Đây là bài hát mà bạn có thể sẽ nghe thấy nó mỗi ngày.

Có những bài hát không cần xuất hiện trong bảng xếp hạng âm nhạc hay liên tục được quảng bá vẫn có sức sống bền bỉ trong đời sống. Khúc Hát Mừng Sinh Nhật của Phan Đinh Tùng là một trường hợp đặc biệt như vậy. Ra đời từ hơn 20 năm trước, ca khúc gần như trở thành lựa chọn quen thuộc mỗi khi người Việt tổ chức sinh nhật. MV đăng tải trên YouTube gần 10 năm cũng đã vượt mốc 321 triệu lượt xem, đưa tác phẩm trở thành một trong những bản hit có độ phủ rộng nhất trong sự nghiệp nam ca sĩ.

Khúc Hát Mừng Sinh Nhật - Phan Đinh Tùng

Ra mắt năm 2004, Khúc Hát Mừng Sinh Nhật là sáng tác do chính Phan Đinh Tùng thể hiện. Ca khúc lấy cảm hứng từ Happy Birthday To You - giai điệu chúc mừng sinh nhật quen thuộc trên toàn thế giới. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục sử dụng nguyên bản tiếng Anh, nam ca sĩ mong muốn tạo ra một bài hát có lời Việt riêng, để người dân trong nước có thể cùng hát trong những dịp đón tuổi mới.

Chia sẻ về cơ duyên hình thành tác phẩm, Phan Đinh Tùng cho biết anh viết ca khúc vào năm 2000, ban đầu chỉ là một ý tưởng ngẫu hứng và không đặt quá nhiều kỳ vọng. Đáng chú ý, toàn bộ quá trình sáng tác chỉ diễn ra trong khoảng 30 phút. Nam ca sĩ muốn tạo nên một giai điệu đơn giản, dễ nhớ, dễ hát để bất cứ ai cũng có thể sử dụng khi chúc mừng sinh nhật người thân, bạn bè.

Chia sẻ về cơ duyên hình thành tác phẩm, Phan Đinh Tùng cho biết anh viết ca khúc vào năm 2000, ban đầu chỉ là một ý tưởng ngẫu hứng và không đặt quá nhiều kỳ vọng.

Mong muốn ấy được thể hiện rõ trong cấu trúc bài hát. Phần lời ngắn gọn, kết hợp tiếng Việt và tiếng Anh, xoay quanh những hình ảnh quen thuộc của một buổi tiệc sinh nhật như mọi người quây quần, cùng hát và thổi nến. Điệp khúc lặp lại nhiều lần với giai điệu vui tươi, dễ thuộc khiến người nghe chỉ cần trải qua một vài lần thưởng thức đã có thể hát theo.

Ban đầu, do hạn chế về kinh phí, Phan Đinh Tùng chưa thể đầu tư một MV hoàn chỉnh mà chỉ sử dụng hình ảnh từ những buổi biểu diễn tại phòng trà để ghép vào ca khúc. Khi nhận thấy tác phẩm được khán giả đón nhận rộng rãi, anh quyết định thực hiện một phiên bản hình ảnh chỉn chu hơn, với khoảng 1.000 ngọn nến được chuẩn bị cho bối cảnh ghi hình.

Tính đến tháng 11/2026, MV đã vượt 321 triệu lượt xem

MV chính thức được đăng tải trên kênh YouTube của Phan Đinh Tùng vào ngày 19/11/2016. Sau gần 10 năm, sản phẩm tiếp tục tăng trưởng lượt xem và trở thành video có thành tích nổi bật nhất trên kênh cá nhân của nam ca sĩ. Tính đến tháng 11/2026, MV đã vượt 321 triệu lượt xem.

Điều làm nên sự đặc biệt của Khúc Hát Mừng Sinh Nhật không chỉ nằm ở con số hàng trăm triệu lượt xem trên YouTube. Khác với nhiều bản hit phụ thuộc vào xu hướng âm nhạc hoặc một thời điểm nhất định, ca khúc của Phan Đinh Tùng có một vị trí riêng trong đời sống thường ngày. Từ những bữa tiệc gia đình, buổi liên hoan công ty đến nhà hàng, quán ăn, trường học và các chương trình sinh nhật đông người, giai điệu quen thuộc này thường xuyên được lựa chọn để chúc mừng nhân vật chính.

