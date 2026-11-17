Nhạc Việt ngày càng có thêm nhiều nhóm nhạc nam được đầu tư bài bản.

Chiều 17/11, NEW:V tổ chức họp báo ra mắt tại TP.HCM, chính thức giới thiệu đội hình 5 thành viên cùng dự án âm nhạc đầu tay đến công chúng. Sự kiện có sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ, khách mời như Đỗ Phú Quý, OSAD, MLee, Mỹ Mỹ và Vũ Thảo My. Không chỉ đến chung vui với đàn em, nhiều nghệ sĩ còn dành những lời động viên, bày tỏ sự kỳ vọng dành cho tân binh của Vpop.

Dàn sao tại họp báo ra mắt nhóm nhạc NEW:V

NEW:V là nhóm nhạc nam gồm 5 thành viên Elvan, Hiro, ND, ZayT và Aden, trực thuộc công ty BN Entertainment. Nhóm chính thức ra mắt vào ngày 17/11/2026 với EP đầu tay mang tên Looading và MV ca khúc chủ đề LÚ. Thay vì lựa chọn hình tượng thần tượng hoàn hảo, có phần xa cách với khán giả, NEW:V xây dựng hình ảnh dựa trên tinh thần boyhood và brotherhood - đề cao sự trẻ trung, nghịch ngợm, tình bạn và hành trình cùng nhau trưởng thành.

Visual 5 thành viên NEW: V

Tại họp báo, MLee dành lời khen cho NEW:V khi nhận xét 5 thành viên có sự đồng đều về ngoại hình, giọng hát lẫn năng lượng trình diễn. Nữ nghệ sĩ ví nhóm như những chiến binh mới của làng giải trí Việt, kỳ vọng đây sẽ là làn gió mới cho Vpop. Trong khi đó, OSAD tiết lộ từng gặp các thành viên tại phòng tập Bước Nhảy và ấn tượng với khả năng trình diễn, sự tự tin cũng như màu sắc riêng của từng người. Nam rapper đặc biệt dành lời khen cho thành viên đảm nhận vị trí main rapper, đồng thời bày tỏ sự vui mừng khi chứng kiến những thế hệ nghệ sĩ trẻ có cơ hội theo đuổi ước mơ trở thành thần tượng.

Dàn nghệ sĩ nhận xét về NEW:V

Vũ Thảo My đánh giá cao khả năng hát live của NEW:V khi vừa thực hiện vũ đạo cường độ cao, vừa giữ được phong độ giọng hát. Nữ ca sĩ cũng ấn tượng với main vocal và main dancer của nhóm, cho rằng các thành viên có sự đào tạo bài bản. Mỹ Mỹ lại bày tỏ sự đồng cảm với đàn em khi nhớ về quãng thời gian training trước khi debut. Nữ ca sĩ nhắn nhủ 5 chàng trai cần kiên trì, nghiêm túc với nghề, biết tiếp thu những góp ý mang tính xây dựng và không ngừng trau dồi thực lực để chinh phục khán giả.

Sự xuất hiện của NEW:V bổ sung thêm một cái tên mới vào thị trường nhóm nhạc nam Việt Nam, trong bối cảnh ngày càng có nhiều dự án được đầu tư bài bản về âm nhạc, hình ảnh và khả năng trình diễn.

Nhóm gồm 5 thành viên Elvan, Hiro, ND, ZayT và Aden, mỗi người đảm nhận một thế mạnh riêng

Nhóm gồm 5 thành viên Elvan, Hiro, ND, ZayT và Aden, mỗi người đảm nhận một thế mạnh riêng. Elvan giữ vị trí trưởng nhóm, đóng vai trò kết nối và cân bằng tập thể. Hiro là main vocal, đồng thời có khả năng sáng tác, sản xuất âm nhạc. ND nổi bật với rap, vũ đạo và sáng tác. ZayT sở hữu kỹ năng nhảy, trình diễn và trực tiếp tham gia biên đạo cho nhóm. Trong khi đó, Aden gây chú ý với chất giọng ấm áp, khả năng beatbox và chơi nhạc cụ.

Đáng chú ý, NEW:V không chỉ hướng đến vai trò trình diễn mà còn đặt mục tiêu để các thành viên trực tiếp tham gia vào quá trình sáng tạo sản phẩm. Trong dự án đầu tay, Hiro và ND đảm nhận phần sáng tác, sản xuất âm nhạc, còn ZayT đóng góp vào choreography. Đây được xem là một trong những yếu tố giúp nhóm từng bước xây dựng màu sắc riêng, thay vì chỉ phụ thuộc vào định hướng từ đội ngũ sản xuất.

MV LÚ - NEW:V

NEW:V chính thức chào sân với EP debut Looading, phát hành trên các nền tảng nhạc số ngày 17/11. Tại showcase ra mắt, nhóm trực tiếp trình diễn các ca khúc trong EP, qua đó giới thiệu khả năng ca hát, vũ đạo cũng như sự kết hợp giữa 5 thành viên. Tâm điểm của dự án là ca khúc chủ đề LÚ, được phát hành MV cùng ngày trên kênh YouTube chính thức của nhóm.

Xuyên suốt MV LÚ, NEW:V theo đuổi tinh thần game-coded, thể hiện đồng bộ qua âm nhạc, hình ảnh và vũ đạo. Nhóm lựa chọn văn hóa trò chơi điện tử, đặc biệt là retro gaming của những năm đầu 2000, làm cảm hứng chủ đạo để xây dựng thế giới sáng tạo mang tên gameverse. Thay vì chỉ sử dụng gaming như một lớp hình ảnh trang trí, NEW:V muốn biến chất liệu này thành ngôn ngữ nghệ thuật xuyên suốt hành trình hoạt động.

Concept cũng gắn liền với tinh thần boyhood và brotherhood mà nhóm theo đuổi: trẻ trung, nghịch ngợm

Concept cũng gắn liền với tinh thần boyhood và brotherhood mà nhóm theo đuổi: trẻ trung, nghịch ngợm, đề cao tình bạn và sự trưởng thành cùng nhau. Đây là cách NEW:V xây dựng hình ảnh khác với khuôn mẫu thần tượng hoàn hảo, xa cách thường thấy, hướng đến sự gần gũi và thể hiện cá tính riêng của từng thành viên.

NEW:V đang đặt những viên gạch đầu tiên cho hành trình tại Vpop

Với màn ra mắt được chuẩn bị từ đội hình, âm nhạc đến concept, NEW:V đang đặt những viên gạch đầu tiên cho hành trình tại Vpop. Việc các thành viên trực tiếp tham gia sáng tạo cùng thế giới gameverse riêng là những yếu tố được kỳ vọng giúp nhóm tạo dấu ấn trên thị trường nhóm nhạc Việt. Tuy nhiên, khả năng biến những định hướng ban đầu thành bản sắc âm nhạc đủ sức chinh phục khán giả vẫn sẽ là bài toán mà 5 chàng trai cần tiếp tục chứng minh trong chặng đường phía trước.