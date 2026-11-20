Liên tục vướng ồn ào, nữ ca sĩ này tụt dốc từ đỉnh lưu thành cái tên bị ghét nhất.

Bộ ảnh mặc tạp dề hở lưng khoe bờ vai trần do Ngu Thư Hân đăng tải gần đây đã tạo ra một làn sóng tranh cãi gay gắt trên các nền tảng mạng xã hội. Việc nữ diễn viên để lộ hoàn toàn tấm lưng trần cùng hai bên mạn sườn trong bối cảnh làm bếp bị đánh giá là không phù hợp với chuẩn mực của một ngôi sao nổi tiếng.

Ảnh mặc tạp dề không có áo trong của Ngu Thư Hân bị đánh giá là không phù hợp với chuẩn mực của một ngôi sao nổi tiếng

Tranh cãi đẩy lên cao trào khi nhiều người hâm mộ ở độ tuổi vị thành niên bắt chước phong cách này, thực hiện các bộ ảnh tương tự với tư thế nhạy cảm và đăng tải lên mạng. Trước phản ứng dữ dội từ dư luận, nữ nghệ sĩ phải gỡ bỏ bộ ảnh. Sự cố này tiếp tục nối dài chuỗi khủng hoảng truyền thông, phản ánh thực trạng suy giảm hình ảnh nghiêm trọng của Ngu Thư Hân. Từ một thần tượng thuộc nhóm "đỉnh lưu" sở hữu lượng hâm mộ đông đảo, nữ nghệ sĩ đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng hình ảnh lớn nhất trong sự nghiệp, dần chuyển biến thành một trong những ngôi sao gây tranh cãi nhất trên thị trường giải trí Trung Quốc.

Ngu Thư Hân đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng hình ảnh lớn nhất trong sự nghiệp, dần chuyển biến thành một trong những ngôi sao gây tranh cãi nhất trên thị trường giải trí Trung Quốc

Từng sở hữu điểm xuất phát khiến nhiều đồng nghiệp ngưỡng mộ, Ngu Thư Hân sinh năm 1995 tại Thượng Hải trong một gia đình có nền tảng tài chính vững chắc. Cô từng theo học tại Học viện Nghệ thuật LASALLE ở Singapore trước khi chính thức bước chân vào làng giải trí từ năm 2015. Sự nghiệp của nữ nghệ sĩ thực sự có bước ngoặt lớn khi cô tham gia chương trình thực tế Thanh Xuân Có Bạn 2 vào năm 2020. Với biểu cảm tự nhiên cùng phong cách riêng biệt, cô giành vị trí á quân và ra mắt trong nhóm nhạc nữ THE9.

Ngu Thư Hân sinh năm 1995 tại Thượng Hải trong một gia đình có nền tảng tài chính vững chắc

Sự nghiệp của nữ nghệ sĩ thực sự có bước ngoặt lớn khi cô tham gia chương trình thực tế Thanh Xuân Có Bạn 2 vào năm 2020, giành vị trí á quân và ra mắt trong nhóm nhạc nữ THE9

Giai đoạn hậu debut ghi nhận sự bùng nổ của Ngu Thư Hân khi cô luôn nằm trong top những ngôi sao có độ thảo luận cao nhất cả ở mảng âm nhạc lẫn phim truyền hình. Khi nhóm THE9 chính thức tan rã vào cuối năm 2021, cô tiếp tục duy trì sức nóng thông qua các dự án cá nhân và phát hành nhiều bài hát nhạc phim thành công. Đỉnh cao hoạt động âm nhạc của cô được đánh dấu vào cuối năm 2024 với việc ra mắt album solo Spicy Honey, giúp nữ nghệ sĩ củng cố vị trí vững chắc trong dàn sao trẻ tài năng, liên tục nhận được lời mời hợp tác từ các thương hiệu lớn và xuất hiện dày đặc tại các sự kiện quy mô.

Khi nhóm THE9 chính thức tan rã vào cuối năm 2021, cô tiếp tục duy trì sức nóng thông qua các dự án cá nhân và phát hành nhiều bài hát nhạc phim thành công

Tuy nhiên, bước sang năm 2025, chuỗi khủng hoảng đời tư và ứng xử đã khiến hình tượng được xây dựng của Ngu Thư Hân trước đó bị ảnh hưởng. Điểm bùng phát nổ ra khi nữ diễn viên Trương Hạo Nguyệt công khai tố cáo Ngu Thư Hân có hành vi bắt nạt, cô lập đồng nghiệp và tạo áp lực trên phim trường. Cùng thời điểm, gia đình cô vướng vào nghi vấn liên quan đến hoạt động kinh doanh bất chính, nợ nần và chiếm đoạt tài sản.

