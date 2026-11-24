Thêm 1 bài hát của ca sĩ này lên top 1 cả nước, nối dài chuỗi thành tích ấn tượng năm 2026.

Giai điệu để dành cho em đang xuất hiện dày đặc trên TikTok, được sử dụng trong hàng triệu video với nhiều nội dung khác nhau, từ những khoảnh khắc tình cảm, chuyện yêu đương đến các video bắt trend. Không chỉ phủ sóng trên nền tảng video ngắn, ca khúc còn duy trì lượng nghe đáng kể trên các ứng dụng nhạc số, liên tục bám trụ bảng xếp hạng và có thời điểm vươn lên dẫn đầu Spotify Việt Nam dù đã phát hành nhiều tháng.

để dành cho em - dangrangto

Ra mắt ngày 26/2/2026, để dành cho em là ca khúc thuộc EP cùng tên của Dangrangto, kết hợp với nhà sản xuất DONAL. Sản phẩm mang màu sắc R&B/Soul, xoay quanh câu chuyện tình cảm với phần giai điệu nhẹ nhàng, tiết tấu không quá dồn dập. Cách thể hiện của Dangrangto trong ca khúc cũng có phần mềm mại hơn, tập trung vào cảm xúc và màu sắc melodic, khác với những sản phẩm rap vốn gắn liền với tên tuổi nam nghệ sĩ.

Trên TikTok, để dành cho em dần trở thành một trong những âm thanh được người dùng lựa chọn làm nhạc nền cho các video có nội dung tình cảm, ghi lại những khoảnh khắc đời thường, kỷ niệm bên người thương hay những đoạn clip mang màu sắc hoài niệm. Không cần một điệp khúc quá cao trào hay tiết tấu sôi động, giai điệu chậm rãi, nhẹ nhàng và dễ nhớ của ca khúc lại phù hợp với nhiều dạng nội dung khác nhau. Chính khả năng kết hợp với nhiều chủ đề đã giúp âm thanh này được người dùng liên tục lựa chọn, biến để dành cho em thành nhạc nền quen thuộc trên TikTok trong năm nay.

để dành cho em ghi nhận khoảng 5,4 triệu video sử dụng âm thanh trên TikTok

Ca khúc vừa vươn lên No.1 Spotify Việt Nam

Sau nhiều tháng phát hành, để dành cho em ghi nhận khoảng 5,4 triệu video sử dụng âm thanh trên TikTok. Trên Spotify, ca khúc đạt hơn 13 triệu lượt stream, vừa vươn lên vị trí No.1 Spotify Việt Nam và có tuần ghi nhận gần 1 triệu lượt nghe. Hiệu ứng từ TikTok cùng sức nghe trên các nền tảng trực tuyến giúp ca khúc duy trì độ phủ trong thời gian dài, trở thành một trong những sản phẩm có thành tích nổi bật của Dangrangto trong năm 2026.

Trong năm nay, để dành cho em không phải sản phẩm duy nhất giúp Dangrangto ghi dấu ấn trên các nền tảng nhạc số. Trước đó, nam rapper đã có màn bứt tốc đáng chú ý với album Trái Tim Băng Bó, phát hành tối 17/6/2026, đúng thời điểm MCK bất ngờ tung HVL. Màn trở lại của MCK nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng rap Việt, khiến album của Dangrangto phần nào lép vế về độ phủ sóng trong ngày đầu phát hành. Tuy nhiên, diễn biến trên các nền tảng streaming những tháng tiếp theo lại hoàn toàn khác. Trái Tim Băng Bó dần tăng trưởng, liên tục có ca khúc góp mặt trong nhóm đầu bảng xếp hạng Spotify Việt Nam.

Dangranto có chuỗi thành tích ấn tượng trong năm 2026

Đáng chú ý nhất là Xương Rồng (Intro), ca khúc tạo cú bứt tốc cho album. Một đoạn nhạc được sử dụng rộng rãi trên TikTok, thu hút sự chú ý nhờ giai điệu chậm cùng phần lời xoay quanh tổn thương, cô đơn và mong muốn được yêu thương. Hiệu ứng này kéo lượng người nghe tăng mạnh, đưa visualizer vượt mốc 48 triệu lượt xem trên YouTube và đạt hơn 13 triệu lượt stream Spotify.

Xương Rồng (Intro) từng vươn lên vị trí #1 Daily Top 50 Chart Vietnam với 188.699 lượt phát trong ngày, đồng thời góp mặt ở vị trí #2 Top Songs by Vietnamese Artists và #3 Weekly Top Songs. Sức nghe của ca khúc cũng góp phần đưa Trái Tim Băng Bó lên vị trí #1 Weekly Top Albums, vượt qua GOLDEN của Jung Kook và m-tp M-TP của Sơn Tùng M-TP.

Dangrangto từng dẫn đầu hàng loạt bảng xếp hạng của Spotify Việt Nam

Không chỉ có một ca khúc tạo hiệu ứng, Dangrangto còn nhiều tuần liên tiếp dẫn đầu các hạng mục trên Spotify Việt Nam. Nam rapper từng đứng #1 về lượng người nghe và tổng lượt stream tuần, vượt qua những cái tên như HIEUTHUHAI, TINH HÀ SAY HI hay GREY D. Đáng chú ý, thành tích này nối tiếp những dấu mốc mà Dangrangto đã đạt được từ năm 2025. Theo Spotify Wrapped 2025, anh đứng #2 Nghệ Sĩ Của Năm tại Việt Nam, trong khi Wrong Times xếp #3 Bài Hát Của Năm. Riêng ca khúc này hiện đã vượt 74 triệu lượt nghe trên Spotify.

Không phải cái tên thường xuyên xuất hiện trong những chiến dịch quảng bá ồn ào, Dangrangto vẫn liên tục có sản phẩm đạt thứ hạng cao, duy trì sức nghe qua nhiều tuần và nhiều tháng. Từ Wrong Times, Trái Tim Băng Bó với cú lội ngược dòng của Xương Rồng (Intro) đến để dành cho em, nam rapper liên tiếp chứng minh sức hút trên các nền tảng streaming.

Dangrangto đang cho thấy vị thế của một "quái vật nhạc số" đúng nghĩa

Hiện Dangrangto đã sở hữu khoảng 2,4 triệu người nghe hàng tháng trên Spotify. Với lượng người nghe ở mức hàng triệu mỗi tháng cùng loạt ca khúc đạt hàng chục triệu lượt phát, Dangrangto đang cho thấy vị thế của một "quái vật nhạc số" đúng nghĩa, có khả năng duy trì sức nghe ổn định mà không cần đến những chiến dịch truyền thông rầm rộ.