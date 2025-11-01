Trong livestream mới nhất, Cardi B gây sốc khi thừa nhận cô không gội đầu trong nhiều tháng qua. Nữ rapper đình đám toàn cầu vừa chỉ vào đầu vừa nói: "Tôi không gội trong 2 tháng rồi. Thực ra tôi đang nói dối đấy, có lẽ là khoảng 3 tháng, tôi không biết nữa. Tôi có lẽ đã lấy được đủ loại trứng gián, trứng muỗi, mọi thứ trong cái thứ c*** t*** này".

Sau đó, chủ nhân bản hit WAP mới chia sẻ kế hoạch vệ sinh đầu tóc: "Tôi phải thoa dầu lên da đầu vì ngày mai tôi sẽ làm tóc thật. Tôi sẽ gội đầu, và khoảng thứ Tư tôi sẽ đi tết tóc".

Cardi B gây sốc khi tiết lộ 3 tháng chưa gội đầu

Những tiết lộ gây sốc của Cardi B nhanh chóng làm dậy sóng mạng xã hội. Người hâm mộ không khỏi tỏ ra ghê sợ trước thói ở bẩn của rapper sinh năm 1982: "Tôi sẽ nôn thật đấy", "Hãy tưởng tượng mùi tóc cô ấy", "Được rồi, nhưng ai hỏi thế, Cardi?", "Tôi gội đầu vài lần 1 tuần. Bạn không bị ngứa nếu không gội sao?"...

Trong khi số khác lại tỏ ra không mấy tin tưởng lời Cardi B nói. Họ cho rằng rất khó để tin Cardi B không gội đầu suốt 3 tháng, trong khi vẫn xuất hiện trước công chúng với những kiểu tóc cầu kỳ. Những người này tin rằng đây không phải sự thật và Cardi B chỉ đang giễu cợt cho vui. Hiện tại, chủ đề "Cardi B không gội đầu suốt 3 tháng" vẫn đang được cư dân mạng bàn tán không ngớt.

Netizen không ngừng bàn tán về chủ đề đầu tóc của Cardi B

Cardi B có tên thật là Belcalis Marlenis Almánzar Cephus, sinh ngày 11/10/1992 tại New York, Mỹ. Cô là rapper, nhạc sĩ, diễn viên và nhân vật truyền thông nổi tiếng, được xem là một trong những nữ rapper thành công và có tầm ảnh hưởng nhất thế giới hiện nay. Trước khi nổi tiếng, Cardi B từng gây chú ý trên mạng xã hội nhờ tính cách thẳng thắn, hài hước và sau đó tham gia chương trình thực tế Love & Hip Hop: New York, mở đường cho sự nghiệp âm nhạc của mình.

Cardi B bứt phá năm 2017 với bản hit toàn cầu Bodak Yellow, giúp cô trở thành nữ rapper solo đầu tiên sau 20 năm đứng đầu Billboard Hot 100. Album đầu tay Invasion of Privacy (2018) không chỉ đoạt Grammy “Album Rap xuất sắc nhất” mà còn chứng minh vị thế vững chắc của cô trong làng hip-hop. Những ca khúc đình đám như I Like It, WAP hay Up tiếp tục khẳng định phong cách mạnh mẽ, cá tính và táo bạo của nữ rapper. Tuy nhiên, Cardi B thường xuyên gây ra tranh cãi vì những phát ngôn phân biệt chủng tộc, bất lịch sự cùng hành vi bạo lực.

Về đời tư, Cardi B có 3 con chung với rapper Offset. Họ liên tục chia tay rồi làm lành vì Offset có thói lăng nhăng. Đến nay, cặp đôi này đã chấm dứt hoàn toàn và Cardi B đã có bạn trai mới là ngôi sao bóng bầu dục Stefon Diggs. Cardi B đang mang thai con thứ 4, là con chung đầu tiên của cô và Stefon Diggs.

Cardi B là rapper lắm tài nhưng nhiều tật

Nguồn: Page Six