Khúc Hát Mừng Sinh Nhật trở thành giai điệu quen thuộc với các bữa tiệc sinh nâht của rất nhiều người Việt

Sinh nhật là dịp diễn ra quanh năm, ở mọi độ tuổi và không gian khác nhau. Chính điều đó giúp ca khúc có cơ hội tiếp cận liên tục những nhóm khán giả mới, từ trẻ em đến người trưởng thành. Không cần biết quá nhiều về âm nhạc hay theo dõi sự nghiệp của Phan Đinh Tùng, nhiều người vẫn có thể nhận ra và hát theo bài hát ngay khi giai điệu vang lên.

Thành công của Khúc Hát Mừng Sinh Nhật là một dấu ấn nổi bật trong hành trình âm nhạc của Phan Đinh Tùng. Sinh năm 1975 tại TP.HCM, anh từng là thành viên của MTV - một trong những nhóm nhạc nam nổi bật của Vpop đầu những năm 2000. Năm 2003, Phan Đinh Tùng rời nhóm để theo đuổi con đường hoạt động solo.

Khúc Hát Mừng Sinh Nhật trở thành ca khúc gắn liền với sự nghiệp của Phan Đinh Tùng

Tuy nhiên, hành trình riêng không diễn ra thuận lợi ngay từ đầu. Để có kinh phí thực hiện album đầu tay, nam ca sĩ từng phải thế chấp nhà của bố mẹ và vay tiền ngân hàng. Thời điểm ấy, quyết định đầu tư lớn cho âm nhạc khiến gia đình anh không khỏi lo lắng.

Sau giai đoạn chật vật, anh dần tạo dựng được vị trí riêng với những ca khúc như Bởi Vì Anh Yêu Em, Ngồi Bên Em, Cào Cào Lá Tre và Con Gái Nhỏ Của Ba. Đặc biệt, Bởi Vì Anh Yêu Em là ca khúc giúp nam ca sĩ có nguồn thu để trả khoản nợ từng vay khi đầu tư làm nhạc. Đây cũng là một trong những dấu mốc quan trọng giúp anh tiếp tục theo đuổi con đường solo.

Khúc Hát Mừng Sinh Nhật mang đến daonh thu khugnr cho ca sĩ Phan Đinh Tùng, từng có tin đồn thu về 8 tỷ đồng tiền bản quyền từ tác phẩm

Bên cạnh vai trò ca sĩ, Phan Đinh Tùng còn có khả năng sáng tác và sở hữu nhiều tác phẩm được khán giả biết đến. Dù không tự nhận mình là một nhạc sĩ chuyên nghiệp, anh từng chia sẻ với truyền thông rằng bản thân có hơn 50 sáng tác. Trong đó, Khúc Hát Mừng Sinh Nhật là tác phẩm có sức lan tỏa rộng nhất, vượt khỏi phạm vi người hâm mộ của riêng nam ca sĩ để trở thành giai điệu quen thuộc với công chúng đại chúng.

Đáng chú ý, dù MV đạt hàng trăm triệu lượt xem và bài hát được sử dụng thường xuyên trong đời sống, từng có tin đồn thu về 8 tỷ đồng tiền bản quyền từ tác phẩm. Tuy nhiên, Phan Đinh Tùng cho biết khoản thu thực tế không cao như nhiều người tưởng tượng, bởi tần suất sử dụng bài hát ngoài đời không đồng nghĩa với việc toàn bộ những lần phát nhạc đều được ghi nhận và đối soát bản quyền.

Hơn 20 năm kể từ khi ra đời, thị trường âm nhạc Việt đã trải qua nhiều thay đổi, nhưng Khúc Hát Mừng Sinh Nhật vẫn có một vị trí riêng bởi tác phẩm gắn với một hoạt động luôn hiện diện trong cuộc sống

Hơn 20 năm kể từ khi ra đời, thị trường âm nhạc Việt đã trải qua nhiều thay đổi, từ thời kỳ băng đĩa, nhạc chuông, nhạc chờ đến các nền tảng nghe nhạc trực tuyến và mạng xã hội. Nhiều bản hit từng được yêu thích đã dần lùi vào ký ức, nhưng Khúc Hát Mừng Sinh Nhật vẫn có một vị trí riêng bởi tác phẩm gắn với một hoạt động luôn hiện diện trong cuộc sống. Với Phan Đinh Tùng, đây không chỉ là ca khúc có lượt xem cao nhất trên kênh YouTube cá nhân mà còn là dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp.

Ảnh: FBNV