một phiền toái nhỏ khi ngủ hoặc do mệt mỏi, thậm chí còn là biểu hiện của giấc ngủ ngon. Thế nhưng, đó cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh nặng. Với bà Huang (46 tuổi, sống tại Đài Loan, Trung Quốc), tiếng ngáy ngày một lớn dần chính là tín hiệu "cầu cứu" cuối cùng của cơ thể trước căn bệnh ung thư quái ác đang âm thầm xâm lấn cổ họng.

Phát hiện ung thư giai đoạn 3 chỉ nhờ... tiếng ngáy to khi ngủ

Mọi chuyện bắt đầu khi bà Huang phát hiện một cục mềm trong cổ họng. Ban đầu, bà được bác sĩ phòng khám tư chẩn đoán chỉ là u nang nhầy hoặc u lympho lành tính. Bác sĩ khuyên bà nên tới bệnh viện lớn kiểm tra kỹ hơn và điều trị sớm. Nhưng vì không đau cũng chẳng ngứa, nên bà Huang chẳng thèm quan tâm đến nó suốt 1 năm rưỡi sau đó.

Ảnh minh họa

Cứ như vậy, khối u lớn dần, tiếng ngáy khi ngủ của bà của bà cũng ngày một to hơn. Phải đến khi người nhà liên tục than thở mất ngủ vì tiếng ngáy này, kèm theo giọng nói có chút thay đổi, cân nặng có vẻ giảm đi dù vẫn ăn uống như thường bà mới chịu đi khám lại.

Bác sĩ Fang Duanren, Giám đốc Khoa Tai Mũi Họng tại Bệnh viện Đa khoa Chang Gung (Đài Loan, Trung Quốc) cho biết bà Huang bị ung thư tuyến nước bọt nhỏ. Đây là một loại u ác tính cực kỳ hiếm gặp. Đáng sợ hơn, tế bào ung thư đã xâm lấn sang mô thanh quản bên, bệnh đã tiến triển đến gần giữa giai đoạn III.

Nỗi sợ hãi mất đi giọng nói vĩnh viễn

Đứng trước ranh giới sinh tử, điều khiến bà Huang suy sụp không chỉ là án tử hình từ ung thư, mà là nguy cơ mất đi giọng nói. Theo Bác sĩ Fang, loại ung thư này thường phát triển chậm và triệu chứng rất nhẹ nên dễ bị chẩn đoán nhầm. Thông thường, khi phát hiện ở giai đoạn muộn như bà Huang, phương pháp duy nhất để giữ mạng sống là cắt bỏ toàn bộ thanh quản. Điều này đồng nghĩa với việc bệnh nhân sẽ mất khả năng nói, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao tiếp và chất lượng cuộc sống.

Vốn là một người hoạt bát, nói nhiều và quảng giao nên bà Huang không chấp nhận nổi sự thật này. Bà vừa khóc vừa liên tục nói: "Tôi không muốn bị câm", thậm chí còn từ chối điều trị và cho rằng cứ sống nốt những năm tháng cuối đời được cười nói như bình thường.

May mắn là sau khi nghe bác sĩ phân tích, bà đã dần hiểu ra. Đồng thời, đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện họp nhiều lần để tìm ra cách phẫu thuật bảo tồn tối đa, giữ giọng nói theo ý nguyện của bà Huang. Ca phẫu thuật phức tạp, kết hợp đa khoa và kéo dài nhiều giờ cuối cùng cũng thành công tốt đẹp.

Ảnh ca phẫu thuật do BV cung cấp

Hai tuần sau mổ, bà Huang đã bắt đầu nói chuyện được và ăn uống bình thường. Bà nói cảm thấy như một phép màu vậy. Nhờ tiếng ngáy khi ngủ mà phát hiện ung thư, phẫu thuật khối u ở giai đoạn muộn mà vẫn giữ được giọng nói, hồi phục cũng rất nhanh.

Lời cảnh báo của chuyên gia về tiếng ngáy khi ngủ

Bác sĩ Fang Duanren cảnh báo tiếng ngáy bất thường, dù không đau đớn, có thể là dấu hiệu tắc nghẽn đường thở do khối u hoặc amidan phì đại. Ngoài nguy cơ ung thư, ngáy còn cảnh báo hội chứng ngưng thở khi ngủ, gây thiếu oxy máu và làm tăng áp lực lên hệ tim mạch, dễ dẫn đến đột quỵ hoặc suy tim.

Nếu tiếng ngáy kéo dài đi kèm cảm giác vướng víu ở cổ, đau đầu khi thức dậy hoặc mệt mỏi cực độ, bạn tuyệt đối không được chủ quan. Tầm soát sớm là cách duy nhất để bảo vệ sức khỏe và tránh những biến chứng đe dọa đến mạng sống cũng như giọng nói của mình.

Nguồn và ảnh: Ctinews, Sohu