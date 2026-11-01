Bắt đầu từ những cơn đau đầu và mờ mắt bất ngờ sau chuyến du lịch, nam sinh 16 tuổi chết lặng khi nhận chẩn đoán suy thận giai đoạn cuối.

Theo thông tin đăng tải trên tờ The Paper (Trung Quốc), Tiểu Vỹ (Xiaowei, 16 tuổi, Nam Kinh, Giang Tô, Trung Quốc) vừa hoàn thành xuất sắc kỳ thi tuyển sinh vào cấp 3 nên được bố mẹ thưởng cho một chuyến du lịch nước ngoài. Thế nhưng, niềm vui chưa trọn vẹn thì vào những ngày cuối chuyến đi, cậu bất ngờ xuất hiện triệu chứng đau đầu dữ dội, tầm nhìn mờ đi nhanh chóng.

Ít ai ngờ rằng, cơn đau đầu dữ dội hay thị lực suy giảm đột ngột cũng là dấu hiệu suy thận (Ảnh minh họa)

Ngay hôm sau khi trở về nhà, mẹ Tiểu Vỹ vội vàng đưa con đến khám tại khoa Nhãn khoa của một bệnh viện địa phương. Tại đây, các bác sĩ phát hiện võng mạc của nam sinh đã bị xuất huyết nghiêm trọng. Khi tiến hành đo huyết áp, kết quả khiến cả gia đình bàng hoàng: Chỉ số huyết áp tâm thu vọt lên ngưỡng nguy hiểm 180mmHg và huyết áp tâm trương đạt 100mmHg, xác định tình trạng tăng huyết áp nguy hiểm.

Nghi ngờ biến chứng sâu xa, bác sĩ lập tức chỉ định xét nghiệm chức năng thận. Kết quả cho thấy nồng độ creatinine huyết thanh của Tiểu Vỹ tăng vọt lên mức 1200μmol/L. Chàng trai trẻ chính thức bước vào giai đoạn nhiễm độc urê huyết của bệnh suy thận mạn tính, buộc phải chuyển sang khoa Thận để lọc máu và đối mặt với nguy cơ chạy thận nhân tạo suốt đời.

Vì sao người trẻ tuổi lại mắc tăng huyết áp ác tính và suy thận?

Trường hợp của Tiểu Vỹ không phải là cá biệt. Cùng bệnh viện trên cũng từng tiếp nhận Tiểu Trần (Xiao Chen, 25 tuổi), một nhân viên thương mại quốc tế có thể trạng cao lớn, nhập viện cấp cứu vì đau đầu dữ dội với chỉ số huyết áp lên tới 240/120mmHg. Kết quả chẩn đoán hình ảnh xác nhận thận của anh đã bị teo nhỏ, chức năng suy giảm nghiêm trọng.

Lý giải về hiện tượng đáng báo động này, Giáo sư Tôn Vỹ (Sun Wei), chuyên gia đầu ngành về thận học tại Hồng Kông, Trung Quốc cho biết, khi người trẻ dưới 35 tuổi xuất hiện tình trạng tăng huyết áp ác tính, phần lớn đều là tăng huyết áp thứ phát bắt nguồn từ bệnh lý tại thận. Những bệnh nhân này thường đã mắc viêm thận mạn tính từ thời thơ ấu với thời gian ủ bệnh kéo dài, thậm chí từ 10 đến 15 năm. Suốt nhiều năm liền, chỉ số huyết áp âm thầm tăng dần nhưng cơ thể không biểu hiện triệu chứng khó chịu rõ rệt, khiến người bệnh chủ quan không đi khám sức khỏe định kỳ.

Suy thận không chỉ ngày càng phổ biến mà còn trẻ hóa nhanh (Ảnh minh họa)

Theo nghiên cứu công bố năm 2025 trên tạp chí Renal Failure , sử dụng dữ liệu từ Nghiên cứu Gánh nặng bệnh tật toàn cầu (GBD 2021), tỷ lệ mắc mới bệnh thận mạn ở nhóm 15 đến 29 tuổi trên toàn thế giới đã tăng khoảng 30% trong giai đoạn 1990 đến 2021. Tỷ lệ hiện mắc tăng 7%, trong khi tỷ lệ tử vong tăng 6%. Đáng chú ý, Đông Nam Á là khu vực có tỷ lệ hiện mắc bệnh thận mạn cao nhất trong nhóm tuổi này.

