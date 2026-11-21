Kết quả tại lễ trao giải được quan tâm hàng đầu châu Á tiếp tục gây bàn tán dữ dội.

Đêm thứ hai của lễ trao giải MAMA 2026 (Mnet Asian Music Awards) đã chính thức khép lại tại nhà thi đấu Kyocera Dome, Osaka, Nhật Bản. Tiếp nối không khí của Day 1, đêm diễn thứ hai tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn từ truyền thông quốc tế lẫn cộng đồng theo dõi âm nhạc Hàn Quốc. Sự kiện năm nay ghi dấu sự quy tụ của dàn nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ, mang đến những màn trình diễn được đầu tư công phu cùng sự vinh danh dành cho các sản phẩm âm nhạc nổi bật trong suốt một năm qua.

Tâm điểm chú ý trên sân khấu Kyocera Dome trong đêm trao giải thứ hai thuộc về màn xuất hiện đặc biệt của BIGBANG. Dù không tham gia đi thảm xanh trước sự kiện, nhóm vẫn trở thành điểm nhấn trong đêm diễn khi mang tới loạt ca khúc quen thuộc cùng ca khúc mới GiiiRIP với màn kết hợp độc đáo cùng nhân vật hoạt hình biểu tượng chú khủng long Dooly. Bên cạnh đó, Nayeon (TWICE) cũng đánh dấu sự trở lại sân khấu MAMA sau 6 năm bằng màn diễn solo với các bản hit Pop!, ABCD và lần đầu tiên thể hiện trực tiếp ca khúc mới Baby Angel.

BIGBANG trở thành điểm nhấn trong đêm diễn khi mang tới loạt ca khúc quen thuộc cùng ca khúc mới GiiiRIP

Màn trình diễn kết hợp trong ca khúc Suddenly của ba cựu thành viên I.O.I bao gồm Jeon Somi, Nayoung, Yoojung cùng izna và KiiiKiii

Một khoảnh khắc bất ngờ khác đến từ sự tái hợp của ba cựu thành viên I.O.I bao gồm Jeon Somi, Nayoung và Yoojung. Họ đã cùng hai nhóm nhạc thế hệ mới là izna và KiiiKiii thể hiện màn trình diễn kết hợp trong ca khúc Suddenly. Ngoài ra, sân khấu MAMA 2026 còn ghi nhận màn dàn dựng quy mô của LE SSERAFIM với sự hỗ trợ của dàn vũ công lên tới khoảng 70 người.

Về kết quả trao giải, BTS khẳng định vị thế khi mang về hai giải thưởng Daesang quan trọng nhất là Nghệ sĩ của năm (Artist of the Year) và Album của năm (Album of the Year) nhờ sản phẩm âm nhạc ARIRANG. Ở hạng mục Song of the Year (Bài hát của năm), nhóm nhạc CORTIS gây chú ý lớn khi được xướng tên với bản hit REDRED. Đây được xem là cột mốc đáng nhớ của nhóm khi chiến thắng Daesang thứ 4 chỉ sau một năm chính thức ra mắt. Đồng thời, CORTIS cũng chiến thắng thêm giải Best Dance Performance Male Group. Ở hạng mục Daesang cuối cùng, ENHYPEN được xướng tên tại giải thưởng do người hâm mộ bình chọn Fans’ Choice of the Year, bên cạnh giải phụ Favorite MCD Stage with Mnet Plus.

BTS khẳng định vị thế khi mang về hai giải thưởng Daesang quan trọng nhất là Nghệ sĩ của năm (Artist of the Year) và Album của năm (Album of the Year)

Ở hạng mục Song of the Year (Bài hát của năm), nhóm nhạc CORTIS gây chú ý lớn khi được xướng tên với bản hit REDRED

Đây được xem là cột mốc đáng nhớ của nhóm khi chiến thắng Daesang thứ 4 chỉ sau một năm chính thức ra mắt

