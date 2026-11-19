Ra mắt từ năm 1997, ca khúc này đã đưa tên tuổi một nam ca sĩ trở thành hiện tượng của nhạc Việt. Gần 30 năm trôi qua, những giai điệu quen thuộc của bài hát vẫn được nhiều thế hệ khán giả yêu thích.

Bản hit gắn với tên tuổi của ca sĩ Lam Trường

Nhắc đến những ca khúc đình đám của nhạc Việt cuối thập niên 1990, Tình thôi xót xa là một trong những cái tên khó có thể bỏ qua. Ca khúc do nhạc sĩ Bảo Chấn sáng tác, được ca sĩ Lam Trường thể hiện và trở thành dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của nam ca sĩ.

Được sáng tác từ thập niên 1980 nhưng phải đến năm 1997, Tình thôi xót xa mới thực sự được đông đảo công chúng biết đến qua giọng hát Lam Trường. Đây cũng là thời điểm chương trình âm nhạc Làn Sóng Xanh ra đời, mở đầu cho một giai đoạn sôi động của nhạc trẻ Việt Nam.

Bài hát kể về tâm trạng của một chàng trai khi chuyện tình yêu tan vỡ. Dù phải đối diện với chia ly, nhân vật vẫn nuôi hy vọng người mình yêu sẽ quay trở về, để những tổn thương trong tình cảm không còn là điều day dứt.

Không mang màu sắc bi lụy, ca khúc chinh phục người nghe bằng giai điệu nhẹ nhàng, lãng mạn cùng ca từ giàu cảm xúc. Ngay từ những câu hát mở đầu, người nghe đã có thể nhận ra một câu chuyện tình yêu với những rung động rất đỗi quen thuộc.

Thành công của Tình thôi xót xa cũng góp phần đưa Lam Trường trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ ca sĩ gắn với Làn Sóng Xanh. Tên tuổi anh sau đó tiếp tục phủ sóng với hàng loạt ca khúc như Mưa phi trường, Gót hồng, Katy Katy, Nơi ấy bình yên...

Ảnh: Internet

Sinh năm 1974, Lam Trường được khán giả ưu ái gọi bằng biệt danh "Anh Hai". Chất giọng ấm áp, cách hát tình cảm cùng hình ảnh lãng tử giúp anh tạo được dấu ấn riêng trong giai đoạn nhạc trẻ Việt Nam phát triển mạnh mẽ.

Không chỉ là một bản hit làm nên tên tuổi, Tình thôi xót xa còn gắn với câu chuyện thú vị về thu nhập của Lam Trường trong thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp.

Tháng 7/2023, trong buổi gặp gỡ báo chí nhân dịp ra mắt MV Vì sao sáng, Lam Trường có dịp nhìn lại chặng đường hoạt động nghệ thuật và những dấu ấn đáng nhớ trong sự nghiệp.

Khi được hỏi về giá trị mà các bản hit mang lại, Lam Trường tiết lộ ca khúc Tiễn bạn lên đường có thể giúp anh mua được khoảng 3-4 căn nhà. Đáng chú ý, với Tình thôi xót xa, con số nam ca sĩ nhắc đến lên tới “mười mấy, 20 căn nhà”.

Chia sẻ này nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng. Sau đó, nam ca sĩ cũng đính chính rằng đây là câu trả lời mang tính hài hước trong cuộc trò chuyện với một người em thân thiết, không phải con số được đưa ra theo cách tính toán cụ thể. Dù vậy, chia sẻ này cũng phần nào cho thấy sức hút của bản hit và giá trị kinh tế mà chúng mang lại cho nam ca sĩ trong thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp.

Sau gần 30 năm in sâu trong ký ức khán giả

Điều đáng chú ý là sức sống của Tình thôi xót xa không dừng lại ở thời điểm ra mắt. Gần ba thập kỷ sau, bài hát vẫn được nhắc đến như một trong những dấu ấn âm nhạc nổi bật nhất trong sự nghiệp Lam Trường, gắn bó với nhiều thế hệ khán giả.

Không chỉ Lam Trường, nhiều ca sĩ như Tuấn Hưng, Đan Trường, Hà Anh Tuấn và Phương Vy cũng từng thể hiện lại tác phẩm này.

Ảnh: Internet

Việc một ca khúc được nhiều thế hệ nghệ sĩ lựa chọn làm mới cho thấy sức hấp dẫn lâu dài của Tình thôi xót xa, đồng thời phản ánh vị trí đặc biệt mà ca khúc đã tạo dựng trong lòng công chúng.

Với Lam Trường, đây không đơn thuần là một bài hát thành công về mặt thương mại. Ca khúc còn là dấu mốc đưa anh đến gần hơn với đông đảo khán giả, góp phần định hình hình ảnh "Anh Hai" trong ký ức âm nhạc của nhiều người.

Gần 30 năm đã trôi qua, thị trường âm nhạc Việt Nam chứng kiến nhiều thế hệ ca sĩ và xu hướng mới xuất hiện. Thế nhưng, những giai điệu của Tình thôi xót xa vẫn đủ sức gợi nhớ một thời thanh xuân đối với những khán giả từng lớn lên cùng nhạc Việt thập niên 1990.

(Tổng hợp)