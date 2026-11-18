Hoa hậu Tiểu Vy và Erik có màn trình diễn song ca gây bất ngờ.

Mới đây, Erik đã tổ chức buổi họp báo ra mắt MV 2 Năm 1 Không (2510) và giới thiệu EP thứ 2 trong sự nghiệp mang tên Tình Trạng: Tình Tan. Sự kiện nhanh chóng thu hút sự chú ý khi quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt. Từ NSƯT Lê Khanh, Hòa Minzy, Chi Pu, Đức Phúc, Anh Tú Atus, HIEUTHUHAI, Quân A.P, Thiều Bảo Trâm, Lâm Bảo Ngọc đến Hoa hậu Tiểu Vy, Hoa hậu Thanh Thủy,... đều có mặt để chúc mừng dự án âm nhạc mới của Erik. Sự xuất hiện của hàng loạt gương mặt nổi tiếng khiến buổi họp báo trở thành một trong những sự kiện âm nhạc đáng chú ý của Vbiz những ngày cuối năm.

Erik tại buổi họp báo ra mắt MV 2 Năm 1 Không (2510)

Bên cạnh màn công bố sản phẩm mới, Erik còn dành tặng các khách mời màn trình diễn live đầu tiên của ca khúc 2 Năm 1 Không (2510) ngay tại buổi họp báo. Không khiến khán giả thất vọng, nam ca sĩ tiếp tục chứng minh thế mạnh vocal khi đưa người nghe đi qua từng cung bậc cảm xúc của bản ballad mới. Đặc biệt, những đoạn cao trào với loạt high note được Erik xử lý đầy nội lực khiến màn trình diễn càng thêm da diết. Sau nhiều năm gắn liền với danh xưng "hoàng tử ballad", Erik tiếp tục cho thấy lý do dòng nhạc này vẫn là thế mạnh khó thay thế của mình.

Clip màn trình diễn 2 Năm 1 Không của Erik

Erik khoe highnote trong lần live đầu tiên ca khúc 2 Năm 1 Không

Tuy nhiên, bất ngờ lớn nhất của tiết mục này lại đến từ sự xuất hiện của Hoa hậu Tiểu Vy. Theo đó ở phần cuối ca khúc, nàng hậu xuất hiện và trực tiếp cất giọng thể hiện một phân đoạn trong 2 Năm 1 Không (2510) tạo nên màn kết hợp thú vị với Erik.

Vốn không phải ca sĩ chuyên nghiệp, thậm chí từng nhiều lần khiến dân tình "cười lăn cười bò" vì những pha "phá hit" hài hước, Tiểu Vy lần này lại gây bất ngờ khi thể hiện khá trọn vẹn cảm xúc của ca khúc. Dù vẫn còn những hạn chế dễ nhận thấy về kỹ thuật, màn thể hiện lần này của Hoa hậu Việt Nam 2018 cho thấy sự nghiêm túc và đầu tư khi thử sức với âm nhạc.

Clip Hoa hậu Tiểu Vy xuất hiện song ca cùng Erik

Hoa hậu Tiểu Vy gây bất ngờ khi xuất hiện hát live cùng Erik trong buổi họp báo

Sự xuất hiện của Tiểu Vy càng trở nên đặc biệt khi đây cũng là lần thứ 3 nàng hậu đảm nhận vai nữ chính trong MV của Erik. Từ những lần hợp tác trước đó đến 2 Năm 1 Không (2510), cả hai tiếp tục cho thấy sự ăn ý trong cách thể hiện những câu chuyện tình yêu trên màn ảnh. Tuy nhiên, việc Tiểu Vy bất ngờ góp giọng trong ca khúc mới vẫn là một cú twist mà không phải khán giả nào cũng đoán trước được.

Chưa dừng lại ở đó, trong phần giao lưu tại họp báo, Tiểu Vy còn khiến những người có mặt thích thú khi hài hước khẳng định sẽ cân nhắc lấn sân ca hát nếu nhận được sự ủng hộ của khán giả. Erik cũng tiết lộ để hoàn thiện phần thu âm của 2 Năm 1 Không (2510), anh đã phải dành tới 5 ngày trong phòng thu. Trong khi đó, Tiểu Vy chỉ mất vỏn vẹn 30 phút để hoàn thành phân đoạn điệp khúc của mình.

