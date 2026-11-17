Sở hữu visual cực phẩm, mỹ nam ngoại quốc này đang được đông đảo khán giả Việt yêu thích.

Danh sách đề cử Top 100 Gương Mặt Đẹp Trai Nhất Thế Giới 2026 do TC Candler công bố vẫn đang thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ quốc tế, trong đó có khán giả Việt Nam. Đáng chú ý, IVAN - nam nghệ sĩ Malaysia được biết đến qua Tinh Hà Say Hi - cũng góp mặt trong danh sách đề cử năm nay, nhanh chóng khiến người hâm mộ trong nước chú ý và bàn luận.

IVAN được đề cử Top 100 Gương Mặt Đẹp Trai Nhất Thế Giới 2026 do TC Candler bình chọn

IVAN tên thật là Trần Minh Hiên, sinh năm 2001 tại Johor Bahru, Malaysia. Nam ca sĩ là người Malaysia gốc Hoa, sở hữu chiều cao 1,77 m cùng ngoại hình nổi bật với gương mặt góc cạnh, sống mũi cao, đường nét hài hòa và vóc dáng cân đối. Bên cạnh visual mang đậm nét thần tượng, IVAN còn ghi điểm nhờ phong thái tự tin, cuốn hút mỗi khi xuất hiện trước ống kính hay trên sân khấu.

Nhan sắc của IVAN:

Ở tuổi 25, IVAN theo đuổi hình tượng trẻ trung nhưng không kém phần nam tính. Anh có khả năng biến hóa đa dạng với nhiều phong cách, từ hình ảnh thanh lịch, lãng tử đến diện mạo cá tính, quyến rũ. Đặc biệt, những khoảnh khắc hậu trường và bộ ảnh concept tại Tinh Hà Say Hi càng giúp nam nghệ sĩ phô diễn lợi thế ngoại hình, khiến nhiều khán giả Việt chú ý và tích cực tìm kiếm thông tin về anh.

Trước khi được khán giả Việt Nam biết đến qua Tinh Hà Say Hi, IVAN đã có cơ hội xuất hiện trên chương trình sống còn Starlight Boys của Hàn Quốc vào năm 2024. Từ nhỏ, IVAN đã học piano, guitar điện và dành nhiều năm luyện tập ca hát, nhảy trước khi trở thành thực tập sinh của Yuxiao Media.

Trước khi được khán giả Việt Nam biết đến qua Tinh Hà Say Hi, IVAN đã có cơ hội xuất hiện trên chương trình sống còn Starlight Boys của Hàn Quốc

Bên cạnh âm nhạc, IVAN còn có thể sử dụng tiếng Trung, tiếng Anh và tiếng Mã Lai. Nam ca sĩ cũng được biết đến với niềm yêu thích thời trang, thường xuyên chia sẻ về gu thẩm mỹ và định hướng hình ảnh cá nhân. Tại Starlight Boys, IVAN gây thiện cảm nhờ ngoại hình sáng, chiều cao 177 cm cùng phong thái sân khấu tự tin. Dù không thể tiến đến đội hình ra mắt, anh vẫn để lại dấu ấn nhờ chất giọng sáng và khả năng xử lý vocal ổn định.

Hai sân khấu được khán giả nhắc đến nhiều nhất của IVAN là You Were Beautiful (DAY6), kết hợp cùng CONGB, Pentor và Duan Xingxing, nơi anh nhận nhiều lời khen về giọng hát, cùng SHEESH (BABYMONSTER), màn trình diễn cho thấy thế mạnh về vũ đạo và năng lượng sân khấu. Ngoài chuyên môn, gia thế IVAN còn nhiều lần trở thành chủ đề bàn luận trên các diễn đàn người hâm mộ.

