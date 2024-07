Với độ lan tỏa bùng nổ của show Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, rất nhiều anh tài tưởng chừng như bị khán giả trẻ lãng quên nay xuất hiện mạnh mẽ trở lại, nhận được sự yêu thích. Trong số đó chắc chắn phải kể đến cái tên Phan Đinh Tùng. Xuất hiện ngay từ tập 1 của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Phan Đinh Tùng thuộc team Anh tài sục sôi, khiến cả “bầu trời thanh xuân” như trở lại với khán giả khi trình diễn bản hit đình đám một thời Bởi Vì Anh Yêu Em.

Nhưng, nhắc đến Phan Đinh Tùng chắc chắn khán giả sẽ nhớ đến “siêu hit quốc dân” được nghe bởi đủ mọi tầng lớp, lứa tuổi, từ nông thôn đến thị thành: Khúc Hát Mừng Sinh Nhật. Là ca khúc phải có trong mọi bữa tiệc sinh nhật, bài hát mãi mãi trường tồn bởi lẽ các trào lưu âm nhạc có thể đến rồi đi, nhưng ai ai cũng có một ngày sinh nhật tổ chức hàng năm. Thế là mãi mãi, mãi mãi, ở đâu có tiệc sinh nhật thì bên cạnh bài hát 4 câu bất hủ là Happy Birthday To You, thì người Việt sẽ luôn nhớ đến giai điệu “Ngày hôm nay ta cùng hợp hoan nơi đây. Mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. 1-2-3 ta cùng thổi tắt nến. Happy Birthday, Happy Birthday To You!”,...

Thậm chí, nhiều netizen còn “chế cháo”, ghép nhạc của Khúc Hát Mừng Sinh Nhật vào phần dự thi của Phan Đinh Tùng, khiến người xem không khỏi ôm bung cười.

MV Khúc Hát Mừng Sinh Nhật - Phan Đình Tùng

Tính đến hiện tại, sau 7 năm MV Khúc Hát Mừng Sinh Nhật được đăng tải lên YouTube, MV đã thu về hơn 261 triệu lượt view. Điều này cũng khiến khán giả tò mò: ca khúc này có giúp Phan Đinh Tùng “làm một lần ăn cả đời” như nhiều trang MXH đưa tin, hay thậm chí mang về cho nam ca sĩ đều đặn 2 tỉ đồng 1 năm từ doanh thu? Đây là một câu hỏi tương đối khó để có câu trả lời hoàn toàn chính xác trừ khi Phan Đinh Tùng chính thức công khai doanh thu mà anh nhận được từ Khúc Hát Mừng Sinh Nhật.

Chúng tôi đã gặp gỡ trực tiếp Anh Tài Phan Đinh Tùng để có cuộc trò chuyện ngắn tại chính kí túc xá của 33 Anh Tài. Về câu chuyện xoay quanh bản hit mừng sinh nhật “quốc dân”, anh nhanh chóng khẳng định không có chuyện Khúc Hát Mừng Sinh Nhật là ca khúc “làm một lần ăn cả đời” được! Qua đó Phan Đinh Tùng cũng nói rõ về câu chuyện bất cập khi kiểm soát nguồn doanh thu từ ca khúc này.

Cụ thể, Phan Đinh Tùng cho biết: “Làm 1 lần ăn cả đời thì Chắc chắn là không rồi (cười). Câu chuyện về doanh thu cho ca khúc ấy vẫn đang trên con đường để được thực hiện một cách hiệu quả đối với tác giả. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn còn khá nhiều bất cập. Nhưng mọi người có thể thấy tần suất sử dụng ca khúc là rất lớn, mỗi ngày có vài trăm nghìn người sử dụng. Tuy nhiên bên đối soát cũng khó có thể thẩm tra toàn diện để thu lợi nhuận về đúng nhất có thể được. Cho nên doanh thu cũng chỉ nằm ở mức “gọi là” thôi. Đối với tôi thì giá trị thật vẫn là điều tôi cảm thấy hạnh phúc và tự hào, mọi người nói vậy cũng chỉ là để chia vui thôi, đó là hạnh phúc vô bờ với tôi."

Theo một số tính toán, ca khúc Khúc Hát Mừng Sinh Nhật thậm chí có thể thu về hơn 8 tỉ đồng cho 7 năm đăng tải lên YouTube. Khi được hỏi về việc 1 lần nói rõ về con số doanh thu của Khúc Hát Mừng Sinh Nhật, và liệu con số đó có gần với 8 tỉ đồng hay không, Phan Đinh Tùng hài hước cho biết: “Chắc chắn là không đến 8 tỉ, chắc chắn không có chuyện đó. Bản thân tôi cũng không để ý về nguồn doanh thu đó. Con số này quá xa với con số mọi người dự tính. Người ta thường nói chuyện về tài chính, thu nhập và lương là chuyện cá nhân và riêng tư. Chắc chắn sẽ không ai công bố về chuyện đó đâu (cười).”

