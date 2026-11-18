MV Zì Cũng EZ! của buitruonglinh đang chứng minh sức hút của một ca khúc có giai điệu bắt tai, ca từ dễ nhớ.

Sau khi ra mắt, MV Zì Cũng EZ! của buitruonglinh cùng Viettel Tammi đã chính thức vượt mốc 10 triệu lượt xem trên YouTube. Với giai điệu sôi động, phần hook "I can do it all, all, all, all" liên tục lặp lại cùng câu hát "Zì cũng EZ" vui tai, sản phẩm nhanh chóng nhận được sự yêu thích của khán giả. Tuy nhiên, nếu nghe kỹ phần lời và theo dõi câu chuyện được cài cắm trong MV, khán giả sẽ nhận ra Zì Cũng EZ! còn mang một thông điệp gần gũi với cuộc sống của Gen Z, đặc biệt là những người trẻ đang phải xoay xở với hàng tá công việc mỗi ngày.

MV Zì Cũng EZ! - buitruonglinh x Viettel Tammi

Ngay từ câu hát "I can do it all", buitruonglinh đã giới thiệu hình tượng "Mr. Do It All", một chàng trai tự tin, năng động và dường như có thể xử lý mọi tình huống. Nhưng nếu "I can do it all" là lời khẳng định về khả năng cân mọi việc thì hai câu hát “Chỉ cần em nói” hay “Anything that you say” lại gợi lên hình ảnh một người luôn sẵn sàng lắng nghe, hỗ trợ và nhận phần khó về mình để người khác có thể nhẹ nhàng hơn.

Đặt trong tổng thể ca khúc, những câu hát này tạo nên một góc nhìn thú vị về hình tượng "Mr. Do It All". Nhân vật chính không chứng minh bản thân giỏi giang đến mức nào mà mang tinh thần sẵn sàng có mặt khi người khác cần. Chỉ một câu hát cũng đủ gợi lên cảm giác an tâm khi biết rằng giữa hàng loạt vấn đề phải giải quyết, vẫn có một người sẵn lòng giúp mình san sẻ.

Mr. Do It All mang đến hình tượng thú vị về việc chuyện gì cũng có thể “cân” tất

Và đó cũng là lúc câu hát "Zì cũng EZ" mang thêm một lớp ý nghĩa. Ban đầu, cụm từ này gây chú ý bởi cách chơi chữ giữa "gì" và "EZ" (easy), tạo cảm giác trẻ trung, hài hước và rất hợp ngôn ngữ Gen Z. Nhưng nhìn rộng hơn, "Zì cũng EZ" còn gợi mở một tinh thần sống tích cực đó là giảm bớt những áp lực không cần thiết và học cách để cuộc sống trở nên dễ dàng hơn.

Bởi thực tế, Gen Z có lẽ là một trong những thế hệ quen thuộc nhất với câu nói "việc gì cũng đến tay". Sáng mở mắt đã có tin nhắn công việc cần phản hồi, lịch họp cần ghi nhớ, những kế hoạch cá nhân chưa kịp hoàn thành. Ngoài chuyện học hành, công việc, người trẻ còn muốn dành thời gian cho gia đình, bạn bè, chăm sóc bản thân và theo đuổi những sở thích riêng. Một ngày chỉ có 24 tiếng nhưng danh sách “to do list” dường như chẳng bao giờ ngắn lại.

Càng có nhiều công cụ công nghệ hỗ trợ, người trẻ càng kỳ vọng mọi thứ phải nhanh chóng và thuận tiện hơn. Thế nhưng, đôi khi chỉ để hoàn thành một nhu cầu đơn giản, họ vẫn phải chuyển qua nhiều ứng dụng, thực hiện hàng loạt thao tác và tự mình ghi nhớ đủ thứ thông tin. Những việc nhỏ nhặt khi cộng dồn cũng có thể chiếm mất không ít thời gian và năng lượng.

24h của Gen Z có “ty tỷ” thứ phải giải quyết và đôi khi điều này khiến Gen Z bị mất năng lượng cũng như mất thời gian để có thể sắp xếp khoa học

Điều này khiến tinh thần "Zì cũng EZ" trở nên gần gũi hơn với cuộc sống hiện đại. Người trẻ có thể rất độc lập, thích tự quyết định và muốn làm chủ mọi thứ nhưng đôi khi, thứ họ cần đơn giản là một người bạn đồng hành đủ đáng tin cậy, có thể hỗ trợ xử lý những công việc thường ngày để bản thân được thảnh thơi hơn.

Từ câu chuyện đó, hình tượng "Mr. Do It All" trong MV cũng trở nên thú vị hơn khi gắn liền với sự xuất hiện của Tammi, một "homie" đồng hành cùng người trẻ trong cuộc sống số.

Thay vì xây dựng hình ảnh một trợ lý xa lạ, Tammi được giới thiệu như một người bạn luôn sẵn sàng hỗ trợ những nhu cầu kết nối và trải nghiệm thường ngày. Với định hướng trở thành nền tảng cuộc sống số hợp nhất, Tammi giúp người dùng tiếp cận các tiện ích trên cùng một hệ sinh thái, từ nhắn tin, gọi video, duy trì kết nối với gia đình, bạn bè đến những hoạt động phục vụ đời sống số.

Với Viettel Tammi, Gen Z có thể tự tin khẳng định “Gì Cũng EZ!”

Đây cũng là điểm kết nối giữa thông điệp để Tammi với câu hát "I can do it all". Sự tự tin không nhất thiết phải đến từ việc một người có khả năng tự mình làm tất cả, mà còn nằm ở việc biết tận dụng những công cụ và sự hỗ trợ phù hợp để cuộc sống vận hành nhẹ nhàng hơn.

Thông qua Zì Cũng EZ!, Tammi lựa chọn một cách kể chuyện gần gũi với giới trẻ, biến những nhu cầu quen thuộc trong đời sống số thành chất liệu cho một MV âm nhạc hiện đại. Sự góp mặt của buitruonglinh cùng phần giai điệu bắt tai giúp thông điệp được truyền tải tự nhiên, trong khi câu chuyện phía sau lại mở ra một góc nhìn đáng suy ngẫm về cách người trẻ cân bằng cuộc sống.

Ảnh & Clip: Tổng hợp