Một trong những sân khấu để lại nhiều ấn tượng của IVAN tại Starlight Boys

Từ việc biết chơi nhiều nhạc cụ, từng theo đuổi thể thao, có gu thời trang rõ nét đến trải nghiệm làm thực tập sinh ở nhiều quốc gia, không ít khán giả đặt ra suy đoán anh xuất thân từ gia đình có điều kiện. Trên mạng xã hội, IVAN thậm chí còn được fan gọi vui là "thiếu gia Malaysia".

Cuối tháng 5/2026, IVAN tiếp tục được chú ý khi chính thức góp mặt trong Tinh Hà Say Hi. Anh là nghệ sĩ quốc tế duy nhất trong đội hình 30 Anh Trai của mùa đầu tiên, tạo nên màu sắc khác biệt cho chương trình. Tuy nhiên, việc tham gia một sân chơi giải trí tại Việt Nam cũng đặt ra không ít thử thách với nam ca sĩ, đặc biệt là rào cản ngôn ngữ. Những ngày đầu, IVAN chủ yếu giao tiếp bằng tiếng Anh và thường xuyên nhận được sự hỗ trợ từ các đồng nghiệp để làm quen với môi trường sinh hoạt, tập luyện.

Im Đợi Người Anh Thương - tiết mục tại Live Stage 1 của IVAN

Dù gặp trở ngại về ngôn ngữ, IVAN vẫn nhanh chóng tạo được dấu ấn qua hai tiết mục tại chương trình: Im Đợi Người Anh Thương (Live Stage 1) và Có Gì Đâu Mà Cay (Live Stage 2). Trong đó, Có Gì Đâu Mà Cay còn lọt Top Trending YouTube. Đến Live Stage 3, IVAN tiếp tục góp mặt trong tiết mục Thế Giới Của Anh. Tuy nhiên, hành trình của nam ca sĩ tại Tinh Hà Say Hi cũng khép lại sau vòng thi này, để lại không ít tiếc nuối cho khán giả yêu mến anh. Dù không thể đi sâu hơn, IVAN vẫn là một trong những gương mặt quốc tế tạo được dấu ấn riêng tại chương trình, đặc biệt nhờ ngoại hình nổi bật, khả năng trình diễn và tinh thần nỗ lực vượt qua rào cản ngôn ngữ.

IVAN gây ấn tượng với tính cách thân thiện khi tham gia Tinh Hà Say Hi tại Việt Nam

Dù hành trình tại Tinh Hà Say Hi dừng lại sau Live Stage 3, IVAN vẫn để lại nhiều dấu ấn và nhận được tình cảm từ đông đảo khán giả Việt Nam. Từ một gương mặt quốc tế chưa thực sự quen thuộc, nam ca sĩ dần xây dựng được lượng người hâm mộ riêng nhờ ngoại hình nổi bật, khả năng trình diễn cùng tính cách thân thiện, gần gũi.

Sau Tinh Hà Say Hi, IVAN cũng có nhiều cơ hội xuất hiện trên các sân khấu và sự kiện âm nhạc tại Việt Nam. Đáng chú ý, nam ca sĩ góp mặt trong chuỗi concert của chương trình, nhận được sự cổ vũ từ đông đảo khán giả. So với thời điểm tham gia Starlight Boys năm 2024, khi tên tuổi chủ yếu được biết đến trong nhóm khán giả theo dõi các chương trình sống còn, Tinh Hà Say Hi đã giúp IVAN mở rộng đáng kể độ nhận diện tại thị trường Việt Nam.

Tinh Hà Say Hi đã giúp IVAN mở rộng đáng kể độ nhận diện tại thị trường Việt Nam

Việc IVAN được đề cử trong danh sách Top 100 Gương Mặt Đẹp Trai Nhất Thế Giới 2026 của TC Candler mới đây được xem là một dấu mốc đáng chú ý, giúp tên tuổi nam nghệ sĩ tiếp tục nhận được sự quan tâm của người hâm mộ Việt Nam và quốc tế.

Ảnh: FBNV