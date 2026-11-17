Nhiều bất ngờ, tiếc nuối đã xuất hiện khi vòng để cử Grammy chính thức công bố các ứng viên. Vượt lên trên siêu sao, Raye dẫn đầu với 11 đề cử, tiếp theo là Rosalía với 9.

Cùng nhận được 7 đề cử là các nữ ca sĩ Ella Langley, Miranda Lambert, Olivia Rodrigo và Phoebe Bridgers cùng nhận được 7 đề cử. Theo sát phía sau là Bruno Mars, Leon Thomas và Olivia Dean với mỗi người 6 đề cử.

Sự áp đảo của các nữ ca sĩ, Beyoncé lập kỷ lục chưa từng có

Giải thưởng âm nhạc hàng đầu thế giới Grammy những năm gần đây được cho là đang ưu ái các nghệ sĩ nữ. Tuy nhiên sự chênh lệch về giới tính chưa bao giờ rõ rệt như năm nay.

Ở hạng mục Album của năm, giải thưởng được nhiều người coi là danh giá nhất của Grammy, 8 đề cử thuộc về 7 nữ nghệ sĩ và chỉ duy nhất một nam nghệ sĩ (Bruno Mars là trường hợp ngoại lệ). Tỷ lệ 7-1 tương tự cũng xảy ra ở hạng mục Bài hát của năm. Đối với hạng mục Bản thu âm của năm, 6/8 đề cử thuộc về các nữ nghệ sĩ, và thậm chí một trong hai đề cử còn lại là dành cho một nhóm nhạc nam có nghệ sĩ nữ góp giọng (Tame Impala hợp tác với Jennie).

Taylor Swift tiếp tục bội thu đề cử Grammy (Ảnh: AP)

Với đề cử cho album The Life of a Showgirl, Taylor Swift đã san bằng kỷ lục về số lượng album liên tiếp được đề cử cho giải Album của năm: năm album. Chỉ có Kendrick Lamar là người duy nhất có nhiều album mới liên tiếp tranh tài cho giải thưởng lớn như vậy.

Năm nay, Taylor Swift nhận được tổng cộng năm đề cử, bao gồm các hạng mục trong 3 hạng mục chính - album, bản thu âm và bài hát của năm - cộng thêm hạng mục trình diễn song ca/nhóm nhạc pop và bài hát được viết cho phim điện ảnh. Cô đã tách riêng các bài dự thi cho hạng mục bản thu âm và bài hát, chọn The Fate of Ophelia cho hạng mục bản thu âm và bài hát của Disney I Knew It, I Knew You cho hạng mục bài hát, và điều đó đã mang lại cho cô ấy đề cử ở cả hai hạng mục. I Knew It, I Knew You là bài hát được đề cử làm nhạc phim, và bài hát chủ đề của The Life of a Showgirl, một bản song ca với Sabrina Carpenter, đã lọt vào hạng mục song ca/nhóm nhạc.

Beyoncé chạm tới cột mốc 100 đề cử Grammy (Ảnh: AP)

Một trường hợp đáng chú ý trong bảng đề cử Grammy 2027 là Beyoncé - người không chính thức ra mắt album trong khoảng thời gian quy định xét giải nhưng lại có bài hát Morning Dew (Donk) như một phần của phiên bản kỷ niệm 20 năm album B'Day năm 2006 của cô. Và bài hát đã mang về cho Beyoncé đề cử Grammy thứ 100, trở thành nghệ sĩ đầu tiên chạm tới cột mốc này. Beyoncé hiện cũng là người đoạt nhiều giải Grammy nhất trong lịch sử.

Những bất ngờ và nuối tiếc trong vòng đề cử

Harry Styles hoàn toàn bị loại khỏi danh sách đề cử, tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất. Nam ca sĩ đã có một năm cực kỳ thành công sau khi phát hành album phòng thu thứ tư Kiss All the Time. Disco, Occasionally. Anh đã công bố album vào tháng Giêng và tiếp theo là đĩa đơn đầu tiên Aperture, dẫn đến việc phát hành toàn bộ dự án vào tháng Ba. Sau đó, anh dành phần lớn thời gian trong năm để lưu diễn vòng quanh thế giới Together, Together, đưa anh đến các thành phố bao gồm Amsterdam, London, Mexico City, São Paulo và New York City.

Harry Styles trắng tay ở Grammy 2027 (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, chính album này lại nhận được những phản ứng trái chiều, ngay cả từ những người hâm mộ cuồng nhiệt.

