Bắt nhịp thế hệ trẻ và loạt chất liệu âm nhạc mới, Hồ Ngọc Hà chưa từng để mình đứng yên suốt hơn 20 năm qua.

Sự chuyển dịch tư duy và diện mạo ở Vol.8

Sau 12 năm kể từ khi Mối tình xưa ra mắt năm 2014, Hồ Ngọc Hà chính thức trở lại với album phòng thu Vol.8 gồm 10 ca khúc. Dự án ghi nhận sự dịch chuyển rõ rệt trong tư duy âm nhạc của nữ ca sĩ khi cô chủ động bước ra khỏi vùng an toàn, mở rộng màu sắc và kết hợp cùng nhiều thế hệ cộng sự nhưng vẫn giữ được bản sắc cá nhân.

Đến với Vol.8, cô mang tới một dự án gồm 10 ca khúc, phản ánh sự chuyển động rõ rệt trong tư duy làm nhạc khi bước ra khỏi vùng an toàn của những bản Ballad và Dance vốn đã quen thuộc để hướng tới các chất liệu như R&B, Soul hay City Pop.

Sau 12 năm kể từ khi Mối tình xưa ra mắt năm 2014, Hồ Ngọc Hà chính thức trở lại với album phòng thu Vol.8 gồm 10 ca khúc

Đến với Vol.8, cô mang tới một dự án gồm 10 ca khúc, phản ánh sự chuyển động rõ rệt trong tư duy làm nhạc

Sự đổi mới trong Vol.8 được xây dựng dựa trên tư duy làm album có sự kết nối và tính đồng bộ trong tổng thể, thay vì chỉ tập hợp các ca khúc rời rạc. Hồ Ngọc Hà làm việc cùng những cộng sự lâu năm như Hoài Sa, Châu Đăng Khoa và Nguyễn Hồng Thuận, đồng thời mở rộng biên độ sáng tạo khi gửi niềm tin cho các tác giả trẻ và mới như Đỗ Hoàng Long, Nguyễn Đình Ngọc Trân, Hùng Quân và Kim Ngôn. Sự đầu tư về phần âm thanh và bản phối giúp các chất liệu âm nhạc đa dạng cùng nằm trong một cấu trúc thống nhất, tạo nên mạch vận hành xuyên suốt cho toàn bộ dự án.

Bên cạnh đội ngũ sản xuất và sáng tác, 10 ca khúc của Vol.8 còn ghi dấu ấn qua những màn kết hợp mang tính đối thoại giữa nhiều màu sắc cá tính khác nhau. Lời ong bướm mở ra cuộc gặp gỡ giữa Hồ Ngọc Hà và Hà An Huy, nơi chất giọng ấm áp, trữ tình cùng khả năng xử lý quãng cao của nam ca sĩ trẻ tạo nên sắc thái riêng cho bản phối. Ở Mỗi anh thôi, Hồ Ngọc Hà tái hợp với người bạn đồng niên Hà Anh Tuấn sau 10 năm kể từ Dù tình phôi pha, mang đến cảm giác khác biệt khi cả hai cùng bước vào một không gian âm nhạc mới với độ chín trong giọng hát.

Hồ Ngọc Hà lần đầu kết hợp cùng Hà An Huy, nơi chất giọng ấm áp, trữ tình cùng khả năng xử lý quãng cao của nam ca sĩ trẻ tạo nên sắc thái riêng cho bản phối

Hồ Ngọc Hà tái hợp với người bạn đồng niên Hà Anh Tuấn sau 10 năm kể từ Dù tình phôi pha

Những cuộc bắt tay khác trong album tiếp tục mở rộng bảng màu cho dự án. Sự góp mặt của Suboi trong Thân mật tạo nên hướng tiếp cận khác hẳn so với màn kết hợp của hai nghệ sĩ trong Xin hãy thứ tha cách đây 17 năm. Trong khi đó, Manifest có sự tham gia của Ái Phương và Gigi Hương Giang, bổ sung thêm những nét chấm phá nữ tính vào bức tranh chung của album. Mỗi nghệ sĩ khách mời xuất hiện đều mang theo dấu ấn riêng để góp phần định hình màu sắc cho từng ca khúc.

Giữa quá trình thử nghiệm nhiều chất liệu và cộng sự mới, bài toán lớn nhất của Hồ Ngọc Hà là giữ được bản sắc cá nhân để người nghe nhận ra dấu ấn riêng của cô. Thay vì xóa nhòa hình ảnh quen thuộc, nữ ca sĩ giữ lại sự nữ tính, độ từng trải và cách truyền tải cảm xúc đặc trưng rồi đặt chúng vào không gian âm nhạc mới. Sự cân bằng giữa việc thích nghi với thể loại mới và duy trì chất riêng giúp Vol.8 thể hiện rõ tinh thần chủ động biến hóa mà không đánh mất chính mình.

