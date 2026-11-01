Nhiều chị em khoác áo phao dày cộp vào mùa đông nhưng tay chân vẫn lạnh cóng, đau bụng kinh hay sạm da chỉ vì thói quen ăn mặc để hở 3 vùng trọng yếu trên cơ thể.

Người Trung Quốc xưa có câu tục ngữ truyền miệng rất nổi tiếng: "Đàn ông sợ mùa xuân, phụ nữ sợ mùa đông". Câu nói này đúc kết từ quy luật âm dương trong dưỡng sinh: mùa xuân dương khí bốc lên mạnh mẽ dễ khiến nam giới nóng trong, bốc hỏa và cáu gắt. Ngược lại, mùa đông hàn khí ngự trị làm nữ giới vốn thuộc tính âm dễ bị lạnh sâu, hao tổn khí huyết.

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Khi còn trẻ, nhiều chị em thường bỏ ngoài tai lời đúc kết này vì nghĩ rằng trời lạnh chỉ cần khoác thêm áo dày là xong. Thế nhưng, khi bước qua tuổi 30, nhất là thời kỳ tiền mãn kinh trở đi, cơ thể phụ nữ bắt đầu lên tiếng rõ rệt mỗi khi tiết trời lập đông. Trong cùng một căn phòng, đàn ông vẫn thoải mái diện áo mỏng, còn phụ nữ đã buốt cóng tay chân, da mặt sạm đi, giấc ngủ chập chờn và tinh thần dễ chùng xuống.

Dưới góc nhìn y học cổ truyền, phụ nữ lấy huyết làm gốc và lấy gan làm nền tảng, nếu không biết giữ ấm đúng cách vào mùa đông, hàn khí sẽ xâm nhập gây đau bụng kinh, nhức mỏi xương khớp và suy nhược cơ thể.

Chị em mặc ấm mấy mà để hở 3 chỗ này thì "cũng như không"

Thực tế, rất nhiều phụ nữ chống rét theo kiểu đối phó hoặc coi trọng thời trang hơn. Ví dụ như bên ngoài khoác áo lông vũ dày cộp, đắt tiền nhưng bên trong lại diện áo croptop, áo cổ trễ hay quần xắn gấu. Đôi khi mặc áo dày nưng lại không thích kéo khóa, không muốn cài kín cổ hay che chắn phần trên là đủ, để hở eo một cách gợi cảm. Gió lạnh không quan tâm chiếc áo khoác của bạn dày bao nhiêu, mà chỉ tìm đúng những kẽ hở chí mạng để tấn công.

Vì vậy, nếu quan tâm đến sức khỏe và khí huyết của mình, có 3 vùng chị em nhất định phải giữ ấm kỹ khi đi ra ngoài:

1. Vùng cổ và sau gáy

Nhiều chị em thích mặc áo cổ rộng hoặc áo khoác không kéo khóa, không quàng khăn để khoe dáng thanh thoát mà quên rằng vùng cổ gáy là cửa ngõ vô cùng nhạy cảm. Nơi đây tập trung nhiều huyệt đạo quan trọng nhưng lớp da và cơ lại khá mỏng manh. Khi gió lạnh lùa vào gáy, hàn khí lập tức làm co thắt mạch máu, khiến vùng cổ vai gáy cứng đờ, đau nhức và gây căng tức đầu. Đây cũng là nguyên nhân hàng đầu khiến chị em dễ cảm lạnh, viêm họng mỗi khi trời trở gió.

2. Vùng thắt lưng và bụng dưới

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Thói quen diện áo croptop dáng ngắn hay quần cạp trễ trong những ngày rét buốt là sai lầm phổ biến khiến nhiều phụ nữ bị nhiễm lạnh sâu. Eo và bụng là nơi trú ngụ của tạng phủ và tử cung, được xem là nền tảng sinh mệnh của phái đẹp, đồng thời là vị trí của huyệt Thần Khuyết ở rốn và huyệt Mệnh Môn ở thắt lưng.

Khi hai vùng này bị hở gió, hàn khí xâm nhập trực tiếp gây lạnh tử cung, đau lưng mỏi gối và rối loạn kinh nguyệt. Trước khi đi ngủ, chị em nên xoa nóng hai lòng bàn tay rồi áp lên vùng rốn, xoay tròn nhẹ nhàng để làm ấm tạng phủ từ bên trong.

3. Vùng cổ chân và mắt cá chân

Đôi bàn chân được ví như trái tim thứ hai của cơ thể, đặc biệt vùng quanh mắt cá chân là nơi hội tụ của nhiều đường kinh lạc quan trọng, tiêu biểu là huyệt Tam Âm Giao chi phối sức khỏe sinh sản và khí huyết của nữ giới. Việc mặc quần ống ngắn hoặc đi tất lười để lộ mắt cá chân vào mùa đông chẳng khác nào mở toang cánh cửa cho khí lạnh tràn vào người. Chị em nên ưu tiên đi tất cao cổ giữ ấm cổ chân và duy trì thói quen ngâm chân nước ấm khoảng 40 độ C mỗi tối trước khi ngủ.

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Bí quyết dưỡng khí huyết giúp phụ nữ khỏe đẹp suốt mùa đông

Bên cạnh việc từ bỏ thói quen mặc hở 3 vùng trọng yếu kể trên, phụ nữ cần điều chỉnh lối sống hằng ngày để cơ thể tích trữ đủ năng lượng vượt qua mùa lạnh:

- Kiểm soát cảm xúc, tránh nóng giận: Sự tức giận làm tổn thương gan, gây ứ trệ khí huyết còn nghiêm trọng hơn cả lao động nặng nhọc. Chị em nên giữ tâm thế bình ổn, tranh thủ phơi nắng nhẹ buổi sáng để xua tan cảm giác u uất mùa đông.

- Hạn chế đồ ăn lạnh, cay nóng và quá mặn: Tránh ăn trực tiếp trái cây tính hàn từ tủ lạnh như dưa hấu, lê, thanh long; thay vào đó hãy hấp chín hoặc nấu canh ấm. Đồng thời, giảm bớt đồ muối chua quá mặn để tránh hại thận và tiết chế món cay nóng gây khô hao tân dịch.

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- Ngủ sớm và vận động vừa sức: Nên đi ngủ trước 23 giờ để gan có thời gian phục hồi và tích trữ máu. Khi tập thể dục mùa đông, chỉ nên vận động nhẹ nhàng đến khi cơ thể ấm lên và rịn nhẹ mồ hôi, tránh tập quá sức gây vã mồ hôi làm thất thoát dương khí.

Chăm sóc cơ thể trong mùa đông không nằm ở việc mặc bao nhiêu lớp áo dày hay dùng những loại thuốc bổ đắt đỏ, mà nằm ở sự tinh tế trong cách bảo vệ những điểm huyệt dễ nhiễm lạnh. Giữ được đôi bàn tay ấm áp, giấc ngủ sâu và tinh thần thư thái chính là bí quyết giúp phái đẹp rạng rỡ, tràn đầy sức sống khi mùa xuân gõ cửa.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, Top Beauty