Mặc dù Confessions II của Madonna là phần tiếp theo được mong chờ từ lâu sau Confessions năm 2005 của siêu sao nhạc pop và mang về 4 đề cử nhưng album này lại không giúp nữ ca sĩ từng bảy lần đoạt giải Grammy nhận được bất kỳ đề cử nào ở các hạng mục chính, bao gồm album của năm, bản thu âm của năm và bài hát của năm.

Paul McCartney cũng không được đề cử ở các hạng mục chính cho album mới nhất của mình, The Boys of Dungeon Lane mà chỉ nhận được một đề cử duy nhất, cho album nhạc pop truyền thống hay nhất. Nhưng về tổng thể, cựu thành viên nhóm Beatles vẫn có 3 đề cử, 2 trong số đó là cho bộ phim tài liệu Man on the Run của Morgan Neville về sự ra đi của McCartney khỏi nhóm nhạc huyền thoại này.

Ariana Grande nhận được ít đề cử hơn dự kiến. Với thành công của album mới nhất Petal và đĩa đơn chủ đạo Hate That I Made You Love Me, nữ ca sĩ được kỳ vọng sẽ có màn thể hiện mạnh mẽ hơn tại lễ trao giải năm 2027. Năm tới, cô sẽ tranh tài ở 4 hạng mục: Bài hát của năm cho Hate That I Made You Love Me, Album nhạc Pop xuất sắc nhất cho Petal, Màn trình diễn nhạc Pop truyền thống xuất sắc nhất cho For Good cùng Cynthia Erivo và Video âm nhạc xuất sắc nhất cho Hate That I Made You Love Me.

Raye dẫn đầu về số lượng đề cử Grammy 2027 (Ảnh: AP)

Trong khi đó, cả hai nữ ca sĩ Raye và Rosalía đều được xem là những ứng cử viên sáng giá cho một số giải thưởng cao nhất trước ngày công bố, nhưng ít ai ngờ rằng họ lại là những nghệ sĩ được đề cử nhiều nhất trong toàn bộ hạng mục. 11 đề cử của Raye và 9 đề cử của Rosalía là một trong những bất ngờ thú vị nhất đối với hai dự án đầy tham vọng nhất năm nay.

Khẳng định giá trị của những người sáng tạo âm nhạc trong bối cảnh bùng nổi của AI

Hơn 24.000 đề cử đã được gửi đến 100 hạng mục tranh giải của Grammy, và gần 16.000 thành viên bỏ phiếu của Viện Hàn lâm Thu âm đã chọn lọc ra những ứng cử viên sáng giá nhất.

Grammy là giải thưởng âm nhạc danh giá hàng đầu thế giới (Ảnh: AP)

“Hiện tại, tôi biết có rất nhiều điều chưa chắc chắn về ý nghĩa của trí tuệ nhân tạo đối với tất cả chúng ta và đối với âm nhạc, và đó là lý do tại sao việc tôn vinh những người sáng tạo đứng sau âm nhạc lại vô cùng quan trọng”, Harvey Mason Jr., nhạc sĩ, nhà sản xuất và Giám đốc điều hành của Học viện Thu âm, phát biểu tại buổi công bố đề cử. “Trong 69 năm qua, giải Grammy đã tôn vinh sự đổi mới đồng thời đề cao sự sáng tạo của con người, động lực thúc đẩy âm nhạc tiến lên. Và khi công nghệ phát triển, chúng tôi cam kết giữ những người sáng tạo ở vị trí trung tâm của tương lai âm nhạc; cam kết đó vượt xa đêm nhạc lớn nhất”.

Huyền thoại âm nhạc Dolly Parton nhận 3 đề cử Grammy sau khi qua đời (Ảnh: AP)

Các đề cử cũng tôn vinh những sự hợp tác đa thể loại và đa thế hệ. Dolly Parton nhận được 3 đề cử sau khi qua đời, bao gồm hai đề cử ở hạng mục Trình diễn song ca/nhóm nhạc đồng quê xuất sắc nhất: Butterfly với Zac Brown Band và Light of a Clear Blue Morning với Lainey Wilson, Miley Cyrus, Queen Latifah và Reba McEntire. Huyền thoại âm nhạc cũng được đề cử cho hạng mục Bản thu âm sách nói, tường thuật và kể chuyện xuất sắc nhất cho cuốn Star of the Show: My Life on Stage.

Lễ trao giải Grammy thường niên lần thứ 69 sẽ diễn ra vào 7/2/2027 (giờ địa phương)