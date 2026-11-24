Công chúa Kpop tiếp tục vướng vào thị phi.

Một đoạn clip ngắn kéo dài khoảng 13 giây được đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội chính thức của IVE sau khi lễ trao giải MAMA Awards 2026 kết thúc đang trở thành tâm điểm bàn tán sôi nổi. Clip ghi lại khoảnh khắc các thành viên IVE cùng nhau thực hiện những động tác vũ đạo vui nhộn nhằm ăn mừng các giải thưởng mà nhóm vừa gặt hái cũng như chúc mừng sinh nhật thành viên Liz. Tuy nhiên, thay vì sự chú ý tập trung hoàn toàn vào nhân vật chính của ngày sinh nhật, đoạn video ngắn này lại bất ngờ trở thành tâm điểm của những tranh cãi trái chiều liên quan đến vị trí đứng của các thành viên trong nhóm.

Đoạn video ngắn đang trở thành tâm điểm của những tranh cãi trái chiều liên quan đến vị trí đứng của các thành viên trong IVE

Cụ thể, ngay từ những giây đầu tiên, Liz đã được sắp xếp đứng ở vị trí trung tâm. Trong khoảng 8 giây đầu tiên, Liz hoàn toàn là tâm điểm chính của toàn bộ khung hình, thu hút ánh nhìn bằng thần thái tươi tắn và năng lượng tích cực. Sự cố tranh cãi chỉ bắt đầu bùng nổ khi cả nhóm di chuyển theo nhịp điệu vũ đạo ăn mừng. Lúc này, Jang Wonyoung tiến về phía trước và đứng ở khoảng không gian phía trước Liz, vô tình che khuất một phần góc quay của người đồng đội. Hành động diễn ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi này lập tức rơi vào tầm ngắm của cư dân mạng và trở thành chủ đề nóng bàn tán.

Ngay từ những giây đầu tiên, Liz đã được sắp xếp đứng ở vị trí trung tâm.

Jang Wonyoung tiến về phía trước và đứng ở khoảng không gian phía trước Liz, vô tình che khuất một phần góc quay của người đồng đội

Ngay sau khi đoạn clip lan truyền, cộng đồng mạng đã nhanh chóng chia thành hai luồng ý kiến đối lập. Một bộ phận khán giả đưa ra những lời chỉ trích hướng về phía Jang Wonyoung, bày tỏ sự khó hiểu trước cách xử lý tình huống của nữ ca sĩ và cho rằng hành động bước lên phía trước của cô thể hiện sự thiếu tinh tế trong một dịp đặc biệt của đồng đội. Nhiều ý kiến nhận xét rằng nữ idol có dấu hiệu mắc hội chứng nhân vật chính, luôn muốn thu hút sự chú ý về phía mình và chiếm mất khoảnh khắc tỏa sáng vốn thuộc về Liz trong ngày sinh nhật.

Một bộ phận khán giả đưa ra những lời chỉ trích hướng về phía Jang Wonyoung, bày tỏ sự khó hiểu trước cách xử lý tình huống của nữ ca sĩ

Nhiều ý kiến cho rằng Liz mới là nhân vật chính và có được khoảnh khắc tỏa sáng nhất

Ở chiều ngược lại, cộng đồng người hâm mộ cùng nhiều khán giả trung lập đã lên tiếng bênh vực và đưa ra những giải thích cụ thể về góc quay. Các fan phân tích rằng vị trí bước lên của Jang Wonyoung thực chất ngang với vị trí của thành viên Leeseo ở phía bên kia khung hình nhằm tạo nên sự đồng đều cho đội hình di chuyển. Việc hình ảnh của Wonyoung trông có phần lấn át hơn chủ yếu xuất phát từ chiều cao nổi bật cùng vóc dáng ưu tú của cô khi lên hình, dẫn đến cảm giác che khuất người đứng phía sau.

Dù vậy, đây không phải lần đầu tiên Jang Wonyoung vướng vào những tranh cãi liên quan đến vị trí đứng hay thần thái khi xuất hiện cùng nhóm. Trước đó, trong nhiều sự kiện thường nhật hay những lần xuất hiện tại sân bay, nữ idol sinh năm 2004 cũng từng không ít lần đối mặt với sóng gió dư luận khi bị nghi vấn cố tình chiếm vị trí trung tâm hoặc thể hiện thái độ lấn lướt các thành viên khác.

Jang Wonyoung từng không ít lần đối mặt với sóng gió dư luận khi bị nghi vấn cố tình chiếm vị trí trung tâm hoặc thể hiện thái độ lấn lướt các thành viên khác.

Gần đây nhất, cũng tại lễ trao giải MAMA 2026, Jang Wonyoung và An Yujin ở vị trí trung tâm đồng loạt thực hiện tư thế ưỡn người tạo dáng khá điệu đà, hành động được cho là vô tình khiến khung hình tập thể bị lệch và kéo theo phản ứng trái chiều từ cư dân mạng.

Cũng tại lễ trao giải MAMA 2026, Jang Wonyoung ở vị trí trung tâm thực hiện tư thế ưỡn người tạo dáng khá điệu đà, hành động được cho là vô tình khiến khung hình tập thể bị lệch

Wonyoung cũng từng bị soi khoảnh khắc "giành vị trí center" trên sân khấu âm nhạc Inkigayo

Trong đợt quảng bá ca khúc Bang Bang trên các sân khấu âm nhạc như Inkigayo, Wonyoung cũng từng bị soi khoảnh khắc ban đầu đứng ở rìa ngoài rồi vừa thực hiện vũ đạo vừa từ từ nhích từng bước vào trung tâm đội hình, kèm theo khoảnh khắc bị cho là huých nhẹ vai chị cả Gaeul khiến Gaeul phải tự lùi lại phía sau để nhường chỗ đứng. Việc luôn trở thành tâm điểm soi xét của cư dân mạng khiến bất kỳ hành động nhỏ nào của cô cũng dễ dàng bị biến thành chủ đề bàn tán.

Ảnh: X