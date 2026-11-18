Việc Jennie (BLACKPINK) nhận hai đề cử quan trọng tại Grammy 2027 đang trở thành chủ đề được bàn luận.

Việc Jennie (BLACKPINK) nhận hai đề cử Grammy 2027 với ca khúc Dracula cùng Tame Impala đang trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội. Bên cạnh những lời chúc mừng, nữ thần tượng cũng vấp phải ý kiến cho rằng cô đang hưởng lợi từ thành công của một ca khúc vốn thuộc về nghệ sĩ khác, thậm chí bị nhận xét là không xứng đáng với sự ghi nhận từ Recording Academy.

Ngày 16/11, Recording Academy chính thức công bố danh sách đề cử Grammy lần thứ 69. Jennie cùng Tame Impala xuất hiện trong hai hạng mục quan trọng: Record of the Year và Best Pop Duo/Group Performance với Dracula. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp Jennie nhận được đề cử tại giải thưởng âm nhạc danh giá này.

Jennie và Tame Impala

Record of the Year là một trong những hạng mục thuộc General Field, vinh danh chất lượng tổng thể của một bản thu âm, từ phần trình diễn đến đóng góp của đội ngũ sản xuất và kỹ thuật âm thanh. Trong khi đó, Best Pop Duo/Group Performance ghi nhận những màn trình diễn pop xuất sắc của nghệ sĩ song ca, nhóm nhạc hoặc các nghệ sĩ hợp tác.

Việc Dracula xuất hiện ở cả hai hạng mục cho thấy bản thu âm không chỉ được chú ý bởi hiệu ứng thương mại mà còn được Recording Academy đưa vào danh sách những sản phẩm âm nhạc nổi bật của năm.

Dracula phiên bản Jennie remix

Dẫu vậy, ngay sau khi danh sách đề cử được công bố, một bộ phận khán giả đã đặt dấu hỏi về sự hiện diện của Jennie trong thành tích này. Lập luận được đưa ra chủ yếu xoay quanh việc Dracula vốn là sản phẩm của Tame Impala, do Kevin Parker sáng tác và phát hành trước khi có phiên bản remix cùng Jennie. Theo đó, nữ ca sĩ bị cho là đang hưởng lợi từ thành quả của một nghệ sĩ khác, việc bản remix được đề cử là không hợp lý trong khi bản gốc đã có sức hút riêng.

Dracula đúng là ca khúc có xuất phát điểm từ Tame Impala. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc Jennie chỉ xuất hiện với vai trò một khách mời góp giọng đơn thuần. Tháng 2/2026, phiên bản Dracula (JENNIE Remix) chính thức ra mắt. Thay vì chỉ sử dụng lại phần nhạc và thêm một vài câu hát, Jennie tham gia vào quá trình tái cấu trúc bản thu bằng phần vocal mới cùng một verse rap riêng. Phần lời bổ sung mang màu sắc cá nhân, tạo nên một điểm nhấn khác biệt so với phiên bản ban đầu.

Đặc biệt, credit chính thức của bản remix ghi nhận Jennie ở các vai trò associated performer, remixer, lyricist và composer. Cô không chỉ là người thể hiện mà còn tham gia vào quá trình sáng tạo nội dung âm nhạc của phiên bản hợp tác. Đây là chi tiết quan trọng khi đánh giá mức độ đóng góp của nữ ca sĩ.

Quan trọng hơn, quy định của Grammy không yêu cầu một nghệ sĩ phải là người khởi tạo hay sở hữu toàn bộ ca khúc mới đủ điều kiện được đề cử. Theo quy định của Recording Academy, nghệ sĩ khách mời hoặc cộng tác viên có thể được ghi nhận là ứng viên ở các hạng mục trình diễn nếu được credit chính thức với tư cách nghệ sĩ và có đóng góp nghệ thuật đáng kể, vượt ngoài vai trò đệm nhạc.

