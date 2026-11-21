V.I.P xuyên không gian, ngược dòng ký ức cùng BIGBANG tại “vũ trụ” COSMOS.

Sáng 21/11, “vũ trụ” COSMOS BIGBANG 20TH ANNIVERSARY MEDIA EXHIBITION IN HO CHI MINH CITY chính thức mở cửa, đưa những V.I.P đầu tiên bước vào hành trình xuyên không gian và thời gian cùng BIGBANG. Không đơn thuần là một triển lãm kỷ niệm 20 năm hoạt động, COSMOS còn là nơi những ký ức, tình yêu và sự gắn kết giữa BIGBANG với cộng đồng người hâm mộ được tái hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật và công nghệ.

Toàn cảnh trải nghiệm BIGBANG 20TH ANNIVERSARY MEDIA EXHIBITION IN HO CHI MINH CITY

20 năm BIGBANG gói trọn trong một “vũ trụ” cảm xúc

Sau bao ngày đếm ngược, sáng 21/11, COSMOS BIGBANG 20TH ANNIVERSARY MEDIA EXHIBITION IN HO CHI MINH CITY chính thức đón những vị khách đầu tiên. Lần đầu tiên có mặt tại Đông Nam Á, triển lãm mang đến cho cộng đồng V.I.P cơ hội khám phá hành trình 20 năm của BIGBANG trong một không gian nghệ thuật đa phương tiện, nơi âm nhạc, hình ảnh và công nghệ cùng tạo nên những trải nghiệm đặc biệt.

COSMOS BIGBANG 20TH ANNIVERSARY MEDIA EXHIBITION IN HO CHI MINH CITY chính thức đón những vị khách đầu tiên

Lấy cảm hứng từ vụ nổ lớn khai sinh vũ trụ, COSMOS tái hiện hai thập kỷ hoạt động của BIGBANG qua 8 khu vực trải nghiệm, với những bản hit đình đám, màn trình diễn sống động, vũ trụ Bang Bong biểu tượng và những khoảnh khắc đáng nhớ giữa nhóm với người hâm mộ.

Không gian COSMOS gây ấn tượng với ngôn ngữ thị giác đậm chất vũ trụ, nơi sắc đỏ COSMIC RED trở thành điểm nhấn xuyên suốt hành trình trải nghiệm. Lấy cảm hứng từ hiện tượng dịch chuyển đỏ (redshift) trong thiên văn học, khi bước sóng ánh sáng từ những thiên thể xa xôi bị kéo giãn và dịch chuyển về phía quang phổ đỏ, COSMIC RED trở thành biểu tượng cho sức lan tỏa của âm nhạc BIGBANG.

Suốt hai thập kỷ, âm nhạc của nhóm đã vượt qua những ranh giới địa lý, thế hệ và thời gian để chạm đến trái tim hàng triệu người hâm mộ. Sắc đỏ ấy không chỉ tạo nên dấu ấn thị giác đặc trưng cho triển lãm mà còn kết nối những ký ức, cảm xúc và dấu mốc đáng nhớ trong hành trình 20 năm.

Không gian COSMOS gây ấn tượng với ngôn ngữ thị giác đậm chất vũ trụ, nơi sắc đỏ COSMIC RED trở thành điểm nhấn xuyên suốt hành trình trải nghiệm.

Cảm giác đầu tiên khi bước vào COSMOS có lẽ là ở khắp mọi nơi đều có BIGBANG. Không gian tràn ngập âm thanh của những bản hit quen thuộc. Hình ảnh các thành viên xuất hiện xuyên suốt trên những màn hình lớn với tỷ lệ gần như người thật, sắc nét đến từng chi tiết. Hiệu ứng ánh sáng cá tính, đậm chất hip-hop freestyle, mở ra một thế giới riêng của BIGBANG và V.I.P. Đây cũng là cách triển lãm đưa người hâm mộ trở lại với bầu không khí đặc trưng từng làm nên sức hút của nhóm trên những sân khấu lớn.

