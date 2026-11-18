Choáng ngợp với vũ trụ văn hóa mới của Hoàng Thùy Linh.

Ngày 18/11, Hoàng Thùy Linh chính thức giới thiệu Vô Lượng Kiếp, single thứ hai thuộc album phòng thu vol. 5. Không chỉ là một sản phẩm âm nhạc, tác phẩm còn được nữ ca sĩ phát triển dưới hình thức Music Gallery, kết hợp hội họa, kỹ xảo chuyển động, phục trang và những không gian lễ hội mang đậm màu sắc văn hóa Việt Nam. Đằng sau thế giới hình ảnh nhiều lớp ấy là quá trình chuẩn bị kéo dài 6 tháng, với sự tham gia của hơn 300 người, 43 bức tranh vẽ tay và hơn 60 bộ trang phục.

MV Vô Lượng Kiếp - Hoàng Thuỳ Linh

Tiếp nối Thầy Dùi, Vô Lượng Kiếp đánh dấu bước phát triển tiếp theo trong hành trình đưa những chất liệu văn hóa, thi ca và nghệ thuật truyền thống vào âm nhạc của Hoàng Thùy Linh. Ca khúc do Khắc Hưng và Hoàng Thùy Linh sáng tác, phần thơ của Ngân Vi, phối khí bởi TRIPLE D. Phần hình ảnh được thực hiện bởi đạo diễn Kawaii Tuấn Anh, cùng sự tham gia của đạo diễn phục trang Na Bong Chua và nhiều nghệ sĩ, họa sĩ trẻ đến từ các vùng miền.

Điểm đáng chú ý của dự án nằm ở quy mô sản xuất. Vô Lượng Kiếp được chuẩn bị trong 6 tháng, trải qua 4 ngày ghi hình với hơn 300 người tham gia. Toàn bộ tác phẩm kết hợp 43 bức tranh vẽ tay, 5 không gian lễ hội được dàn dựng công phu và hơn 60 bộ trang phục dành riêng cho Hoàng Thùy Linh. Hội họa, mỹ thuật, phục trang và trình diễn được phát triển đồng bộ, tạo nên một thế giới hình ảnh có nhiều lớp lang và chi tiết.

Toàn bộ tác phẩm kết hợp 43 bức tranh vẽ tay, 5 không gian lễ hội được dàn dựng công phu và hơn 60 bộ trang phục dành riêng cho Hoàng Thùy Linh

Thay vì lựa chọn hình thức MV thông thường, Hoàng Thùy Linh cùng ê-kíp xây dựng Vô Lượng Kiếp theo cấu trúc Music Gallery. Trong đó, 43 bức tranh được các họa sĩ trẻ trực tiếp thực hiện bằng tay, mỗi người mang đến một nét vẽ, cách sử dụng màu sắc và phong cách tạo hình riêng. Từ những bố cục rực rỡ, giàu tính trang trí đến phong cảnh núi rừng, làng bản và đời sống thường nhật, các tác phẩm hội họa trở thành chất liệu chính để phát triển không gian hình ảnh.

Kỹ xảo chuyển động được sử dụng để đưa những bức tranh vào dòng chảy của âm nhạc, kết hợp với hình ảnh ghi hình của Hoàng Thùy Linh và các nghệ sĩ trình diễn. Có những khoảnh khắc nữ ca sĩ xuất hiện như một chân dung nổi bật giữa bố cục hội họa, lúc khác lại hòa mình vào không gian phong cảnh rộng lớn. Năm không gian lễ hội được dàn dựng xen kẽ, thông qua bối cảnh, phục trang và những màn trình diễn tập thể.

Đặc biệt, hơn 60 bộ trang phục là một trong những điểm nhấn lớn của dự án. Phần tạo hình được phát triển theo ý tưởng hóa thân qua nhiều kiếp sống, gắn với câu chuyện nhân duyên được kể trong ca khúc. Thông qua những bộ phục sức đa dạng, Hoàng Thùy Linh muốn thể hiện tình yêu và sự trân trọng dành cho vẻ đẹp bền bỉ, thùy mị nhưng cũng đầy sức sống của phụ nữ Việt Nam.

Không gian lễ hội trong Vô Lượng Kiếp được lựa chọn từ những sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của các cộng đồng dân tộc Việt Nam

Để hoàn thiện thế giới hình ảnh này, đạo diễn Kawaii Tuấn Anh và ê-kíp đã phối hợp cùng đạo diễn phục trang Na Bong Chua, đồng thời nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ các nhà nghiên cứu, nghệ nhân, đồng bào tại nhiều địa phương và Quỹ Hỗ trợ Bảo tồn Di sản Văn hóa Việt Nam. Trong quá trình thực hiện, ê-kíp có cơ hội tìm hiểu những bức tranh thờ mang giá trị văn hóa, tín ngưỡng lâu đời, qua đó tiếp cận sâu hơn với những câu chuyện phía sau các chất liệu được đưa vào tác phẩm.