Ở các danh hiệu chính khác dành cho nhóm nhạc và cá nhân, BTS giành chiến thắng tại hạng mục Nhóm nhạc nam xuất sắc nhất (Best Male Group), trong khi IVE nhận giải Nhóm nhạc nữ xuất sắc nhất (Best Female Group). Hai giải thưởng cá nhân xuất sắc nhất lần lượt thuộc về Yeonjun ở bảng Nam (Best Male Artist) và Soyeon ở bảng Nữ (Best Female Artist). BIGBANG được ban tổ chức vinh danh ở giải thưởng tầm nhìn Music Visionary of the Year, đồng thời mang về giải Video âm nhạc xuất sắc nhất (Best Music Video) cho sản phẩm BiiiG. Hạng mục Tân binh xuất sắc nhất (Best New Artist) năm nay gọi tên hai cái tên ALPHA DRIVE ONE và TUIDE.

BIGBANG được ban tổ chức vinh danh ở giải thưởng tầm nhìn Music Visionary of the Year, đồng thời mang về giải Video âm nhạc xuất sắc nhất (Best Music Video)

Lễ trao giải MAMA 2026 khép lại sau hai ngày tổ chức, phản ánh sự giao thoa rõ nét giữa các thế hệ nghệ sĩ, từ những tên tuổi kỳ cựu cho đến những tân binh đang vươn lên mạnh mẽ. Bên cạnh những thảo luận xung quanh khâu tổ chức, kỹ thuật âm thanh, bố trí sân khấu hay kết quả ở một số hạng mục từ Day 1, sự kiện năm nay vẫn hoàn thành vai trò tổng kết một năm hoạt động sôi nổi của thị trường Kpop, ghi nhận đóng góp của các nghệ sĩ thông qua sản phẩm âm nhạc, năng lực trình diễn và mức độ gắn kết với cộng đồng người hâm mộ.

TỔNG HỢP KẾT QUẢ LỄ TRAO GIẢI MAMA 2026 Daesang Artist of the Year: BTS Daesang Song of the Year: CORTIS - REDRED Daesang Album of the Year: BTS - ARIRANG Daesang Fans' Choice of the Year: ENHYPEN Fans' Choice Male Top 10: BIGBANG, BTS, CORTIS, ENHYPEN, Evan, LNGSHOT, SEVENTEEN, Stray Kids, TREASURE, TXT Fans' Choice Female Top 10: Apink, BABYMONSTER, Hearts2Hearts, (G) I-DLE, ILLIT, LE SSERAFIM, NMIXX, TUIDE, TWICE, YOONA Best Song Top 10: aespa - LEMONADE, BTS - SWIM, CORTIS - REDRED, Hearts2Hearts - RUDE!, Hwasa - Good Goodbye, I.O.I - Suddenly, ILLIT - It's Me, IVE - BANG BANG, LE SSERAFIM - SPAGHETTI (ft. j-hope), NMIXX - BLUE VALENTINE Best New Artist: ALPHA DRIVE ONE, TUIDE Best Male Group: BTS Best Female Group: IVE Best Male Artist: Yeonjun Best Female Artist: Soyeon Music Visionary of the Year: BIGBANG Best Dance Performance Male Group: CORTIS - REDRED Best Dance Performance Female Group: ILLIT - It's Me Best Dance Performance Male Solo: Taeyang - LIVE FAST DIE SLOW Best Dance Performance Female Solo: Yena - Catch Catch Best Vocal Performance Group: AKMU - Paradise of Rumors Best Vocal Performance Solo: Hwasa - Good Goodbye Best Band Performance: JANNABI - Just Kids Best Collaboration: LE SSERAFIM x j-hope - SPAGHETTI Best Music Video: BIGBANG - BiiiG Best Choreography: ATEEZ - BAD Best OST: Kim Min Seok - Love Language Best Rap & Hip Hop Performance: ZICO & Lilas - DUET Favorite MCD Stage with Mnet Plus: ENHYPEN Favorite Dance & Vocal Performance Group: ZEROBASEONE Best of Next: RESCENE Favorite Asian Group: INI Best Breakthrough Artist: NCT WISH Visa Super Stage Artist: TREASURE Qoo10 Favorite Mega Artist: NCT WISH Worldwide KCONer's Choice: ZEROBASEONE

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