Tại Cosmic Parallax - Thị sai vũ trụ, hình ảnh BIGBANG biến đổi theo từng góc nhìn, tạo nên hiệu ứng thị giác nhiều lớp đầy cuốn hút

Tiếp nối là Cosmic Signal - Tín hiệu từ vũ trụ, nơi những giai điệu và ca từ quen thuộc được chuyển hóa thành từng dòng ánh sáng luân chuyển

Tại Cosmic Parallax - Thị sai vũ trụ, hình ảnh BIGBANG biến đổi theo từng góc nhìn, tạo nên hiệu ứng thị giác nhiều lớp đầy cuốn hút. Tiếp nối là Cosmic Signal - Tín hiệu từ vũ trụ, nơi những giai điệu và ca từ quen thuộc được chuyển hóa thành từng dòng ánh sáng luân chuyển, đôi khi khiến người xem có cảm giác chao đảo như đang bước vào một chuyển động vũ trụ.

Cosmic Stage - Không gian và thời gian mang đến màn trình diễn hologram sống động giữa chuyển động của một vũ trụ hình ảnh đa giác quan, tạo nên trải nghiệm mãn nhãn và đậm chất điện ảnh. Trong khi đó, Virtual Orbit - Quỹ đạo vô thực ứng dụng công nghệ thực tế ảo VR, khiến người xem như bước vào cùng một không gian với BIGBANG. Khoảng cách giữa thần tượng và người hâm mộ được thu hẹp, đến mức có thể quan sát rõ từng cử chỉ, ánh mắt của các thành viên.

Virtual Orbit - Quỹ đạo vô thực ứng dụng công nghệ thực tế ảo VR, khiến người xem như bước vào cùng một không gian với BIGBANG

Rời những màn trình diễn mãn nhãn, Constellation - Chòm sao thời gian lại đưa V.I.P trở về với dòng thời gian của Bang Bong - chiếc lightstick đầu tiên của Kpop. Những phiên bản lightstick qua các thời kỳ lần lượt xuất hiện, gợi nhớ biển ánh sáng vàng rực từng phủ kín các khán đài concert. Với V.I.P, Bang Bong chưa bao giờ đơn thuần là một món đồ cổ vũ. Đó là biểu tượng nhận diện của cộng đồng, là cách hàng nghìn, hàng vạn người cùng hướng về một sân khấu và tạo nên thứ ánh sáng đặc trưng chỉ BIGBANG mới có.

Constellation - Chòm sao thời gian lại đưa V.I.P trở về với dòng thời gian của Bang Bong

Cosmos Of Us - Vũ trụ của chúng ta mang đến góc nhìn thú vị về mối gắn kết giữa BIGBANG và V.I.P

Đặc biệt, Cosmos Of Us - Vũ trụ của chúng ta mang đến góc nhìn thú vị về mối gắn kết giữa BIGBANG và V.I.P. Tại đây, người hâm mộ như được trải nghiệm cảm giác được chụp ảnh bởi những “phó nháy” BIGBANG, đồng thời nhìn ngắm thần tượng qua ống kính của các V.I.P đã đồng hành cùng nhóm trong suốt nhiều năm. Có những khoảnh khắc được lưu giữ từ góc nhìn của nghệ sĩ, cũng có những hình ảnh được chụp từ phía khán đài, nơi tình yêu dành cho BIGBANG hiện diện qua từng ánh mắt, nụ cười và biển người cuồng nhiệt.

Đây cũng là một trong những điểm chạm cảm xúc đáng chú ý nhất của triển lãm. BIGBANG và V.I.P vốn không chỉ có mối quan hệ giữa nghệ sĩ với khán giả. Suốt 20 năm, cả hai đã cùng tạo nên một phần ký ức của nhau. Những sân khấu sẽ kết thúc, những chuyến lưu diễn rồi cũng khép lại, nhưng hình ảnh người hâm mộ đứng dưới khán đài, cùng hát theo từng ca khúc và thắp sáng Bang Bong vẫn luôn là một phần trong câu chuyện của nhóm. Ở chiều ngược lại, chính âm nhạc và những lần xuất hiện của BIGBANG cũng trở thành dấu mốc gắn với tuổi trẻ, những mối quan hệ và hành trình trưởng thành của nhiều V.I.P.