Thay vì xóa nhòa hình ảnh quen thuộc, nữ ca sĩ giữ lại sự nữ tính, độ từng trải và cách truyền tải cảm xúc đặc trưng rồi đặt chúng vào không gian âm nhạc mới

Hồ Ngọc Hà chưa từng dừng lại

Trong suốt hành trình gần 30 năm hoạt động nghệ thuật, Hồ Ngọc Hà không chọn cách đóng khung trong một công thức bất biến. Dù không phát hành album phòng thu đánh số thứ tự suốt hơn một thập kỷ, nữ ca sĩ vẫn duy trì sự hiện diện đều đặn thông qua việc ra mắt đĩa đơn, MV, chuỗi dự án Love Songs và tổ chức các đêm nhạc riêng, đồng thời giữ hình ảnh thời trang chỉn chu và nhất quán với từng giai đoạn âm nhạc.

Trong suốt hành trình gần 30 năm hoạt động nghệ thuật, Hồ Ngọc Hà không chọn cách đóng khung trong một công thức bất biến

Ở mỗi cột mốc, nữ ca sĩ đều tạo ra những dấu ấn riêng cho từng dòng chảy. Giai đoạn đầu từ 2004 đến 2008, cô đặt nền móng thanh nhạc và định hình phong cách tối giản, nữ tính qua các bản Pop-Ballad và R&B sơ khai như 24 giờ 7 ngày, Và em đã yêu, Đêm nghe tiếng mưa, Giấc mơ chỉ là giấc mơ khi làm việc cùng nhạc sĩ Đức Trí. Từ 2009 đến 2013, cô chuyển mình mạnh mẽ với Dance-pop và Electro-pop qua Xin hãy thứ tha kết hợp Suboi hay Tìm lại giấc mơ, nằm trong nhóm performer đời đầu tự hát và tự nhảy, tạo sức lan tỏa lớn.

Ở mỗi cột mốc, nữ ca sĩ đều tạo ra những dấu ấn riêng cho từng dòng chảy

Bước sang giai đoạn 2014 đến 2016, Hồ Ngọc Hà bắt nhịp làn sóng EDM, Trap và Tropical House cùng các nhà sản xuất trẻ như Đỗ Hiếu, Touliver qua What Is Love?, Em đi tìm anh kết hợp với Noo Phước Thịnh, Destiny và Keep Me In Love. Đến giai đoạn 2017 đến 2021, cô tiết chế vũ đạo để tập trung vào Ballad thuần vocal, Jazz và Soul trong chuỗi Love Songs, ghi dấu qua Cả một trời thương nhớ, Gửi người yêu cũ, Cự tuyệt hay Càng trưởng thành càng cô đơn.

Hồ Ngọc Hà cũng là performer đời đầu tự hát tự nhảy

Sự nhạy bén với thị trường và văn hóa thế hệ mới tiếp tục được thể hiện ở giai đoạn 2022 đến 2024 khi cô trở lại với Disco-pop, Synth-pop mang hơi thở hoài niệm thập niên 80 phối khí hiện đại, tiêu biểu là Gặp đúng lúc yêu đúng người.

Đặc biệt, bản hit Cô đơn trên sofa ra mắt ngày 19/10/2022 với sáng tác của Tăng Duy Tân đã thu về gần 40 triệu lượt xem trên YouTube, cho thấy khả năng nắm bắt nhanh xu hướng. Khi trở lại với dòng nhạc tình ca, cô vẫn tiếp tục thử nghiệm cách phối mới để giữ sự tươi mới cho các ca khúc cũng như giữ hình ảnh sang trọng, chỉn chu, đồng nhất với chất liệu âm nhạc.

Bản hit Cô đơn trên sofa ra mắt ngày 19/10/2022 với sáng tác của Tăng Duy Tân đã thu về gần 40 triệu lượt xem trên YouTube

Tư duy cởi mở của Hồ Ngọc Hà trong chặng đường mới được thể hiện rõ qua quá trình thực hiện album Vol.8. Dự án được hoàn thiện trong khoảng thời gian 3 tháng 4 ngày, rút ra từ danh sách 25 bài hát được tuyển chọn kỹ lưỡng. Trong đó, nữ ca sĩ trực tiếp tham gia chỉnh sửa định hướng nội dung bài hát để chuyển đổi góc nhìn cảm xúc, như việc điều chỉnh Đồ tồy thành Thân mật để thay sắc thái trách móc bằng tinh thần ngọt ngào, hay biến Anh yêu ai chưa em vẫn như xưa thành bản nhạc flirting Dancin On The Moon. Sự sát sao trong từng chi tiết cùng khả năng thu âm liên tục từ 10 đến 12 tiếng mỗi ngày cho thấy tinh thần tôn trọng sản phẩm và tâm thế của một nghệ sĩ luôn sẵn sàng học hỏi.

Tư duy cởi mở của Hồ Ngọc Hà trong chặng đường mới được thể hiện rõ qua quá trình thực hiện album Vol.8

Sau hơn hai thập kỷ, Hồ Ngọc Hà chưa từng dừng lại trên con đường sáng tạo

Sau hơn hai thập kỷ, album Vol.8 khẳng định Hồ Ngọc Hà chưa từng dừng lại trên con đường sáng tạo, nơi cô chủ động làm mới bản sắc âm nhạc của mình qua từng cột mốc sự nghiệp.

Ảnh: FBNV