Đến hẹn lại lên, mỗi mùa Halloween tới, dàn sao Việt lại nô nức gia nhập đường đua với hàng loạt tạo hình mới lạ không giống ai. Tối 31/10, showbiz Việt chứng kiến "bữa tiệc hóa trang" sáng tạo của hàng loạt sao đình đám tại sự kiện Halloween do stylist Hoàng Ku tổ chức.

Tại đây, Kaity Nguyễn chiếm spotlight khi lựa chọn tạo hình thành nàng tiên Tinker Bell - nhân vật hoạt hình nổi tiếng của Disney. Nữ diễn viên sinh năm 1999 còn đội tóc giả màu vàng bạch kim, diện chiếc váy ngắn khoe đôi chân thẳng tắp. Điểm nhấn của Kaity Nguyễn tại sự kiện này còn là đôi cánh tiên cùng màu với bộ trang phục.

Không cần concept kinh dị hay hóa trang cầu kỳ, Kaity Nguyễn vẫn chiếm trọn spotlight nhờ thần thái, nụ cười tươi tắn và nhan sắc chuẩn điện ảnh. Cư dân mạng còn dành lời khen ngợi, cho rằng cô là mỹ nhân đẹp nhất mùa Halloween năm nay.

Kaity Nguyễn xuất hiện nổi bật tại sự kiện Halloween được tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh (Nguồn: Đi soi sao đi)

Dù không hóa trang theo concept kinh dị hay quá cầu kỳ, cô vẫn được khen ngợi có thần thái và nhan sắc cuốn hút

Tại sự kiện, netizen còn được chứng kiến "bữa tiệc hóa trang" của dàn sao Việt là Á hậu Kim Duyên, Á hậu Thuỷ Tiên, Đỗ Hoàng Dương...

Kaity Nguyễn được đánh giá là một trong những mỹ nhân trẻ tài năng của điện ảnh Việt vì visual và diễn xuất ấn tượng. Từ khi hoạt động trong showbiz Việt, người đẹp sinh năm 1999 vốn đã kín tiếng trong chuyện đời tư.

Cô được khán giả biết đến rộng rãi sau vai Linh Đan trong bộ phim đình đám Em chưa 18. Từ vai diễn đầu tay, cô nhanh chóng trở thành gương mặt trẻ nổi bật của điện ảnh Việt nhờ nhan sắc lai Tây, biểu cảm cuốn hút cùng lối diễn xuất tự nhiên, tự tin trước ống kính. Nữ diễn viên còn được nhận xét là “nàng thơ thế hệ mới” của màn ảnh Việt.

Kaity Nguyễn được xem là một trong những nữ diễn viên Gen Z triển vọng nhất của điện ảnh Việt

Cô từng chia sẻ quan điểm về chuyện tình cảm: "Tình yêu là phải có trong cuộc sống của một diễn viên. Khi mình yêu, có nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Điều đó rất cần cho công việc diễn viên để mình đào sâu vào chính nội tâm của mình.

Không yêu là mình đang mất đi một món ngon rồi. Việc kết hôn là duyên, tới là tới còn chưa tới thì mình cũng đừng gấp. Thế hệ phụ nữ bây giờ rất độc lập. Từ từ cũng cưới thôi, không có gì gấp. Mọi người thấy tôi mạnh mẽ trong công việc thôi chứ khi yêu, tôi rất dễ thương, nhẹ nhàng, ngây thơ".