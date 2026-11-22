Hai mỹ nhân này lại tiếp tục so kè từng cm trong cùng khung hình.

Lễ trao giải MAMA 2026 đang trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của cộng đồng yêu Kpop khắp châu Á. Sau chuỗi sự kiện kéo dài 2 ngày, khoảnh khắc di chuyển và tạo dáng của nhóm nhạc nữ IVE đang trở thành chủ đề chiếm sóng mạng xã hội những ngày qua. Trong đoạn video ghi lại cảnh 6 thành viên chuẩn bị tiến vào hội trường, bộ đôi trung tâm Jang Wonyoung và An Yujin lập tức thu hút mọi ống kính truyền thông. Dẫu vậy, thay vì nhận được những lời khen ngợi về khí chất, cả hai lại vướng vào cuộc tranh cãi liên quan đến tư thế tạo dáng và cách thể hiện trước ống kính.





Jang Wonyoung và An Yujin đang vướng vào cuộc tranh cãi liên quan đến tư thế tạo dáng và cách thể hiện trước ống kính tại sự kiên MAMA 2026

Trong khoảnh khắc gây dậy sóng, khi cả nhóm di chuyển cùng nhau, Jang Wonyoung và An Yujin ở vị trí trung tâm đã đồng loạt thực hiện tư thế ưỡn người tạo dáng khá điệu đà. Hành động này vô tình khiến khung hình tập thể bị lệch, kéo theo phản ứng trái chiều từ cư dân mạng. Một bộ phận khán giả nhận xét tư thế này thiếu sự hài hòa so với 4 thành viên còn lại vốn đang di chuyển và đứng ở tư thế tự nhiên.

Jang Wonyoung và An Yujin ở vị trí trung tâm đã đồng loạt thực hiện tư thế ưỡn người tạo dáng khá điệu đà

Một bộ phận khán giả nhận xét tư thế này thiếu sự hài hòa so với 4 thành viên còn lại vốn đang di chuyển và đứng ở tư thế tự nhiên

Thậm chí, hình ảnh người đứng ở rìa đội hình phải co gập tay ra sau để tránh chạm vào người bên cạnh càng khiến hình ảnh chung của nhóm trở nên gượng gạo. Sự việc nhanh chóng trở thành đề tài đàm tiếu trên các diễn đàn trực tuyến Hàn Quốc với hàng loạt bình luận chỉ trích cho rằng hai nữ thần tượng quá gồng, thiếu sự tinh tế và quá tập trung vào việc tạo dấu ấn cá nhân.

Đáng chú ý, vụ việc cũng kéo theo những tranh cãi về giải thưởng của nhóm, khi có ý kiến mỉa mai thành tích của nhóm và cho rằng các thành viên nên chú ý hơn đến thái độ xuất hiện trước công chúng. Dù vậy, luồng ý kiến ngược lại từ cộng đồng mạng cũng đưa ra nhiều góc nhìn bênh vực khách quan hơn. Nhiều người cho rằng phản ứng của dư luận đang bị đẩy đi quá xa. Không ít ý kiến phân tích rằng trước khi bước vào thảm đỏ hay hội trường, các ngôi sao đều phải tuân theo sự hướng dẫn về vị trí đứng cũng như góc chụp từ đạo diễn hoặc yêu cầu của phóng viên tác nghiệp. Việc cả hai cùng tạo dáng đồng điệu rất có thể là một kịch bản được sắp xếp sẵn từ trước nhằm tạo điểm nhấn.

