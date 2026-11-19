Hướng đến Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi toàn quốc, nhà sản xuất âm nhạc DTAP được giao nhiệm vụ sáng tác và cùng Phương Mỹ Chi thể hiện ca khúc Rạng Ngời Văn Hóa Việt Nam.

Hướng đến Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi toàn quốc, nhà sản xuất âm nhạc DTAP được giao nhiệm vụ sáng tác và cùng Phương Mỹ Chi thể hiện ca khúc Rạng Ngời Văn Hóa Việt Nam. Đây là dự án mới đánh dấu sự tham gia của hai đại diện nghệ sĩ trẻ trong một hoạt động văn hóa có ý nghĩa cấp quốc gia.

Rạng Ngời Văn Hóa Việt Nam - Phương Mỹ Chi, DTAP

Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 - Dấu mốc tôn vinh và phát huy giá trị văn hóa dân tộc

Ngày 24/11 hằng năm được xác định là Ngày Văn hóa Việt Nam theo Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Năm 2026 là năm đầu tiên sự kiện được tổ chức trên phạm vi toàn quốc, gắn với kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 – 24/11/2026). Sự kiện nhằm tiếp tục khẳng định vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng về trách nhiệm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc. Trong đó, âm nhạc là một trong những phương thức đưa thông điệp văn hóa đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Việc Phương Mỹ Chi và DTAP được giao sáng tác, thể hiện Rạng Ngời Văn Hóa Việt Nam tiếp tục cho thấy sự hiện diện của những nghệ sĩ trẻ trong các hoạt động văn hóa quy mô lớn

Việc Phương Mỹ Chi và DTAP được giao sáng tác, thể hiện Rạng Ngời Văn Hóa Việt Nam tiếp tục cho thấy sự hiện diện của những nghệ sĩ trẻ trong các hoạt động văn hóa quy mô lớn. Nếu Phương Mỹ Chi có thế mạnh ở giọng hát gắn với dòng nhạc dân gian và những sáng tạo mang tinh thần Việt, DTAP sở hữu kinh nghiệm sản xuất, phát triển chất liệu truyền thống trên nền tảng âm nhạc đương đại.

Với Phương Mỹ Chi, dự án là một dấu mốc mới trong hành trình hoạt động nghệ thuật

Với Phương Mỹ Chi, dự án là một dấu mốc mới trong hành trình hoạt động nghệ thuật. Từ những ngày đầu được biết đến qua dòng nhạc dân ca, nữ ca sĩ từng bước mở rộng màu sắc âm nhạc nhưng vẫn duy trì sự gắn kết với văn hóa Việt Nam. Cô cũng nhiều lần góp mặt trong các chương trình, sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, tiếp tục thể hiện sự quan tâm đến những hoạt động mang tính cộng đồng.

Gần đây, Phương Mỹ Chi gây chú ý với album Dân Chơi Dân Ca, tiếp tục khai thác các chất liệu truyền thống bằng cách thể hiện mới. Chia sẻ về cơ hội lần này, nữ ca sĩ bộc bạch: “Chi cảm thấy đây là một cơ hội quý báu và là một điều khiến Chi mãn nguyện vô cùng, khi được có cơ hội cộng tác để tạo nên một ca khúc mà trong đó chất chứa đầy sự tự hào của Chi”.

Phương Mỹ Chi gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp, được khán giả yêu quý lẫn giới chuyên môn đánh giá cao

Trong khi đó, DTAP tiếp tục theo đuổi hướng sản xuất âm nhạc kết hợp chất liệu văn hóa truyền thống với cấu trúc hiện đại. Nhóm từng hợp tác với nhiều nghệ sĩ và thực hiện các dự án lấy bản sắc Việt làm cảm hứng sáng tạo. Với Rạng Ngời Văn Hóa Việt Nam, DTAP đảm nhận vai trò sáng tác, góp phần xây dựng màu sắc âm nhạc cho tác phẩm.

Hành trình hợp tác tôn vinh văn hóa dân tộc của DTAP và Phương Mỹ Chi

Rạng Ngời Văn Hóa Việt Nam tiếp nối những dự án trước đó mà Phương Mỹ Chi và DTAP cùng theo đuổi, với điểm chung là khai thác chất liệu văn hóa Việt Nam trong âm nhạc đương đại.

Năm 2023, album Vũ Trụ Cò Bay đánh dấu bước chuyển trong sự nghiệp Phương Mỹ Chi. Dự án do DTAP sản xuất, kết hợp chất liệu dân gian, văn học Việt Nam với nhiều thể loại âm nhạc hiện đại. Sau đó, DTAP tiếp tục phát triển định hướng riêng thông qua dự án MADE IN VIETNAM, khai thác văn hóa và bản sắc Việt trong các sáng tác, sản phẩm âm nhạc.

Nhóm sản xuất DTAP

Đến album Dân Chơi Dân Ca, Phương Mỹ Chi và DTAP tiếp tục mở rộng phạm vi khám phá văn hóa truyền thống. Dự án không chỉ lấy cảm hứng từ văn học mà còn khai thác các loại hình nghệ thuật như Hát Xoan, Hát Xẩm, đồng thời đưa những trải nghiệm tiếp xúc với nghệ nhân và cộng đồng địa phương vào quá trình sáng tạo.

Trong hành trình này, DTAP đảm nhận vai trò sản xuất và định hình màu sắc âm nhạc cho các dự án. VMAS Group, với vai trò đơn vị chủ quản, đồng hành trong việc định hướng và xây dựng lộ trình hoạt động dài hạn cho Phương Mỹ Chi cũng như phát triển các dự án của DTAP.

DTAP và Phương Mỹ Chi gắn liền với nhau trong những năm gần đây

Từ Vũ Trụ Cò Bay, MADE IN VIETNAM, Dân Chơi Dân Ca đến Rạng Ngời Văn Hóa Việt Nam, việc khai thác văn hóa Việt vẫn là điểm kết nối xuyên suốt trong hoạt động sáng tạo của Phương Mỹ Chi và DTAP. Ca khúc mới được kỳ vọng tiếp tục đưa những chất liệu văn hóa truyền thống đến gần hơn với khán giả đương đại.