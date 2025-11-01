Trương Ngọc Ánh: "Tôi suy sụp"

Tối 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) thông tin đã khởi tố, bắt tạm giam nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh để điều tra về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trương Ngọc Ánh là người từng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc công ty, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Bất động sản Đất Rồng. Trong quá trình điều hành doanh nghiệp, Trương Ngọc Ánh đã lợi dụng quyền hạn người đại diện pháp luật, tự ý rút tiền từ tài khoản công ty, chỉ đạo lập bút toán giả, làm sai lệch báo cáo tài chính nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt tài sản. Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan và thu hồi tài sản cho nhà đầu tư, doanh nghiệp bị hại.

Thông tin của cơ quan chức năng về Trương Ngọc Ánh khiến showbiz Việt chấn động. Trước khi bị bắt, từ năm 2024, Trương Ngọc Ánh đã liên tục bị réo tên trong những tranh chấp, nợ nần. Theo đó, vào tháng 4/2024, Trương Ngọc Ánh đã đăng bài đòi nợ công khai 1 đối tác trên mạng xã hội, yêu cầu trả cho cô 24 tỷ đồng. Nữ diễn viên cho biết đối phương đã nhiều lần thất hẹn, không chịu thanh toán nợ như thỏa thuận khiến cô và công ty chịu nhiều hiểu lầm, ảnh hưởng tới uy tín. Cùng năm, cô lại bị 1 đơn vị tổ chức sự kiện khởi kiện đòi hơn 324 triệu đồng. Sau đó, đơn vị này rút đơn kiện khi công ty của Trương Ngọc Ánh trả hết nợ.

Trương Ngọc Ánh bị bắt để điều tra về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (Ảnh: Công An TP.HCM)

Trương Ngọc Ánh dính tranh chấp tiền bạc, nợ nần từ tháng 4/2024

Xuất hiện tại sự kiện phim ảnh vào tháng 4 vừa qua, Trương Ngọc Ánh đã có những trải lòng về những lùm xùm nợ nần gây ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng của mình, đặc biệt là vụ bị đối tác kiện ra tòa. "Tôi suy sụp, stress nặng vì mất chữ tín với đồng nghiệp, cộng sự khi vướng vào 1 vụ kiện liên quan đến tài chính. Mấy chục năm làm nghề, tôi chưa từng đối diện với sự việc nào như vậy. Khi gặp rắc rối và bị kiện, tôi sốc nặng vì không kịp trở tay. Tôi mất một số dự án, phải bán tài sản để trang trải cuộc sống", Trương Ngọc Ánh chia sẻ.

Trương Ngọc Ánh cho biết tình hình kinh tế của cô ở năm 2025 đã ổn hơn trước. Nữ diễn viên cũng tiết lộ vẫn đang theo đuổi vụ kiện đòi lại số tiền 24 tỷ đồng mà công ty mình bị nợ. Do đối phương liên tục lảng tránh và bản thân không có cách nào để đòi lại số tiền này, cô buộc phải khởi kiện và nhờ pháp luật bảo vệ quyền lợi của mình.

Trong sự kiện phim vào tháng 4 vừa qua, Trương Ngọc Ánh cho biết cô suy sụp, stress nặng vì vướng ồn ào đời tư

Trương Ngọc Ánh sinh năm 1976, mỹ nhân nổi tiếng màn ảnh Việt. Sau hơn 3 thập kỷ làm nghề, Trương Ngọc Ánh đảm nhận nhiều vai trò từ người mẫu, diễn viên, nhà sản xuất, MC... Cô từng diễn xuất trong loạt tác phẩm đình đám như Em và Michael Jackson, Đồng tiền xương máu, Áo lụa Hà Đông, Hương Ga, Vệ sĩ Sài Gòn... Trong đó, bộ phim Hương Ga từng mang về cho nữ diễn viên mức doanh thu tiền tỷ từ phòng vé.

Không chỉ làm nghệ thuật, Trương Ngọc Ánh còn lấn sân sang kinh doanh. Nữ diễn viên sở hữu một công ty chuyên nhập khẩu bột mỳ, một nhà hàng món Ý, một nhà hàng món Hoa và nhà hàng món Á khai trương vào đầu năm 2015. Trương Ngọc Ánh cũng đầu tư bất động sản và trở thành một trong những nhà đầu tư nổi danh trên thị trường.

Không chỉ vậy, cô còn là chủ tịch của cuộc thi Miss Earth Vietnam. Vào năm 2022, Trương Ngọc Ánh từng gây sốc khi tuyên bố đầu tư hơn 50 triệu USD (hơn 1,236 tỷ đồng) để phát triển các dự án nghệ thuật. Thời điểm đó, Trương Ngọc Ánh cho biết số tiền này sẽ chia vào các lĩnh vực như cuộc thi hoa hậu, lễ hội, sự kiện biểu diễn quốc tế.