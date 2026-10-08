Sân khấu đầu tiên của bản hit 2,8 tỷ stream không nóng bằng đồ 1 mảnh đầy phô diễn của Jennie

Trang phục táo bạo của Jennie còn “nóng” hơn cả sân khấu được chờ đợi suốt 3 năm qua.

Tối 8/10, sân khấu đầu tiên của One Of The Girls với sự góp mặt của Jennie và The Weeknd đã chính thức diễn ra, đúng như những gì người hâm mộ chờ đợi suốt nhiều năm.

Trong đêm diễn thứ 2 của After Hours Til Dawn Tour tại Seoul, The Weeknd bất ngờ đưa Jennie trở lại sân khấu để cùng trình diễn ca khúc từng tạo nên cú hích lớn cho cả hai. Sau hơn 3 năm kể từ khi One Of The Girls phát hành, hai nghệ sĩ cuối cùng cũng có màn thể hiện trực tiếp cùng nhau.

Sân khấu One Of The Girls đầu tiên của The Weeknd và Jennie

Ngay từ chiều, những đoạn clip ghi lại cảnh Jennie và The Weeknd tổng duyệt đã khiến người hâm mộ liên tục bàn tán. Vì vậy, khi Jennie thực sự bước ra sân khấu vào buổi tối, phản ứng tại sân vận động lập tức trở nên náo nhiệt.

Trên sân khấu, Jennie xuất hiện bên cạnh The Weeknd và cùng anh thể hiện One Of The Girls. Cả hai chia sẻ phần hát, có những đoạn hòa giọng và liên tục tương tác trong lúc trình diễn. Không cần thêm một màn dàn dựng quá cầu kỳ, sự xuất hiện của hai nghệ sĩ đã đủ khiến khán giả phía dưới đồng loạt reo hò.

Tuy nhiên, một thứ còn “nóng” hơn cả màn trình diễn được rất nhiều khán giả chờ đợi chính là trang phục của Jennie

Tuy nhiên, một thứ còn “nóng” hơn cả màn trình diễn được rất nhiều khán giả chờ đợi chính là trang phục Jennie mang đến sân khấu. Nữ ca sĩ diện một thiết kế ôm sát, với phần thân trên được xử lý theo hướng khá táo bạo, kết hợp cùng quần short và boots cao quá gối. Tổng thể giúp Jennie khoe trọn đôi chân cùng vóc dáng, tạo hiệu ứng nổi bật ngay khi cô bước ra sân khấu.

Trang phục này tiếp tục phong cách thời trang táo bạo đã trở thành một phần khá quen thuộc trong hình ảnh của Jennie suốt nhiều năm qua. Nữ ca sĩ thường xuyên lựa chọn những thiết kế ôm sát, cắt xẻ hoặc để lộ nhiều khoảng da trong các sân khấu lớn. Lần xuất hiện tại Seoul cũng không ngoại lệ khi diện mạo nổi bật của Jennie nhanh chóng trở thành một trong những điểm được bàn luận nhiều bên cạnh màn kết hợp với The Weeknd. Chính thiết kế táo bạo khiến nhiều khán giả gần như bị thu hút hoàn toàn vào hình ảnh của nữ ca sĩ mỗi khi cô xuất hiện trên sân khấu.

Jennie ngày càng cho thấy sự tự tin và dường như không quá bận tâm trước những ý kiến trái chiều xoay quanh phong cách thời trang của mình

Phong cách thời trang táo bạo cũng là hình ảnh Jennie nhiều lần theo đuổi trong những năm qua, song từng vướng không ít tranh luận khi lựa chọn những thiết kế ngắn, ôm sát. với một bộ phận khán giả cho rằng hình ảnh này chưa thực sự phù hợp với chuẩn mực vốn quen thuộc của nghệ sĩ nữ châu Á. Tuy nhiên, theo thời gian, Jennie ngày càng cho thấy sự tự tin và dường như không quá bận tâm trước những ý kiến trái chiều xoay quanh phong cách thời trang của mình.

Màn trình diễn One Of The Girls hiện đang trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội

Màn trình diễn One Of The Girls hiện đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Bên cạnh sự phấn khích khi sân khấu được mong chờ suốt nhiều năm giữa Jennie và The Weeknd cuối cùng cũng trở thành hiện thực, phần trang phục táo bạo của Jennie cũng nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán. Hình ảnh nữ ca sĩ xuất hiện trên sân khấu với diện mạo nổi bật liên tục được khán giả ghi lại và chia sẻ, khiến màn trình diễn này đang trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội.

One Of The Girls đã mất hơn 3 năm trước khi có sân khấu biểu diễn trực tiếp chung đầu tiên giữa The Weeknd và Jennie

Kể từ khi ra mắt vào ngày 23/6/2023, One Of The Girls đã mất hơn 3 năm trước khi có sân khấu biểu diễn trực tiếp chung đầu tiên giữa The Weeknd và Jennie. Từ một ca khúc nhạc phim, bài hát dần tạo được sức hút lớn trên mạng xã hội rồi vươn lên các bảng xếp hạng quốc tế, đạt #51 trên Billboard Hot 100 và trở thành ca khúc solo đầu tiên của Jennie lọt bảng xếp hạng này. Trên Billboard Global 200, bài hát đạt #10, đồng thời đứng #7 trên Global Excl. U.S.

Không chỉ gây chú ý trên các bảng xếp hạng, One Of The Girls còn duy trì sức hút bền bỉ trên các nền tảng streaming. Ca khúc vượt mốc 1 tỷ lượt nghe trên Spotify vào năm 2024 và đến hiện tại đạt khoảng hơn 2,88 tỷ lượt stream. Thành tích này đưa One Of The Girls trở thành một trong những ca khúc có lượng stream nổi bật nhất trong sự nghiệp solo của Jennie.

One Of The Girls đã đạt khoảng hơn 2,88 tỷ lượt stream trên Spotify

Chính sức hút kéo dài của ca khúc khiến sân khấu chung giữa Jennie và The Weeknd tại Hàn Quốc trở thành một trong những màn trình diễn được chờ đợi nhất trong chặng After Hours Til Dawn Tour. Sau 1.203 ngày kể từ khi phát hành, khoảnh khắc cả hai cùng đứng trên sân khấu và trình diễn One Of The Girls cuối cùng cũng trở thành hiện thực.

Ảnh: X