Rất nhiều nghệ sĩ đã đến chúc mừng và ủng hộ ERIK trong ngày đặc biệt.

Chiều tối 18/11, ERIK tổ chức sự kiện giới thiệu EP Tình Trạng: Tình Tan, đánh dấu cột mốc 10 năm hoạt động nghệ thuật. Sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ, giới truyền thông cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong showbiz Việt.

Dàn sao tại sự kiện của ERIK

Tâm điểm của sự kiện không ai khác chính là ERIK. Nam ca sĩ xuất hiện trong bộ suit trắng lịch lãm, thiết kế chỉn chu với phom dáng tôn vóc người. Diện mạo bảnh bao, phong thái tự tin cùng nụ cười rạng rỡ giúp giọng ca Sau Tất Cả trở thành nhân vật thu hút nhiều ống kính tại sự kiện. Trong dịp đặc biệt giới thiệu dự án âm nhạc mới, ERIK nhận được nhiều lời chúc mừng từ đồng nghiệp, bạn bè và người hâm mộ.

ERIK tại sự kiện

Đáng chú ý, sự kiện còn gây chú ý bởi màn đổ bộ của dàn khách mời đình đám. Nhiều gương mặt nổi tiếng thuộc các lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh, thời trang và giải trí cùng xuất hiện để chúc mừng nam ca sĩ. Trong đó có Hòa Minzy, Đức Phúc, HIEUTHUHAI, Chi Pu, Hoa hậu Tiểu Vy, Hoa hậu Thanh Thủy, Quân A.P, Anh Tú Atus, Negav, Thiều Bảo Trâm, diễn viên Thúy Ngân, diễn viên Quốc Trường, NSƯT Lê Khanh, Lâm Bảo Ngọc, Captain Boy, Hải Nam và MisThy,...

Trong dàn khách mời, HIEUTHUHAI thu hút sự chú ý với diện mạo điển trai, phong cách thời trang trẻ trung và thần thái tự tin. Vốn là gương mặt khá hiếm hoi xuất hiện tại các sự kiện giải trí, nam rapper vẫn dành thời gian đến chúc mừng ERIK - người anh em thân thiết trong giới.

HIEUTHUHAI thu hút sự chú ý với diện mạo điển trai

Chi Pu cũng gây ấn tượng với vẻ ngoài cuốn hút, phong cách thời trang thời thượng và thần thái nổi bật. Trong khi đó, Hoa hậu Tiểu Vy nhận được sự chú ý đặc biệt bởi cô chính là nữ chính trong MV thuộc dự án Tình Trạng: Tình Tan của ERIK. Sở hữu nhan sắc ngọt ngào cùng visual nổi bật, nàng hậu được kỳ vọng sẽ mang đến màu sắc riêng cho câu chuyện âm nhạc lần này. Bên cạnh đó, Quân A.P cũng góp mặt cùng bà xã Lê Khanh, thu hút sự chú ý với màn xuất hiện tình cảm của cặp đôi.

Chi Pu cũng gây ấn tượng với vẻ ngoài cuốn hút

Hoa hậu Tiểu Vy nhận được sự chú ý đặc biệt

Hai người bạn thân thiết của ERIK là Hòa Minzy và Đức Phúc cũng có mặt

Quân A.P và vợ Lê Khanh

Hai người bạn thân thiết của ERIK là Hòa Minzy và Đức Phúc cũng có mặt để chúc mừng nam ca sĩ. Hòa Minzy xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ, nguồn năng lượng tươi vui quen thuộc. Đức Phúc gây chú ý với diện mạo chỉn chu, trẻ trung. Màn hội ngộ của bộ ba từng được khán giả yêu mến qua nhóm bạn Hoa Dâm Bụt cũng là một trong những điểm nhấn thú vị tại sự kiện.

EP Tình Trạng: Tình Tan là dự án âm nhạc đặc biệt của ERIK trong năm 2026, đồng thời đánh dấu cột mốc 10 năm hoạt động nghệ thuật của nam ca sĩ. Đây là EP thứ hai trong sự nghiệp của ERIK, nối tiếp dự án <3RIK được phát hành vào tháng 7/2023. Sau hơn 3 năm, giọng ca sinh năm 1997 mới trở lại với một sản phẩm EP được đầu tư thành dự án riêng, thay vì những sản phẩm đơn lẻ.

EP Tình Trạng: Tình Tan là dự án âm nhạc đặc biệt của ERIK trong năm 2026, đồng thời đánh dấu cột mốc 10 năm hoạt động nghệ thuật của nam ca sĩ.

Dự án gồm 4 ca khúc: Bình Minh (Intro), Không Ấy (Thì Mình Yêu Nhau Đi), 2 Năm 1 Không (2510) và Hạ Màn. Xuyên suốt EP, ERIK tiếp tục khai thác thế mạnh Pop Ballad vốn gắn liền với tên tuổi qua những bản hit như Sau Tất Cả, Chạm Đáy Nỗi Đau, Có Tất Cả Nhưng Thiếu Anh hay Em Không Sai, Chúng Ta Sai. Các ca khúc được xây dựng xoay quanh chủ đề tình yêu và những trạng thái cảm xúc khi một mối quan hệ đi đến hồi kết.

Trước thềm ra mắt, ERIK đã hé lộ một phần dự án thông qua Highlight Medley phát hành ngày 15/11, giúp khán giả có những hình dung đầu tiên về màu sắc âm nhạc của EP. Đáng chú ý, ca khúc 2 Năm 1 Không (2510) còn được đầu tư MV với sự góp mặt của Hoa hậu Tiểu Vy trong vai nữ chính. EP Tình Trạng: Tình Tan sẽ chính thức phát hành vào ngày 20/11/2026. Dự án được kỳ vọng sẽ mang đến một màu sắc mới trong hành trình âm nhạc của ERIK, đồng thời là món quà đặc biệt nam ca sĩ dành tặng khán giả nhân dịp kỷ niệm 10 năm hoạt động nghệ thuật.

Những hình ảnh khác tại sự kiện: