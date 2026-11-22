Phản ứng của Hồ Ngọc Hà đang nhận được nhiều sự quan tâm.

Trong buổi giao lưu quảng bá album mới đây, Hồ Ngọc Hà bất ngờ nhắc lại một tiết mục cũ, kéo theo sự chú ý của khán giả về mối quan hệ giữa cô với Minh Hằng và Thủy Tiên. Khoảnh khắc tưởng chừng chỉ là màn giao lưu vui vẻ với người hâm mộ nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, bởi đây là ba cái tên từng có màn kết hợp đáng nhớ trên sân khấu Vpop, nhưng mối quan hệ giữa Hồ Ngọc Hà và Minh Hằng lại từng vướng ồn ào trong quá khứ.

Hồ Ngọc Hà nhắc đến Minh Hằng và Thủy Tiên khi được fan yêu cầu hát Như Hoa Mùa Xuân

Cụ thể, khi được fan yêu cầu hát Như Hoa Mùa Xuân - ca khúc kết hợp cùng Minh Hằng và Thủy Tiên trong Gala Nhạc Việt, Hồ Ngọc Hà lập tức hỏi ngược: “Ai làm bé Heo, ai làm Thủy Tiên?”. Nữ ca sĩ sau đó hài hước từ chối lời đề nghị, khuyên khán giả muốn nghe tiết mục thì về mở Gala Nhạc Việt lên xem, đồng thời nhắc đến thành tích mấy chục triệu lượt xem của màn trình diễn. Cách đáp lời đầy duyên dáng của Hồ Ngọc Hà khiến câu chuyện về tiết mục cách đây hơn một thập kỷ được nhắc lại, kéo theo sự tò mò về mối quan hệ giữa ba nữ ca sĩ ở thời điểm hiện tại.

Như Hoa Mùa Xuân - Hồ Ngọc Hà, Thủy Tiên, Minh Hằng

Ra mắt từ mùa Tết 2014, Như Hoa Mùa Xuân là một trong những tiết mục nhạc xuân để lại dấu ấn của Gala Nhạc Việt. Màn kết hợp giữa Hồ Ngọc Hà, Minh Hằng và Thủy Tiên từng gây chú ý khi quy tụ 3 nữ ca sĩ sở hữu sức hút riêng, cùng xuất hiện trong không khí rộn ràng, vũ đạo sôi động và những bộ áo dài cách tân bắt mắt.

Sau hơn một thập kỷ, Như Hoa Mùa Xuân vẫn giữ được sức sống riêng mỗi khi mùa Tết trở lại. Video trình diễn trên YouTube đã đạt hàng chục triệu lượt xem, liên tục được khán giả tìm nghe lại, chia sẻ và gợi nhớ mỗi dịp năm mới. Giai điệu tươi vui, dễ thuộc cùng sự kết hợp của ba gương mặt đình đám khiến tiết mục không bị giới hạn trong thời điểm phát hành mà dần trở thành một phần ký ức nhạc xuân của nhiều khán giả.

Sau hơn một thập kỷ, Như Hoa Mùa Xuân vẫn giữ được sức sống riêng mỗi khi mùa Tết trở lại

Giữa hàng loạt ca khúc Tết được ra mắt mỗi năm, việc một sân khấu cũ vẫn được tìm xem sau nhiều năm là minh chứng cho sức bền của Như Hoa Mùa Xuân, đồng thời cho thấy những màn kết hợp giàu dấu ấn đôi khi có thể sống lâu hơn cả thời điểm chúng ra mắt.

Màn kết hợp năm ấy cũng trở thành một trong những lần hiếm hoi Hồ Ngọc Hà, Minh Hằng và Thủy Tiên cùng đứng chung sân khấu. Thời điểm Như Hoa Mùa Xuân ra mắt, cả ba đều là những nữ ca sĩ được yêu thích trong Vpop, thường xuyên góp mặt tại các chương trình giải trí lớn.ởi vậy, khi Hồ Ngọc Hà bất ngờ nhắc lại tiết mục sau hơn một thập kỷ, câu chuyện không chỉ dừng ở một ca khúc nhạc Tết mà còn gợi lại mối quan hệ giữa ba nữ ca sĩ.

Trong khi Hồ Ngọc Hà và Thủy Tiên từng có nhiều dịp xuất hiện tại các sự kiện, hoạt động âm nhạc, mối quan hệ giữa Hồ Ngọc Hà và Minh Hằng lại trở thành chủ đề được chú ý nhiều hơn sau ồn ào The Face Vietnam năm 2017. Trước đó, cả hai từng có những lần làm việc chung khá thoải mái, đặc biệt tại Vũ Điệu Đam Mê năm 2013 khi cùng ngồi ghế giám khảo, có những tương tác thân mật trước ống kính.

Mối quan hệ giữa Hồ Ngọc Hà và Minh Hằng lại trở thành chủ đề được chú ý trong nhiều năm qua

Tuy nhiên, đến tháng 4/2017, Minh Hằng bất ngờ tuyên bố rút khỏi vị trí HLV The Face Vietnam vì chịu áp lực từ một đồng nghiệp không muốn cô tham gia chương trình. Nữ ca sĩ tiết lộ câu nói khiến mình tổn thương là “Ai cũng được, trừ Minh Hằng” và xác nhận người cô đề cập chính là Hồ Ngọc Hà. Chia sẻ trong livestream với cảm xúc nghẹn ngào, Minh Hằng cho biết cô quyết định lên tiếng để bảo vệ danh dự, công việc và những thương hiệu mình đang đại diện. Vụ việc nhanh chóng tạo nên tranh luận lớn, khiến mối quan hệ giữa hai nữ ca sĩ trở nên căng thẳng và liên tục được nhắc lại trong nhiều năm.

Sau ồn ào, cả hai gần như không có tương tác công khai đáng chú ý, khiến khán giả cho rằng mối quan hệ đã rạn nứt. Đến đầu năm 2025, câu chuyện bất ngờ được khơi lại khi Minh Hằng trở lại Gala Nhạc Việt sau khoảng 10 năm vắng bóng, còn Hồ Ngọc Hà cũng góp mặt và trực tiếp giới thiệu tiết mục của đàn em.

Trong nhiều năm, Minh Hằng và Hồ Ngọc Hà gần như không có tương tác công khai

Trước những đồn đoán, quản lý Hồ Ngọc Hà lên tiếng cho biết nữ ca sĩ đã biết trước sự xuất hiện của Minh Hằng, đồng thời khẳng định cả hai vẫn giữ sự tôn trọng trong công việc, dù vốn không quá thân thiết. Minh Hằng sau đó cũng có chia sẻ đáng chú ý: “Em không sai, chị cũng không sai. Thời gian đã làm phôi phai tất cả”, gửi lời chúc Hồ Ngọc Hà và những người liên quan đều vui vẻ, hạnh phúc, đồng thời cảm ơn quản lý đàn chị đã tạo cơ hội để mọi người gần nhau hơn.

Dù chưa có xác nhận về việc cả hai thực sự thân thiết trở lại, những chia sẻ này phần nào cho thấy câu chuyện năm xưa đã không còn được nhìn nhận với sự căng thẳng như trước. Đến hiện tại, việc Hồ Ngọc Hà bất ngờ nhắc tên Như Hoa Mùa Xuân và những người bạn diễn năm xưa tiếp tục khiến câu chuyện về mối quan hệ giữa ba nữ ca sĩ được khơi lại.