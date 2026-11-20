Gần 28 năm kể từ ngày ra đời, ca khúc này vẫn giữ được vị trí riêng trong ký ức âm nhạc của nhiều thế hệ người Việt

Ra đời từ năm 1998, Tình Thơ là một trong những ca khúc gắn liền với ký ức thanh xuân của nhiều thế hệ khán giả Việt. Gần 3 thập kỷ trôi qua, bài hát vẫn được yêu thích, xuất hiện trong các hoạt động văn nghệ học đường và thậm chí được đưa vào sách giáo khoa. Đằng sau bản hit này là câu chuyện thú vị về nhạc sĩ Hoài An cùng hai giọng ca Ngọc Linh - Diễm Quyên, trong đó Ngọc Linh từng có cơ hội hòa giọng với Michael Jackson trên sân khấu quốc tế.

Ca khúc Tình Thơ

Tình Thơ được nhạc sĩ Hoài An sáng tác năm 1998. Cảm hứng cho ca khúc đến từ một lần anh tham gia dàn dựng chương trình văn nghệ tại trường THPT Lê Quý Đôn (TP.HCM). Chứng kiến những rung động trong sáng giữa hai học sinh, nhạc sĩ đã lấy câu chuyện ấy làm chất liệu để viết nên một bản tình ca tuổi học trò. Không có những câu chuyện tình yêu phức tạp hay bi lụy, Tình Thơ chạm đến người nghe bằng những cảm xúc giản dị về tình bạn, tình yêu đầu đời và những năm tháng dưới mái trường.

Ca khúc ban đầu được Mai Tuấn thể hiện, sau đó từng qua giọng hát của Minh Thuận trước khi trở nên phổ biến rộng rãi với phiên bản song ca Ngọc Linh - Diễm Quyên. Chính sự kết hợp của hai nữ ca sĩ cùng hình ảnh áo dài trắng trong MV đã tạo nên dấu ấn đặc biệt cho Tình Thơ. Với nhiều khán giả thuộc thế hệ 8X, 9X, giai điệu này gần như trở thành một phần ký ức về thời đi học.

Tình Thơ được nhạc sĩ Hoài An sáng tác năm 1998

Sức sống của Tình Thơ không chỉ nằm ở mức độ phổ biến trong giai đoạn phát hành. Ca khúc từng được lựa chọn biểu diễn trong nhiều chương trình văn nghệ học đường, được các thế hệ học sinh hát lại và tiếp tục xuất hiện trong đời sống âm nhạc sau nhiều năm. Đáng chú ý, tác phẩm còn được đưa vào sách giáo khoa Âm nhạc 12, bộ Cánh Diều. Đây là một dấu mốc cho thấy ca khúc đã vượt khỏi phạm vi một bản hit giải trí để trở thành tác phẩm có giá trị tiếp cận trong môi trường giáo dục.

Năm 2001, Tình Thơ mang về cho nhạc sĩ Hoài An giải Mai Vàng, một trong những dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp sáng tác của anh. Đặc biệt, sau hàng chục năm, ca khúc vẫn tiếp tục tạo ra nguồn thu từ tác quyền. Nhạc sĩ Hoài An từng chia sẻ những sáng tác nổi tiếng của mình, trong đó có Tình Thơ, vẫn mang lại tiền tác quyền đều đặn. Nam nhạc sĩ cho biết bản thân có thể sống thoải mái nhờ nguồn thu từ những ca khúc đã sáng tác trước đây, nhất là ca khúc có độ nổi tiếng quốc dân cao như Tình Thơ, liên tục được chọn biểu diễn ở các sự kiện cộng đồng.

Tình Thơ còn được đưa vào sách giáo khoa Âm nhạc 12, bộ Cánh Diều

Điều này cũng phần nào cho thấy sức sống bền bỉ của một bản hit không nhất thiết phải gắn với những con số lượt nghe hay thứ hạng trên nền tảng trực tuyến. Một ca khúc được nhiều thế hệ nhớ lời, tiếp tục được biểu diễn và sử dụng trong các hoạt động văn hóa - giáo dục vẫn có thể duy trì giá trị lâu dài, cả về mặt tinh thần lẫn thương mại.

Một trong những yếu tố làm nên dấu ấn của Tình Thơ chính là cặp song ca Ngọc Linh - Diễm Quyên. Cả hai từng là những gương mặt được yêu thích của dòng nhạc dành cho thiếu nhi và tuổi mới lớn vào cuối thập niên 1990, đầu những năm 2000. Sự kết hợp ăn ý, hình ảnh trong sáng và phong cách thể hiện gần gũi giúp họ trở thành một phần không thể tách rời khi nhắc đến ca khúc.

Một trong những yếu tố làm nên dấu ấn của Tình Thơ chính là cặp song ca Ngọc Linh - Diễm Quyên

Tuy nhiên, ít người biết rằng trước khi được đông đảo khán giả nhớ đến qua Tình Thơ, Ngọc Linh đã có một dấu ấn đặc biệt trên sân khấu quốc tế. Năm 1993, khi còn là một giọng ca nhí, cô tham gia chương trình biểu diễn tại Thái Lan và có cơ hội hòa giọng cùng huyền thoại âm nhạc Michael Jackson trong ca khúc Heal the World. Theo thông tin được báo chí Việt Nam đăng tải, Ngọc Linh là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong màn trình diễn này. Đây là trải nghiệm đáng nhớ trong hành trình hoạt động nghệ thuật của nữ ca sĩ trước khi cô trở thành một trong những giọng ca gắn liền với nhạc trẻ Việt Nam cuối thập niên 1990.

Ngọc Linh có cơ hội hòa giọng cùng huyền thoại âm nhạc Michael Jackson trong ca khúc Heal the World

Về phía Diễm Quyên, cô là người bạn đồng hành âm nhạc thân thiết của Ngọc Linh từ thời còn sinh hoạt tại Nhà Thiếu nhi TP.HCM. Năm 2001, Diễm Quyên sang nước ngoài du học, khiến hoạt động song ca của cả hai gián đoạn. Năm 2013, sau hơn một thập kỷ, Ngọc Linh và Diễm Quyên tái hợp trong phiên bản mới của Tình Thơ, như một món quà dành cho những khán giả vẫn luôn nhớ đến đôi song ca năm nào.

Gần 28 năm kể từ ngày ra đời, Tình Thơ của Ngọc Linh và Diễm Quyên vẫn giữ được vị trí riêng trong ký ức âm nhạc của nhiều thế hệ người Việt

Gần 28 năm kể từ ngày ra đời, Tình Thơ vẫn giữ được vị trí riêng trong ký ức âm nhạc của nhiều thế hệ người Việt. Không cần những chiến dịch quảng bá hay thành tích trực tuyến gây chú ý, ca khúc vẫn được tiếp nối qua những lần hát lại, những chương trình văn nghệ và cả môi trường giáo dục. Với một sáng tác ra đời từ câu chuyện học trò giản dị, hành trình ấy là minh chứng cho sức sống lâu dài của những giai điệu thực sự chạm đến ký ức và cảm xúc đại chúng.

Ảnh: MXH Tổng hợp