Việc Ngu Thư Hân tiếp tục phô trương lối sống xa xỉ giữa lúc gia đình vướng ồn ào tiền bạc đã khiến công chúng vô cùng phẫn nộ. Bên cạnh đó, phong cách biểu diễn và giao tiếp điệu đà vốn là nét đặc trưng giúp cô nổi tiếng nay lại bị khán giả đánh giá là giả tạo. Chuỗi ồn ào này đã khiến truyền thông xứ Trung gán nhãn Ngu Thư Hân là "mỹ nhân bị ghét nhất năm 2025", mọi chủ đề liên quan đến nữ thần tượng đều bùng nổ tranh cãi trên các mạng xã hội.

Sang năm 2025, truyền thông xứ Trung gán nhãn Ngu Thư Hân là "mỹ nhân bị ghét nhất năm 2025", mọi chủ đề liên quan đến nữ thần tượng đều bùng nổ tranh cãi trên các mạng xã hội

Khủng hoảng lên đến đỉnh điểm khi Ngu Thư Hân đối mặt với tín hiệu cấm sóng ngầm từ cơ quan quản lý. Vào tháng 9 năm 2025, hàng loạt kênh truyền thông trực thuộc Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc như CCTV Tin tức, CCTV Điện ảnh & Âm nhạc, CCTV Net, CCTV Net Văn Nghệ và CGTN đồng loạt xóa bỏ các nội dung liên quan đến nữ diễn viên. Trong bối cảnh ngành giải trí nội địa kiểm soát nghiêm ngặt về mặt hình ảnh nghệ sĩ, đây được xem là tín hiệu bất lợi lớn đối với sự nghiệp của cô. Hệ quả diễn ra ngay sau đó khi các nhãn hàng hợp tác đồng loạt rút lui, các chương trình có sự xuất hiện của nữ diễn viên bị hoãn hoặc bị hủy bỏ.

Đặc biệt trong mùa lễ hội cuối năm 2025, Ngu Thư Hân hoàn toàn vắng bóng trên các sân khấu giao thừa lớn

Đặc biệt trong mùa lễ hội cuối năm 2025, Ngu Thư Hân hoàn toàn vắng bóng trên các sân khấu giao thừa lớn của Tencent hay iQIYI. Để chống đỡ tình thế, nữ nghệ sĩ tự tổ chức concert sinh nhật mang tên Blossom tại Bắc Kinh vào tháng 12 năm 2025, song sự kiện này lại tiếp tục gây thất vọng bởi khả năng hát live hạn chế cùng những tranh cãi xung quanh mức giá vé đắt đỏ.

Cuối năm 2025, Ngu Thư Hân tổ chức concert sinh nhật mang tên Blossom tại Bắc Kinh

Bước sang năm 2026, tình thế hoạt động của Ngu Thư Hân tại thị trường trong nước vẫn ở trong trạng thái vô cùng bấp bênh. Nữ diễn viên đang nỗ lực duy trì sức ảnh hưởng bằng cách đẩy mạnh tương tác trên các nền tảng mạng xã hội như Instagram và TikTok, nơi ghi nhận lượng người theo dõi tăng nhờ sự phủ sóng của các bộ phim trước đó. Đồng thời, cô cũng bắt đầu chuyển hướng tham gia các sự kiện giải trí và thời trang ở nước ngoài nhằm duy trì sự xuất hiện trong thời gian bị hạn chế hoạt động nội địa.

Đồng thời, cô cũng bắt đầu chuyển hướng hoạt động ở nước ngoài nhằm duy trì sự xuất hiện trong thời gian bị hạn chế hoạt động nội địa

Con đường trở lại vị thế đỉnh lưu cũ của Ngu Thư Hân được đánh giá là vô cùng gian nan

Mặc dù vậy, với việc giá trị thương mại sụt giảm nghiêm trọng cùng sự quay lưng từ các đài truyền hình lớn, con đường trở lại vị thế đỉnh lưu cũ của Ngu Thư Hân được đánh giá là vô cùng gian nan.

Ảnh: Weibo