Giáo sư Tôn nói thêm rằng dữ liệu thống kê từ Sở Y tế Hồng Kông (Trung Quốc), cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo khi tỷ lệ mắc tăng huyết áp ở thanh thiếu niên từ 15 đến 24 tuổi lên tới 4,9%. Đáng chú ý, tại nhiều khoa Thận hiện nay, có tới 1/3 số bệnh nhân suy thận phải nhập viện điều trị là những người trẻ dưới 30 tuổi.

5 dấu hiệu cảnh báo sớm bệnh thận mạn tính tuyệt đối không được bỏ qua

Theo báo cáo từ Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe Hồng Kông (Trung Quốc) và Cơ quan Quản lý Bệnh viện Hồng Kông (Trung Quốc), suy thận mạn tính diễn tiến âm thầm và gần như không thể phục hồi một khi tế bào thận đã tổn thương nặng. Để nhận diện sớm nguy cơ, mỗi người cần đặc biệt lưu ý 5 tín hiệu bất thường sau đây:

- Nước tiểu có nhiều bọt lâu tan: Chức năng màng lọc cầu thận suy giảm khiến protein rò rỉ ra ngoài theo đường bài tiết, tạo thành lớp bọt mịn nổi dày đặc trên bề mặt nước tiểu mỗi ngày.

- Tăng huyết áp bất thường ở người trẻ: Khi thận mất khả năng điều hòa lượng dịch và cân bằng điện giải trong cơ thể sẽ gây ra tình trạng tăng huyết áp thứ phát, đôi khi kèm theo đau đầu và xuất huyết võng mạc.

- Chỉ số creatinine huyết thanh tăng cao: Kết quả xét nghiệm máu ghi nhận nồng độ các chất thải chuyển hóa như creatinine vượt ngưỡng an toàn, phản ánh trực tiếp sự suy kiệt khả năng thanh lọc độc tố của thận.

- Cơ thể thiếu máu, da mặt xanh xao: Thận tổn thương làm giảm tiết hormone kích thích tủy xương sản xuất hồng cầu, khiến người bệnh thường xuyên mệt mỏi, chán ăn và sắc mặt nhợt nhạt.

Thay đổi trong nước tiểu là tín hiệu quan trọng nhóm đầu cảnh báo bệnh thận (Ảnh minh họa)

- Tăng tần suất tiểu đêm: Khả năng cô đặc nước tiểu của ống thận suy giảm khiến người bệnh phải thức dậy đi tiểu nhiều lần vào ban đêm, thậm chí lượng nước tiểu ban đêm còn nhiều hơn ban ngày.

Lời khuyên từ bác sĩ chuyên khoa để bảo vệ thận từ sớm

Trước thực trạng bệnh suy thận đang ngày càng trẻ hóa, Giáo sư Tôn khuyến cáo người dân tuyệt đối không nên chủ quan ỷ lại vào sức trẻ mà bỏ qua việc tầm soát sức khỏe. Mỗi người nên duy trì thói quen xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu định kỳ 6 đến 12 tháng một lần, đặc biệt là sau những đợt cơ thể bị cảm lạnh, tiêu chảy hoặc dị ứng nặng.

Ngoài ra, đối với những người đã phát hiện chỉ số huyết áp tăng cao, việc thăm khám không chỉ dừng lại ở tim mạch mà cần thực hiện đồng bộ các xét nghiệm nước tiểu, siêu âm hệ tiết niệu, đánh giá chức năng thận và kiểm tra chỉ số thiếu máu. Việc phát hiện sớm tổn thương thận ngay từ giai đoạn khởi phát chính là chìa khóa vàng giúp kiểm soát bệnh hiệu quả, ngăn chặn nguy cơ phải gắn chặt cuộc đời với máy chạy thận nhân tạo hay phải trông chờ ghép thận.

Nguồn và ảnh: The Paper, HK01