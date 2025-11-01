Pháp Kiều định cầm guốc chọi ai đây?

Tối qua, vũ trụ "Anh Trai - Em Xinh" khiến mạng xã hội bùng nổ khi cùng tổ chức đại tiệc Halloween hoành tráng với sự góp mặt của loạt gương mặt đình đám như BigDaddy, Hải Nam, Dillan Hoàng Phan, Muộii, Quỳnh Anh Shyn, Pháp Kiều… Ai nấy đều "chơi lớn", đầu tư tạo hình chỉn chu, biến hóa đa dạng từ quyến rũ, ma mị cho tới kỳ bí và cá tính.

Tuy nhiên, spotlight của đêm tiệc lần này lại thuộc trọn về Pháp Kiều. Nam rapper khiến dân tình "đứng hình" khi hóa thân thành Cardi B trong lần cô tham dự sự kiện thời trang và "đụng độ" với đối thủ truyền kiếp Nicki Minaj. Không chỉ mô phỏng lại outfit đỏ rực và layout makeup gốc, Pháp Kiều còn gây bão khi tái hiện chi tiết gây sốc nhất trong sự kiện: cục u to trên trán của Cardi B sau vụ ẩu đả đình đám năm nào.

Pháp Kiều hoá trang thành nữ rapper đình đám thế giới - Cardi B

Lật lại quá khứ, tháng 9/2018, vụ ẩu đả thế kỷ giữa 2 nữ rapper hot nhất làng rap đã khiến showbiz toàn cầu chao đảo một thời gian dài, báo chí tốn không biết bao là giấy mực. Cụ thể, tại bữa tiệc thời trang, không biết vì lý do gì đã khiến Cardi B tháo guốc và phi thẳng về phía Nicki Minaj. Tuy nhiên, chiếc guốc chệch quỹ đạo và trúng ngay đầu một người bạn của Nicki Minaj.

Cả 2 bên xảy ra hỗn chiến qua lại giữa một dàn khách mời toàn siêu sao nổi tiếng. Hậu quả là Cardi B ê chề đi về với nguyên cục u sưng to trên trán, chiếc váy đỏ thì rách làm đôi. Trong khi đó, Nicki Minaj vẫn xúng xính tạo dáng chụp ảnh trong bộ đầm da báo của nhà mốt Alexandre Vauthier slay vô cùng.

Một trong những hình ảnh iconic nhất của Cardi B

Màn hóa trang của Pháp Kiều được đánh giá là "đỉnh cao bắt trend", vừa táo bạo vừa mang tính biểu tượng, khiến netizen cười nghiêng ngả. Với những ai yêu rap, hình ảnh này càng thú vị hơn bởi cuộc chiến giữa Nicki Minaj và Cardi B vốn là một trong những "drama huyền thoại nhất" của làng nhạc thế giới.

Ngay sau khi loạt ảnh và clip được chia sẻ, Pháp Kiều lập tức viral trên khắp cõi mạng, được khán giả khen ngợi vì độ sáng tạo, quá lầy lội và bắt trọn tinh thần của Halloween. Có thể nói, giữa loạt hóa trang đầu tư năm nay, Pháp Kiều đã giành trọn danh hiệu "spotlight của đêm".

Pháp Kiều gây sốc khi hoá trang cả cục u to trên trán của Cardi B

Độ lầy lội khiến Pháp Kiều sáng nhất đêm Halloween

Bên cạnh Pháp Kiều, dàn khách mời xuất hiện trong ánh đèn đỏ rực rỡ của đêm tiệc, mỗi người mang một concept riêng nhưng vẫn đồng điệu trong không khí ma mị đặc trưng của Halloween. BigDaddy lịch lãm, Hải Nam ma mị và Dillan Hoàng Phan xuất hiện với tạo hình khó dìm, trong khi Quỳnh Anh Shyn tiếp tục giữ vững danh hiệu fashionista hàng đầu với layout một ca sĩ nhạc rock.

Hải Nam và Dillan Hoàng Phan

Vợ chồng BigDaddy - Emily và dàn Anh Trai đầu tư khủng cho tạo hình chơi Halloween