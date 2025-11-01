HOT: Michael Trương nắm tay tình mới, hất vai bạn gái cũ TyhD giữa đám đông tạo nên cảnh tượng sốc nhất đêm Halloween!

Tối qua, loạt sao đình đám đã đổ bộ đêm tiệc Halloween của stylist Hoàng Ku. Giữa những màn hóa trang đầu tư chấn động thì một drama bất ngờ bùng nổ ngay tại tiệc, đó chính là màn "đụng độ định mệnh" giữa Michael Trương và TyhD.

Theo đó, khi Michael Trương cùng bạn gái mới nắm tay rời khỏi khu vực tiệc thì TyhD đã đứng ở lối ra vào từ trước. Không hiểu vô tình hay cố ý, Michael Trương không tránh né mà hất thẳng vai TyhD, cùng bạn gái ra khỏi sự kiện. Điều khiến netizen bàn tán là biểu cảm lạnh tanh của Michael Trương, tuyệt nhiên không quay lại dù có va chạm rõ ràng với người khác.

Nhận màn tương tác có 1-0-2 với tình cũ, TyhD đứng sững lại với gương mặt lộ rõ sự bất ngờ, sau đó còn buông lời chửi thẳng Michael Trương giữa chốn đông người.

Màn đụng mặt của Michael Trương và TyhD

TyhD chửi thẳng Michael Trương sau màn tương tác của tình cũ

TyhD và Michael Trương từng là một cặp đôi được yêu thích trong làng thời trang. Cả hai đồng hành với nhau 3 năm trước khi thông báo "đường ai nấy đi" vào năm 2023. Thời điểm đó, TyhD chia sẻ: "Sau ba năm tìm hiểu và đồng hành cùng nhau, chúng mình đã đi đến quyết định là trở về mức làm bạn để giữ lại những kỉ niệm đẹp này. Chỉ là 2 đứa mình đã không còn nhìn thấy nhau trong tương lai của mỗi người nữa.

Hiện tại mình vẫn đang jet lag và không được ổn định cho lắm. Chỉ muốn thông báo một lần để mọi người biết và tránh những câu hỏi làm tổn thương anh sau này. Còn mình thì mọi người hỏi gì cũng được. Cảm ơn mọi người luôn dành tình cảm và luôn support cho chúng mình ở quá khứ".

TyhD và Michael Trương có 3 năm hẹn hò

Sau khi chia tay, họ hiếm khi nhắc đến nhau. Gần đây, Michael Trương công khai bạn gái mới qua loạt ảnh tình tứ của cả hai trong chuyến du lịch.

Thông tin "ác nam" Đảo Thiên Đường có bạn gái gây bất ngờ. Bởi, mới chỉ vài tháng về trước, khi tham gia chương trình hẹn hò, Michael Trương là cái tên bị "ném đá" nhiều nhất, vướng vào "bùng binh" tình cảm với Yuna Vũ và Rayeon, bởi sự không dứt khoát của mình.

Đỉnh điểm là trong tập cuối, Michael Trương cũng có hành động tàn nhẫn với mỹ nhân xứ Hàn khi thẳng thắn thừa nhận chỉ coi cô là "phương án dự phòng". Thế nên, khi bước ra khỏi chương trình, Michael Trương cũng gắn liền với biệt danh "ác nam" hay "red flag" trong chuyện tình cảm.