Năm không gian lễ hội trong Vô Lượng Kiếp được lựa chọn từ những sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của các cộng đồng dân tộc Việt Nam. Mỗi lễ hội mang đặc trưng và ý nghĩa riêng, nhưng cùng chứa đựng những mong cầu về bình an, mưa thuận gió hòa, mùa màng trù phú, sự tôn kính với đất trời, tổ tiên và những người đi trước.

Thông qua việc tái hiện các không gian này, Hoàng Thùy Linh cùng cộng sự muốn dành sự chú ý đến mối liên hệ giữa con người, cộng đồng, thiên nhiên và cội nguồn. Những thực hành văn hóa không chỉ được nhìn nhận ở khía cạnh hình thức, phục sức hay trình diễn mà còn chứa đựng tình cảm, niềm tin và những ước vọng được trao truyền qua nhiều thế hệ. Đó cũng là lý do ê-kíp chú trọng tìm hiểu câu chuyện phía sau từng lễ hội, thay vì chỉ khai thác vẻ đẹp thị giác.

Vô Lượng Kiếp tiếp tục mạch sáng tạo từng được Hoàng Thùy Linh theo đuổi kết hợp thi ca với những chất liệu văn hóa Việt Nam trong một sản phẩm mang tinh thần đương đại

Về mặt âm nhạc, Vô Lượng Kiếp tiếp tục mạch sáng tạo từng được Hoàng Thùy Linh theo đuổi qua Bánh Trôi Nước, Tứ Phủ và Đánh Đố: kết hợp thi ca với những chất liệu văn hóa Việt Nam trong một sản phẩm mang tinh thần đương đại. Ca khúc lần này mượn câu chuyện nhân duyên qua muôn kiếp, với những cuộc gặp gỡ, chờ đợi, gắn bó và chia lìa. Qua đó, nữ ca sĩ gửi gắm quan niệm về hành trình sống, nơi mỗi trải nghiệm và cuộc gặp đều góp phần hoàn thiện con người, giúp chúng ta trở thành phiên bản rực rỡ hơn của chính mình.

Hoàng Thùy Linh cho biết tác phẩm mang theo tình yêu của cô dành cho cuộc sống, những cuộc gặp gỡ và các bài học được bồi đắp trong hành trình làm nghề. Quá trình thực hiện cũng mở ra cơ hội để nữ ca sĩ tiếp xúc với những nét đẹp văn hóa ở nhiều vùng miền, từ đó có thêm mong muốn được tìm hiểu, lắng nghe những câu chuyện phía sau mỗi bộ trang phục, lễ hội và bức tranh.

Hình ảnh một bào thai được thể hiện bằng hoạt hình, với nhịp đập của sự sống đang hình thành gửi gắm ý niệm: qua vô lượng kiếp, vẫn là người Việt Nam

Đáng chú ý, Vô Lượng Kiếp được giới thiệu trong tháng 11, hưởng ứng tinh thần tôn vinh văn hóa và đại đoàn kết dân tộc theo lời kêu gọi của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Cục Nghệ thuật biểu diễn. Tác phẩm mang theo mong muốn góp thêm tiếng nói nghệ thuật vào việc tôn vinh bản sắc, sự gắn kết cộng đồng và tình yêu quê hương.

Khép lại MV là hình ảnh một bào thai được thể hiện bằng hoạt hình, với nhịp đập của sự sống đang hình thành. Đây là cách ê-kíp gửi gắm ý niệm: qua vô lượng kiếp, vẫn là người Việt Nam. Hình ảnh ấy cũng tượng trưng cho sự tiếp nối, khi những di sản, ký ức và giá trị văn hóa được gìn giữ, bồi đắp rồi trao truyền đến các thế hệ mai sau.

Vô Lượng Kiếp được giới thiệu trong tháng 11, hưởng ứng tinh thần tôn vinh văn hóa và đại đoàn kết dân tộc theo lời kêu gọi của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Cục Nghệ thuật biểu diễn

Chia sẻ về dự án, Hoàng Thùy Linh cho biết cô và những người bạn trẻ thực hiện tác phẩm bằng sự say mê, lòng trân trọng và tinh thần học hỏi. Nữ ca sĩ cũng mong muốn thông qua Vô Lượng Kiếp có thể mở ra thêm những cuộc trò chuyện với các cộng đồng dân tộc trên khắp đất nước, để được lắng nghe về những nét đẹp, câu chuyện và điều mà mỗi người tự hào tại quê hương mình.