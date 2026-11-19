Không chỉ thu hút hàng chục nghìn khán giả, 4 đêm concert của BIGBANG mới đây còn quy tụ dàn sao đình đám showbiz Hoa ngữ.

BIGBANG vừa khép lại 4 đêm diễn tại Kai Tak Stadium, Hong Kong (Trung Quốc), thuộc khuôn khổ chuyến lưu diễn toàn cầu BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR [XX : COSMOS]. Cả 4 đêm diễn vào ngày 13, 14, 15 và 17/11 đều trong tình trạng cháy vé, thu hút đông đảo người hâm mộ đổ về sân vận động. Sức hút của nhóm nhạc huyền thoại không chỉ thể hiện qua lượng khán giả tham dự mà còn ở danh sách khách mời đặc biệt, quy tụ hàng loạt minh tinh điện ảnh, nghệ sĩ nổi tiếng và những nhân vật có tầm ảnh hưởng trong giới thượng lưu Hoa ngữ.

Ngay từ đêm diễn mở màn ngày 13/11, khu vực khán đài đã ghi nhận sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ đình đám của làng giải trí. Trong số đó có nữ diễn viên Cung Gia Hân, Đàm Khải Kỳ, ca sĩ kiêm diễn viên Ngô Nghiệp Khôn, ca sĩ Đàm Gia Nghi, MC kiêm diễn viên Hoàng Gia Văn và ca sĩ Đàm Gia Nghi. Siêu mẫu Kỳ Kỳ cũng đến theo dõi màn trình diễn của BIGBANG.

Xa Thi Mạn tại concert của BIGBANG

Đêm diễn thứ hai ngày 14/11 tiếp tục thu hút sự chú ý khi có sự góp mặt của Xa Thi Mạn. Nữ diễn viên xuất hiện cùng những người bạn thân thiết gồm Trần Sơn Thông và Văn Tụng Nhàn. Không chỉ đến xem concert, Xa Thi Mạn còn chuẩn bị lightstick BIGBANG để cổ vũ thần tượng. Đặc biệt, trang phục của nữ diễn viên cũng mang đậm phong cách G-DRAGON với áo khoác họa tiết quả trám màu hồng, kết hợp nhiều lớp dây chuyền cá tính.

Xa Thi Mạn là fangirl của G-Dragon

Tuy nhiên, tâm điểm truyền thông thực sự thuộc về đêm diễn cuối cùng ngày 17/11. Khán đài VIP của Kai Tak Stadium trở thành nơi hội ngộ của những nhân vật có sức ảnh hưởng lớn trong giới giải trí và kinh doanh châu Á. Tài tử Lương Triều Vỹ cùng bà xã Lưu Gia Linh được bắt gặp đến theo dõi BIGBANG.

Một gương mặt đình đám khác được khán giả bắt gặp tại khu vực phòng VIP là Châu Nhuận Phát. Sự xuất hiện của huyền thoại điện ảnh Hong Kong càng khiến đêm diễn thêm đặc biệt khi G-DRAGON trực tiếp gửi lời tri ân đến ông ngay trên sân khấu. Trưởng nhóm BIGBANG gọi Châu Nhuận Phát là "Forever Young Superstar" và gửi lời cảm ơn đặc biệt đến nam tài tử.

Châu Nhuận Phát cũng có mặt tại concert và được G-DRAGON trực tiếp gửi lời tri ân ngay trên sân khấu

Mối duyên giữa hai ngôi sao thực tế đã kéo dài nhiều năm. Tại lễ trao giải MAMA 2015 ở Hong Kong (Trung Quốc), Châu Nhuận Phát từng là người trao giải Nghệ sĩ của năm cho BIGBANG. Hai người tiếp tục có dịp gặp lại tại sự kiện thời trang Chanel năm 2024 và lễ trao giải MAMA năm 2025. Bởi vậy, màn tri ân của G-DRAGON tại đêm diễn cuối cùng lần này càng mang ý nghĩa đặc biệt.

