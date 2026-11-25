Chia sẻ bất ngờ của Orange đang nhận được nhiều sự quan tâm.

Chia sẻ mới nhất của Orange trên trang cá nhân đang nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả, đặc biệt trong bối cảnh nữ ca sĩ vừa trở lại với album phòng thu thứ hai DADOI. Mới đây, Orange bất ngờ có động thái đáng chú ý khi thẳng thắn chia sẻ về những lần thành công lẫn thất bại trong hành trình hoạt động nghệ thuật.

Chia sẻ của Orange trên Threads đang nhận được nhiều sự quan tâm

Cụ thể, Orange đăng tải một bài viết dạng Ghost Post trên Threads cá nhân. Đây là dạng bài đăng chỉ hiển thị trong vòng 24 giờ trước khi tự động biến mất. Thông qua chia sẻ này, nữ ca sĩ cho thấy bản thân đã không còn quá xa lạ với những lần chưa đạt được kết quả như mong muốn. Thay vì xem đó là điều đáng buồn hay áp lực, Orange lựa chọn thái độ bình thản, tiếp tục cố gắng và kiên trì với con đường âm nhạc đã chọn.

Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả cũng để lại ý kiến. Không ít người cho rằng nữ ca sĩ không nên quá đặt nặng những con số hay thành tích khi phát hành một sản phẩm âm nhạc, bởi lượt nghe, lượt xem hay thứ hạng trên các bảng xếp hạng không phải thước đo duy nhất cho giá trị của một ca khúc.

Nhiều khán giả bình luận cho bên dưới cho rằng Orange không nên để những kết quả nhất thời trở thành áp lực

Điều quan trọng hơn cả vẫn là âm nhạc có đủ sức chạm đến cảm xúc người nghe, được khán giả yêu thích và tìm thấy sự đồng điệu hay không. Những ý kiến này cũng bày tỏ sự ủng hộ với lựa chọn tiếp tục làm nhạc, thử nghiệm và theo đuổi màu sắc riêng của Orange, thay vì để những kết quả nhất thời trở thành áp lực trong hành trình hoạt động nghệ thuật.

Thời gian qua, Orange liên tục nhận được sự quan tâm khi có nhiều hoạt động âm nhạc sôi nổi, đặc biệt là màn trở lại với DADOI vào ngày 19/11. Đây là album phòng thu thứ hai của nữ ca sĩ, đánh dấu dự án dài hơi tiếp theo sau 2 năm kể từ album đầu tay CAM'ON ra mắt năm 2024. Gồm 15 ca khúc chia thành 3 chương cảm xúc, DADOI mang đến hình ảnh Orange có phần phóng khoáng, tinh nghịch và bất cần hơn.

Orange vừa ra mắt album DADOI

Nếu CAM'ON từng ghi dấu với những ca khúc giàu cảm xúc, khai thác nhiều câu chuyện tình yêu và tổn thương, thì ở dự án mới, nữ ca sĩ mạnh dạn thử nghiệm nhiều màu sắc từ R&B, Rock, City Pop đến Hip-hop, Drill và Bedroom Pop, cho thấy mong muốn thoát khỏi hình ảnh “sầu nữ” từng gắn liền với mình trong nhiều năm.

Bên cạnh những chất liệu quen thuộc, sự tham gia của các nhà sản xuất NewL, 2pillz và WOKEUP cũng góp phần tạo nên diện mạo âm nhạc đa dạng hơn cho album. Những ca khúc như Cứ Thế, Người Xấu cũng cho thấy sự thay đổi trong cách nữ ca sĩ tiếp cận âm nhạc, thay vì tiếp tục đóng khung bản thân trong hình ảnh “sầu nữ” từng gắn liền với mình.

Orange đang mang đến hình ảnh mới mẻ hơn khi thử sức với nhiều hình ảnh và khía cạnh khác trong âm nhạc

Bên cạnh các sản phẩm cá nhân, sau dấu ấn tại Em Xinh Say Hi, Orange cũng có thêm nhiều cơ hội xuất hiện trên các sân khấu biểu diễn và chương trình giải trí, qua đó thể hiện những khía cạnh khác ngoài giọng hát, từ khả năng trình diễn đến sự linh hoạt khi thử sức với những màu sắc âm nhạc mới. Chính những hoạt động sôi nổi cùng sự thay đổi trong hình ảnh và âm nhạc khiến Orange tiếp tục nhận được sự quan tâm của khán giả.

Trong bối cảnh đó, chia sẻ mới nhất của nữ ca sĩ trên trang cá nhân cũng nhanh chóng thu hút chú ý, đặc biệt khi cô có những bộc bạch thẳng thắn về hành trình làm nghề và cách đối diện với những lần chưa đạt được thành công như mong đợi.

Ảnh: FBNV/ chụp màn hình