Hologram Photo Zone - Khoảnh khắc hội ngộ mang đến cơ hội “chung khung hình” cùng thần tượng nhờ công nghệ hologram

Việc BIGBANG dành riêng những không gian để tái hiện hình ảnh, góc nhìn và ký ức của V.I.P cũng là một cách ghi nhận sự hiện diện của người hâm mộ trong hành trình 20 năm. Ở COSMOS, tình cảm không chỉ đi theo một chiều từ fan đến thần tượng. Nó được đặt trong một không gian chung, nơi cả hai cùng là một phần của câu chuyện. Khi những người yêu nhau tìm được cách bày tỏ tình cảm bằng những ngôn ngữ tinh tế nhất, đôi khi một hình ảnh, một ánh sáng hay một kỷ vật cũng đủ thay cho hàng nghìn lời muốn nói.

Và cuối cùng, Hologram Photo Zone - Khoảnh khắc hội ngộ mang đến cơ hội “chung khung hình” cùng thần tượng nhờ công nghệ hologram. Với những V.I.P từng mơ ước có một bức ảnh đứng cạnh BIGBANG, đây chắc chắn là điểm check-in khó lòng bỏ qua.

Draw Our Cosmos - Cùng thắp sáng vũ trụ của chúng ta, nơi người hâm mộ có thể gửi gắm những lời nhắn dành cho BIGBANG

Khép lại hành trình là Draw Our Cosmos - Cùng thắp sáng vũ trụ của chúng ta, nơi người hâm mộ có thể gửi gắm những lời nhắn dành cho BIGBANG. Sau 20 năm, có lẽ vẫn còn rất nhiều điều V.I.P muốn nói với thần tượng: một lời cảm ơn, một kỷ niệm đáng nhớ hay đơn giản là lời hẹn sẽ tiếp tục đồng hành trong những chặng đường phía trước. Những lời nhắn ấy cũng là một cách để người hâm mộ thể hiện tình cảm của mình, không cần những tuyên ngôn lớn lao mà bằng những điều nhỏ bé, chân thành đã được tích lũy qua năm tháng.

MD Shop thành tâm điểm săn đón với bộ sưu tập merchandise giới hạn

Ngoài phần triển lãm đa phương tiện, tại TP.HCM lần này còn có cửa hàng phân phối chính hãng 43 món merchandise được thiết kế riêng cho COSMOS, trải dài từ thời trang, phụ kiện đến các vật phẩm sưu tầm. Team yêu thời trang có thể để mắt đến hoodie, T-shirt, mũ lưỡi trai, bandana,... trong khi hội mê đồ sưu tầm lại có thêm lựa chọn với móc khóa, sticker, cốc, ô hay LED keyring mang dấu ấn riêng của từng thành viên.

Tại TP.HCM lần này còn có cửa hàng phân phối chính hãng 43 món merchandise được thiết kế riêng cho COSMOS

Limited Hologram T-Shirt là món đồ được nhiều fan muốn sở hữu nhất. Mẫu áo đặc biệt này chỉ được sản xuất 2.020 chiếc, mỗi chiếc sở hữu một số serial riêng từ 0001 đến 2020, in bên trong nhãn áo. Con số gắn với cột mốc 20 năm BIGBANG khiến chiếc áo không chỉ là một item thời trang mà còn mang ý nghĩa của một vật phẩm kỷ niệm dành cho người hâm mộ.

Triển lãm COSMOS cùng MD Shop là điểm hẹn tiếp theo trong chuỗi trải nghiệm kỷ niệm 20 năm BIGBANG tại Việt Nam do VPBank mang đến cho người hâm mộ. Từ hai đêm world tour bùng nổ tại Hà Nội, BIGBANG Official Pop-up Store đến triển lãm đa phương tiện tại TP.HCM, VPBank đang từng bước kết nối những dấu ấn âm nhạc, nghệ thuật và cảm xúc thành một hành trình dành cho cộng đồng V.I.P.