Ngoài những huyền thoại điện ảnh, Angelababy cũng được bắt gặp tại đêm diễn cuối cùng. Nữ diễn viên xuất hiện với trang phục khá giản dị. Đáng nói, Angelababy vốn là người hâm mộ G-DRAGON và BIGBANG suốt nhiều năm. Từ năm 2012, cô đã có dịp gặp nhóm tại lễ trao giải MAMA và từng trực tiếp đến xem concert của BIGBANG vào năm 2013.

Angelababy cũng được bắt gặp tại đêm diễn cuối cùng

Trong chương trình Running Man bản Trung Quốc, nữ diễn viên cũng từng không giấu được sự phấn khích khi gặp G-DRAGON, thậm chí ngượng ngùng đến mức ngồi thụp xuống khi đứng trước thần tượng. Việc tiếp tục xuất hiện tại đêm diễn kỷ niệm 20 năm của nhóm sau hơn một thập kỷ càng cho thấy sự yêu thích lâu dài của cô dành cho BIGBANG.

Ngoài những gương mặt kể trên, 4 đêm concert còn quy tụ đông đảo nghệ sĩ và người nổi tiếng của làng giải trí Hoa Ngữ. Trong giới diễn viên, ca sĩ có thể kể đến Chung Lệ Đề, Hề Mộng Dao, Trần Pháp Dung, Hà Hạo Nam, Vương Lịch Hâm, Tôn Diệu Uy, Trần Mỹ Thi, Trần Hào, Trần Nhân Mỹ, Trương Kế Thông, Trần Lôi, Trương Mạn Tư, Quy Xước Nghiêu, Trần Khang Đề, Tạ Hiểu Doanh, Hồng Gia Hào, Đới Hứa Thiết, Trang Tư Minh, Vương Trí Khiêm, Mạch Tử Lạc, Lý Tĩnh Nghi, Nghê Thần Hy, Trịnh Hy Di, AGA, Trần Tĩnh, Đàm Gia Nghi, Phạm Tử Khiêm, Trần Khải Kỳ, Lý Hi Đồng và Triệu Hàn Anh Tử.

Ngoài những gương mặt kể trên, 4 đêm concert còn quy tụ đông đảo nghệ sĩ và người nổi tiếng của làng giải trí Hoa Ngữ.

Bên cạnh đó, sự kiện còn có sự góp mặt của nhiều MC, blogger và influencer như Tạ Thiến Gia, Lương Văn Lễ, Đương Nô, Dư Đức Thừa, Hoàng Thiên Di, Trịnh Thiệu Khang, Ngô Đống Kiếm, Lý Kiệt Linh, Tiểu Bạch đánh giá, A Thấm, Là Tĩnh Nghi Đây, Đông Đông Đông, Lâm Tiên Nữ, Đường Quả Tương, Lạc Lạc A, Kỷ A Giai, Tĩnh Nghi, Cơ Trí Trương, Tôn Tỏa và Lưu Dương.

Sự xuất hiện của hàng loạt tên tuổi đình đám từ giới giải trí đến kinh doanh cho thấy sức hút của BIGBANG không chỉ giới hạn trong cộng đồng người hâm mộ Kpop. Sau 20 năm hoạt động, nhóm vẫn có sức ảnh hưởng đủ lớn để những minh tinh hàng đầu như Xa Thi Mạn, Lương Triều Vỹ, Châu Nhuận Phát hay Angelababy dành thời gian đến theo dõi trực tiếp.

Cuộc hội ngộ của dàn sao hạng A tại khu vực VIP, 4 đêm diễn ở Hong Kong (Trung Quốc) một lần nữa cho thấy vị thế đặc biệt của BIGBANG trong bản đồ âm nhạc châu Á. Không chỉ là dịp kỷ niệm hành trình 20 năm, chuỗi concert còn trở thành cuộc hội ngộ hiếm hoi của nhiều thế hệ nghệ sĩ và những nhân vật có sức ảnh hưởng lớn trong khu vực.

Ảnh: X