Cộng đồng mạng cho rằng hai nữ thần tượng quá gồng, thiếu sự tinh tế và quá tập trung vào việc tạo dấu ấn cá nhân

Không ít ý kiến cho rằng việc cả hai cùng tạo dáng đồng điệu rất có thể là một kịch bản được sắp xếp sẵn từ trước nhằm tạo điểm nhấn

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên khoảnh khắc tương tác giữa Jang Wonyoung và An Yujin tại các lễ trao giải lớn trở thành chủ đề bàn tán của dư luận. Trước đó, tại lễ trao giải The Fact Music Awards (TMA) 2025, khoảnh khắc nhận giải của IVE cũng từng rơi vào tầm ngắm. Khi nhóm lên nhận giải Nghệ sĩ của năm, việc Jang Wonyoung nhanh tay cầm lấy chiếc cúp đã khiến biểu cảm của An Yujin bị cư dân mạng soi xét kỹ lưỡng. Đến hạng mục Âm thanh của năm sau đó, An Yujin đã chủ động tiến lên giữ cúp trước và bước đến khu vực phát biểu. Những hành động nhỏ này lập tức bị cộng đồng mạng suy diễn thành cuộc đấu đá ngầm nhằm tranh giành spotlight giữa hai thành viên nổi bật nhất.

Jang Wonyoung nhanh tay cầm lấy chiếc cúp đã khiến biểu cảm của An Yujin bị cư dân mạng soi xét kỹ lưỡng

Đến hạng mục Âm thanh của năm sau đó, An Yujin đã chủ động tiến lên giữ cúp trước và bước đến khu vực phát biểu

Nhìn lại kỳ MAMA 2024, kịch bản so kè tương tự cũng từng phủ sóng các mạng xã hội. Khi camera bắt đầu lia cận cảnh nhóm, An Yujin đã lách vai tiến lên phía trước để ghi điểm trước ống kính. Ngay sau đó, Jang Wonyoung cũng nhanh chóng bước vội vượt mặt đồng đội để chiếm lại ưu thế góc quay. Bên cạnh các sự kiện chính thức, ngay cả những khoảnh khắc thường nhật hay khi xuất hiện tại sân bay, Jang Wonyoung cũng không ít lần đối mặt với sóng gió dư luận khi bị cho là luôn cố tình chiếm vị trí trung tâm hoặc thể hiện hành vi thiếu tinh tế khiến các thành viên khác bị lấn lướt.

Ở MAMA 2024, cả hai cũng có mà so kè để ghi điểm trước ống kính

Ở chiều ngược lại, ngoài những tranh cãi về sự cạnh tranh hay vị trí đứng, Jang Wonyoung và An Yujin còn được biết đến là cặp bạn thân đồng hành lâu năm trong Kpop, được người hâm mộ gọi chung là Annyeongz. Cả hai cùng trải qua nhiều chặng đường sự nghiệp từ thời thực tập sinh, tham gia chương trình Produce 48, cùng hoạt động trong nhóm IZ*ONE từ năm 2018 cho đến khi tiếp tục sát cánh trong IVE từ năm 2021. Chính mối quan hệ gắn bó qua nhiều năm tháng này giúp bộ đôi trở thành một trong những cặp đôi được nhiều người hâm mộ yêu thích và tích cực đẩy thuyền, tạo nên hai luồng nhìn nhận song song giữa tranh luận cạnh tranh và sự gắn kết đồng hành.

Jang Wonyoung và An Yujin còn được biết đến là cặp bạn thân đồng hành lâu năm trong Kpop, được người hâm mộ gọi chung là Annyeongz

Cả hai cùng trải qua nhiều chặng đường sự nghiệp từ thời thực tập sinh, tham gia chương trình Produce 48, cùng hoạt động trong nhóm IZ*ONE cho đến khi tiếp tục sát cánh trong IVE

Cả hai đều sở hữu độ nhận diện vượt trội và là những gương mặt hàng đầu đại diện cho Gen 4 Kpop

Sự soi xét gắt gao từ công chúng dành cho Jang Wonyoung và An Yujin xuất phát từ chính vị thế đặc biệt của cả hai. Đều xuất thân từ chương trình sống còn uy tín, sở hữu độ nhận diện vượt trội và là những gương mặt hàng đầu đại diện cho Gen 4 Kpop, mọi chuyển động nhỏ của hai nữ thần tượng đều khiến truyền thông lẫn khán giả dậy sóng.

Ảnh: X