Với Dracula, tên Jennie được Grammy chính thức ghi nhận bên cạnh Tame Impala trong cả hai hạng mục đề cử

Với Dracula, tên Jennie được Grammy chính thức ghi nhận bên cạnh Tame Impala trong cả hai hạng mục đề cử. Đây không phải một sự ghi nhận tự phát từ cộng đồng người hâm mộ, mà là kết quả của quy trình xét duyệt và bình chọn thuộc Recording Academy.

Nhìn vào thành tích thương mại, khó có thể phủ nhận sức ảnh hưởng mà phiên bản hợp tác mang lại. Trước khi Jennie tham gia, Dracula đã có thành tích riêng trên các bảng xếp hạng. Tuy nhiên, phiên bản remix tháng 2/2026 đã mở ra một vòng đời mới cho ca khúc.

Jennie làm nên cơn gió mới cho Dracula

Sự kết hợp giữa màu sắc psychedelic pop đặc trưng của Tame Impala và phần trình diễn của Jennie tạo nên một phiên bản có sức lan tỏa rộng rãi trên các nền tảng trực tuyến. Ca khúc trở thành xu hướng trên TikTok, kéo theo sự gia tăng đáng kể về lượt nghe và khả năng tiếp cận khán giả quốc tế.

Theo Yonhap News, đến tháng 7/2026, Dracula đã vươn lên vị trí thứ 5 Billboard Hot 100, trở thành thành tích cao nhất trong sự nghiệp Jennie tại bảng xếp hạng này ở thời điểm đó. Đến ngày 11/11, ca khúc tiếp tục lập cột mốc mới khi leo lên vị trí thứ 3 Billboard Hot 100, đồng thời duy trì 58 tuần liên tiếp trên bảng xếp hạng.

Đây là thành tích đặc biệt đáng chú ý khi Dracula không chỉ giúp Jennie có thứ hạng cao nhất sự nghiệp solo trên Billboard Hot 100 mà còn đưa Tame Impala lần đầu tiến vào Top 3 của bảng xếp hạng này.

Câu chuyện của Dracula cũng gợi nhắc đến One of the Girls - ca khúc kết hợp giữa Jennie, The Weeknd và Lily-Rose Depp trong series The Idol

Nhìn rộng hơn, câu chuyện của Dracula cũng gợi nhắc đến One of the Girls - ca khúc kết hợp giữa Jennie, The Weeknd và Lily-Rose Depp trong series The Idol. Ra mắt từ năm 2023, sản phẩm ban đầu không lập tức trở thành một bản hit lớn tại Mỹ. Tuy nhiên, nhờ hiệu ứng lan truyền trên mạng xã hội và sức hút từ những nghệ sĩ tham gia, ca khúc liên tục tăng trưởng về lượt nghe, từng vươn lên vị trí thứ 51 Billboard Hot 100 và trụ lại bảng xếp hạng trong 20 tuần.

Ở cả hai trường hợp, sự xuất hiện của Jennie đều tạo ra một điểm tiếp cận mới cho sản phẩm âm nhạc. Nữ thần tượng sở hữu lượng người hâm mộ quốc tế đông đảo, có khả năng tạo ra hiệu ứng lan truyền và duy trì sự quan tâm dành cho những sản phẩm mà cô tham gia. Đây là một lợi thế thương mại có thật của nghệ sĩ, không phải yếu tố có thể mặc định xem nhẹ khi đánh giá thành công của một bản thu âm.

Jennie góp phần đưa Dracula trở thành hiện tượng toàn cầu

Không thể quy toàn bộ thành tích của Dracula cho riêng Jennie, bởi Kevin Parker và ê-kíp Tame Impala vẫn là những nhân tố quan trọng tạo nên nền tảng âm nhạc của ca khúc. Ngược lại, cũng không hợp lý nếu phủ nhận đóng góp của Jennie chỉ vì cô không phải người phát hành bản gốc. Một sản phẩm hợp tác thành công là kết quả từ sự đóng góp của nhiều nghệ sĩ, và mỗi người đều có vai trò riêng trong việc đưa nó đến với công chúng.

