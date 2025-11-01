Dưới đây là tâm thư thông báo sắp làm chồng người ta của Taecyeon gửi fan:

Tôi viết tâm thư này vì muốn thông báo chuyện vui của mình đến người hâm mộ đã luôn trân trọng và ủng hộ tôi.

Đã 19 năm trôi qua kể từ khi tôi ra mắt cùng 2PM, bắt đầu với chương trình Superstar Survival ở tuổi 19. Tôi có thể đi được đến ngày hôm nay đều là nhờ tất cả các bạn, những người đã luôn ủng hộ và cổ vũ tôi trên chặng đường nghệ thuật. Vì vậy, tôi thấy mình phải có trách nhiệm đích thân chia sẻ tin vui này với các bạn.

Tôi đã hứa sẽ dành trọn cuộc đời còn lại bên một người đã hiểu và tin tưởng tôi. Chúng tôi sẽ là chỗ dựa vững chắc cho nhau và cùng nhau bước đi trên con đường đời.

Tôi muốn một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn đến những người đã luôn ủng hộ tôi, giúp tôi có được ngày hôm nay. Tình yêu thương của các bạn có ý nghĩa to lớn với tôi đến mức tôi không biết dùng lời nào để diễn tả hết. Trong tương lai, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình để cống hiến cho nghệ thuật, để không phụ lòng tình cảm mà các bạn đã dành cho tôi với tư cách là một thành viên của 2PM, một diễn viên, và một Taecyeon.