Triển lãm COSMOS cùng MD Shop là điểm hẹn tiếp theo trong chuỗi trải nghiệm kỷ niệm 20 năm BIGBANG tại Việt Nam do VPBank mang đến cho người hâm mộ

Chia sẻ về việc đưa triển lãm đến Việt Nam, đại diện VPBank cho biết: “Chúng tôi tin rằng sự thịnh vượng bền vững không chỉ đo đếm bằng những con số tài chính mà còn được vun đắp từ đời sống tinh thần phong phú cùng những cảm xúc thăng hoa. Việc đưa triển lãm ‘COSMOS’ đến TP.HCM không chỉ đáp ứng trọn vẹn sự kỳ vọng của hàng triệu người hâm mộ sau chuỗi concert tại Hà Nội, mà còn kiến tạo nên một điểm hẹn văn hóa mới, hiện đại và tràn đầy cảm hứng, khẳng định vị thế của TP.HCM trên bản đồ sự kiện quốc tế”.

Khi những người yêu nhau bày tỏ tình cảm bằng ngôn ngữ tinh tế nhất

Điểm đặc biệt của COSMOS nằm ở cách triển lãm kể câu chuyện về BIGBANG không chỉ từ góc nhìn của nghệ sĩ, mà còn đặt cộng đồng V.I.P vào vị trí trung tâm. Bởi sau 20 năm, hành trình của BIGBANG không thể chỉ được đo đếm bằng những album, sân khấu hay thành tích âm nhạc. Đó còn là hàng triệu ký ức được tạo nên giữa nghệ sĩ và người hâm mộ, là những năm tháng cùng trưởng thành, những lần gặp gỡ và cả những khoảng thời gian xa cách nhưng tình cảm vẫn nguyên vẹn.

Điểm đặc biệt của COSMOS nằm ở cách triển lãm kể câu chuyện về BIGBANG không chỉ từ góc nhìn của nghệ sĩ, mà còn đặt cộng đồng V.I.P vào vị trí trung tâm

Có một điều đặc biệt trong cách COSMOS kể câu chuyện về BIGBANG: tình cảm giữa nghệ sĩ và người hâm mộ không được thể hiện bằng những lời nói trực tiếp hay những tuyên ngôn lớn lao, mà nằm trong từng chi tiết được sắp đặt. Một bức ảnh ghi lại khoảnh khắc trên sân khấu, một góc nhìn từ phía khán đài, những phiên bản Bang Bong qua từng thời kỳ hay một khoảng không gian để V.I.P gửi lại lời nhắn cho thần tượng. Mỗi trải nghiệm đều giống như một cách bày tỏ tình cảm, nhẹ nhàng nhưng đủ sức gợi nhắc về mối liên kết đã tồn tại suốt 20 năm.

Nếu âm nhạc là ngôn ngữ BIGBANG dùng để kết nối với thế giới, thì V.I.P cũng có cách riêng để hồi đáp tình cảm ấy. Họ đến concert, cùng hát vang những ca khúc đã thuộc nằm lòng, tạo nên biển ánh sáng vàng đặc trưng và lưu giữ từng khoảnh khắc của thần tượng qua ống kính. Những hành động tưởng chừng rất đỗi quen thuộc ấy, khi đặt cạnh nhau, lại tạo thành một câu chuyện lớn hơn: BIGBANG không chỉ có một cộng đồng khán giả, mà có những người đã dành cả một phần tuổi trẻ để đồng hành cùng mình.

Sau 20 năm, BIGBANG vẫn có thể kết nối với V.I.P bằng âm nhạc, những biểu tượng quen thuộc và cả những trải nghiệm được thiết kế riêng cho cộng đồng người hâm mộ.

Sau 20 năm, BIGBANG vẫn có thể kết nối với V.I.P bằng âm nhạc, những biểu tượng quen thuộc và cả những trải nghiệm được thiết kế riêng cho cộng đồng người hâm mộ. COSMOS vì thế không chỉ là nơi nhìn lại chặng đường đã qua của một nhóm nhạc, mà còn là không gian để mỗi V.I.P tìm thấy một phần ký ức của chính mình. BIGBANG dành 20 năm để viết nên những giai điệu, còn V.I.P dành 20 năm để biến những giai điệu ấy thành ký ức của cuộc đời mình. Có lẽ, đó cũng là cách đẹp nhất để một tình cảm được tiếp nối qua thời gian: không cần lúc nào cũng nói thành lời, nhưng luôn hiện diện trong những điều cả hai cùng trân trọng.