Đề cử Grammy lần này cũng không phải thành quả đơn lẻ trong hành trình solo của Jennie. Năm 2026, nữ ca sĩ tiếp tục có một năm hoạt động đáng chú ý trên thị trường quốc tế. Tháng 1/2026, Jennie được xướng tên ở hạng mục Artist of the Year (Daesang) tại Golden Disc Awards lần thứ 40. Cô cũng giành giải Best Kpop Album tại iHeartRadio Music Awards 2026 với album Ruby. Đây là một trong những dấu mốc quan trọng cho thấy khả năng hoạt động độc lập của nữ thần tượng sau nhiều năm gắn liền với BLACKPINK.

Jennie cũng được tạp chí TIME đưa vào danh sách 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất năm 2026

Về thành tích thương mại, ngoài Dracula, album Ruby từng đưa ba ca khúc cùng lúc lọt Billboard Hot 100, thiết lập dấu mốc đối với một nữ nghệ sĩ solo Kpop. Jennie cũng được tạp chí TIME đưa vào danh sách 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất năm 2026, ở hạng mục Artists. Người viết lời giới thiệu cho cô là nữ ca sĩ Gracie Abrams.

Ở lĩnh vực biểu diễn trực tiếp, Jennie tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động ra thị trường quốc tế. Tháng 7/2026, cô trở thành nữ nghệ sĩ solo Kpop đầu tiên biểu diễn headliner tại hai lễ hội âm nhạc lớn của châu Âu là Roskilde Festival (Đan Mạch) và Open'er Festival (Ba Lan) trong hai ngày liên tiếp. Sau đó, nữ ca sĩ tiếp tục góp mặt trong đội hình headliner của nhiều sự kiện âm nhạc quốc tế, trong đó có Mad Cool Festival tại Tây Ban Nha, Lollapalooza Chicago và Summer Sonic tại Nhật Bản.

Jennie không chỉ duy trì sức ảnh hưởng từ danh tiếng của BLACKPINK mà còn từng bước xây dựng vị thế độc lập trên thị trường âm nhạc toàn cầu

Những dấu mốc này cho thấy Jennie không chỉ duy trì sức ảnh hưởng từ danh tiếng của BLACKPINK mà còn từng bước xây dựng vị thế độc lập trên thị trường âm nhạc toàn cầu. Từ thành tích album, bảng xếp hạng, các giải thưởng quốc tế đến khả năng thu hút khán giả tại những lễ hội âm nhạc lớn, nữ ca sĩ liên tục chứng minh sức hút của một nghệ sĩ solo có khả năng tạo ra giá trị thương mại riêng.

Bởi vậy, tranh luận về việc Jennie có xứng đáng với đề cử Grammy hay không hoàn toàn có thể tồn tại như một góc nhìn cá nhân. Tuy nhiên, việc quy kết cô chỉ đang hưởng ké thành công của Tame Impala lại bỏ qua những đóng góp cụ thể trong phiên bản remix, các credit chính thức cũng như thành tích mà bản thu âm đạt được sau màn hợp tác.

Jennie không phải người tạo nên Dracula từ con số không, nhưng cô là một phần quan trọng trong phiên bản đã đưa ca khúc vươn tới những cột mốc thương mại mới

Jennie không phải người tạo nên Dracula từ con số không, nhưng cô là một phần quan trọng trong phiên bản đã đưa ca khúc vươn tới những cột mốc thương mại mới. Hai đề cử Grammy là sự ghi nhận dành cho bản thu âm hợp tác giữa hai nghệ sĩ, chứ không phải một giải thưởng trao riêng cho người sở hữu ca khúc gốc. Sau tất cả, thay vì tiếp tục tranh cãi về việc Jennie có xứng đáng được đứng chung trong danh sách đề cử hay không, những đóng góp và thành tích đã được ghi nhận của nữ ca sĩ là điều đáng để nhìn nhận một cách công bằng hơn.