Đặc biệt, khi Tiểu Vy nhận được lời đề nghị hát live lại phân đoạn này, Erik đã có màn ứng xử khá tinh tế để "giải cứu" người đẹp khỏi tình huống khó xử. Nam ca sĩ cho rằng môi trường phòng thu có nhiều yếu tố hỗ trợ giúp Tiểu Vy cảm thấy tự tin hơn khi thể hiện giọng hát. Đồng thời, Erik cũng khéo léo để ngỏ khả năng khán giả sẽ tiếp tục được thưởng thức giọng hát live của nàng hậu trong một sân khấu 2510 khác trong tương lai.

Erik dành nhiều lời khen cho sự tiến bộ trong giọng hát của Tiểu Vy

Đáng chú ý, Hoa hậu Tiểu Vy còn thẳng thắn hỏi Erik rằng không biết nam ca sĩ có “ý gì” không mà liên tục mời cô đóng MV liên tiếp 3 MV. Nói về điều này, Erik cho biết: “Thực ra đã từng đóng 2 MV với nhau rồi nên Vy chắc đã chán đóng với mình rồi. Tuy nhiên thực sự là không nghĩ ra được một cái tên nào khác. Phải nói rằng 2 anh em rất hợp vía. Và Erik hy vọng “vía” của 2 anh em sẽ tiếp tục được lặp lại ở sản phẩm lần này”.

Clip chia sẻ của Erik trước câu hỏi của Tiểu Vy

Dự án âm nhạc 2 Năm 1 Không (2510) đánh dấu màn tái xuất của Erik với dòng nhạc ballad sở trường sau khoảng thời gian dành cho những thử nghiệm âm nhạc khác. Ca khúc do Nguyễn Trọng Nhân sáng tác và là sản phẩm chủ đề thuộc EP Tình Trạng: Tình Tan, dự kiến phát hành ngày 21/11.

MV gây chú ý với cách kể chuyện ngược dòng thời gian, xoay quanh hành trình một người đàn ông quyết định xóa bỏ ký ức về người mình từng yêu. Câu chuyện bắt đầu từ ngày thứ 730, tương ứng với cột mốc 2 năm, rồi lần lượt đếm ngược về ngày đầu tiên của mối quan hệ. Mỗi ký ức bị xóa đi cũng là lúc những kỷ niệm tình yêu được tái hiện, khiến câu chuyện càng về cuối càng trở nên day dứt.

MV 2 Năm 1 Không (2510) - Erik

Erik và Tiểu Vy có màn kết hợp thứ 3 sau MV Dù Cho Tận Thế và Em Không Sai, Chúng Ta Sai

Trong MV, Erik đảm nhận hai phiên bản nhân vật đối lập giữa hiện tại và quá khứ, trong khi Tiểu Vy tiếp tục hóa thân thành nữ chính của câu chuyện tình đầy trắc trở. Sản phẩm còn quy tụ dàn khách mời gồm Châu Bùi, Minh Trang, Quốc Trường, Tuấn Dương và Quốc Anh, với những tình tiết bất ngờ được cài cắm xuyên suốt.

Đáng chú ý, ở phân đoạn cuối, sự xuất hiện của Quốc Anh trong vai người yêu mới của Tiểu Vy tạo nên cú twist cho câu chuyện. MV còn có đoạn after-credit đưa nhân vật của nàng hậu tới một khu rừng mang màu sắc cổ trang, gợi mở những diễn biến mới về mối tình giữa hai nhân vật. Bên cạnh đó, màn góp giọng bất ngờ của Tiểu Vy cũng trở thành một chi tiết thú vị, tăng thêm tính giải trí cho sản phẩm.

Cả hai mang đến chuyện tình xuyên không gây nhiều tò mò

Song song với MV, Erik sẽ phát hành EP Tình Trạng: Tình Tan gồm 4 ca khúc: Bình Minh (Intro), Không Ấy (Thì Mình Yêu Nhau Đi), 2 Năm 1 Không (2510) và Hạ Màn - dự kiến phát hành vào ngày 21/11 tới đây.