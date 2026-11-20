Sau 2 năm mang mác “sầu nữ”, Orange nay đã khác.

Tối ngày 19/11, Orange chính thức trở lại với album phòng thu thứ hai trong sự nghiệp mang tên DADOI, nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả yêu nhạc. Sau một hành trình gắn liền với những bản nhạc giàu cảm xúc, hình ảnh “sầu nữ” từng trở thành dấu ấn của Orange, lần trở lại này khiến người nghe tò mò khi nữ ca sĩ dường như không còn muốn đứng mãi trong vùng cảm xúc quen thuộc. Một Orange khác, nhiều màu sắc, phóng khoáng và sẵn sàng sống hết mình với những trải nghiệm mới đang được mở ra trong dự án lần này.

Tối ngày 19/11, Orange chính thức trở lại với album phòng thu thứ hai trong sự nghiệp mang tên DADOI

Album DADOI gồm 15 ca khúc, được Orange xây dựng thành một hành trình cảm xúc với 3 chương riêng biệt. Mở đầu là những thanh âm trầm lắng, mang màu sắc hoài niệm, nơi nữ ca sĩ đối diện với những mối quan hệ cũ, tổn thương và cả những góc chưa hoàn thiện của chính mình. Các ca khúc như Giác Hơi Buồn, Tỉnh Táo, Tình Yêu Chết Tiệt hay Bên Trong Em góp phần khắc họa những trạng thái cảm xúc nhiều lớp, không chỉ xoay quanh nỗi buồn mà còn là quá trình tự nhìn nhận và học cách buông bỏ.

Album DADOI gồm 15 ca khúc, được Orange xây dựng thành một hành trình cảm xúc với 3 chương riêng biệt

Ở chương tiếp theo, không khí âm nhạc dần chuyển sang những rung động mới mẻ, tươi sáng và có phần tinh nghịch hơn. Orange đưa người nghe bước ra khỏi những chiêm nghiệm cũ để khám phá tình yêu, sự tò mò và những trải nghiệm chưa từng thử qua.

Trong album, Người Xấu là một trong những ca khúc được giới thiệu trước ngày phát hành chính thức, bên cạnh Cứ Thế. Hai sản phẩm này cũng trở thành những mảnh ghép dẫn dắt khán giả đến với thế giới âm nhạc của DADOI, thay vì chỉ đứng độc lập như những sản phẩm riêng lẻ.

MV Người Xấu

Khép lại album là tinh thần “đã đời” - cách Orange lựa chọn đối diện với cuộc sống bằng sự tự do, chủ động và không ngại va vấp. Nữ ca sĩ mạnh dạn thử nghiệm nhiều màu sắc hơn với Hip Hop, Drill, Bedroom Pop và chất liệu điện tử, bên cạnh R&B, Rock hay City Pop xuyên suốt dự án.

Đồng hành cùng Orange trong album lần này là các nhà sản xuất NewL, 2pillz và WOKEUP, cùng đội ngũ sáng tạo đảm nhận phần hình ảnh. Thay vì cố gắng trở thành một phiên bản hoàn hảo, Orange để DADOI trở thành nơi cô được sống với nhiều cá tính đối lập, được sai, được vui và tận hưởng hành trình trưởng thành theo cách riêng.

Thay vì cố gắng trở thành một phiên bản hoàn hảo, Orange để DADOI trở thành nơi cô được sống với nhiều cá tính đối lập

Đáng chú ý, WOKEUP là cái tên đồng hành khá thường xuyên với Orange trong hành trình âm nhạc gần đây. Cả hai từng kết hợp trong Cháy Máy thuộc EP đầu tay WOKEUPAT4AM của nam producer, tiếp tục bắt tay trong single GÂY TÊ phát hành tháng 6/2026. Đến DADOI, WOKEUP tham gia sản xuất hai ca khúc Cứ Thế và Người Xấu, cho thấy sự ăn ý trong màu sắc âm nhạc của cả hai. Bên cạnh âm nhạc, mối quan hệ giữa Orange và nam producer kém cô 4 tuổi cũng từng nhiều lần trở thành chủ đề bàn tán.

So với album đầu tay CAM'ON, DADOI cho thấy sự thay đổi khá rõ trong cách Orange khai thác chất liệu cá nhân. Nếu dự án năm 2024 tập trung nhiều vào những đổ vỡ, tổn thương và cảm giác hoài nghi trong tình yêu, album mới không chỉ dừng lại ở những câu chuyện buồn.

So với album đầu tay CAM'ON, DADOI cho thấy sự thay đổi khá rõ trong cách Orange khai thác chất liệu cá nhân

Ngay trong 15 ca khúc, người nghe vẫn bắt gặp những trạng thái quen thuộc như tiếc nuối, bất an hay cô đơn, nhưng bên cạnh đó là sự tò mò, tinh nghịch và cả thái độ có phần bất cần trước những biến cố. Orange không hoàn toàn rũ bỏ màu sắc âm nhạc từng làm nên tên tuổi, nhưng cũng không tiếp tục khai thác mãi một hình ảnh đã quen thuộc với khán giả.

Chia sẻ về album Orange cho biết, cô không muốn bản thân tiếp tục bị giới hạn trong một trạng thái cảm xúc hay hình tượng âm nhạc nhất định. Nữ ca sĩ cũng nhìn nhận trưởng thành không đồng nghĩa với việc phải luôn đúng đắn hoặc không còn những lúc yếu lòng. Với DADOI, Orange muốn kể câu chuyện về một người có thể vừa hiểu chuyện, vừa mắc sai lầm, đôi khi vẫn trẻ con và chưa có lời giải cho những mâu thuẫn của mình.

Orange cho biết, cô không muốn bản thân tiếp tục bị giới hạn trong một trạng thái cảm xúc hay hình tượng âm nhạc nhất định

Nhìn lại hành trình âm nhạc của Orange, từ dấu ấn đầu tiên với Người Lạ Ơi, loạt ca khúc được khán giả đón nhận như Chân Ái, Em Hát Ai Nghe đến album đầu tay CAM'ON, nữ ca sĩ đã từng bước xây dựng hình ảnh một giọng ca có màu sắc riêng, nổi bật với khả năng xử lý những ca khúc giàu cảm xúc. Đặc biệt, hành trình tại Em Xinh Say Hi cũng mang đến cơ hội để Orange thể hiện nhiều khía cạnh khác ngoài giọng hát, từ khả năng trình diễn đến tinh thần làm việc nhóm và thử nghiệm những màu sắc âm nhạc mới.

DADOI được kỳ vọng sẽ giúp nữ ca sĩ mở rộng tệp khán giả, đồng thời khẳng định sự trưởng thành và khả năng biến hóa trong chặng đường âm nhạc tiếp theo

Sau những dấu mốc đó, DADOI được xem là bước đi đáng chú ý khi Orange không chỉ tiếp tục phát huy thế mạnh vốn có mà còn mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn. Album được kỳ vọng sẽ giúp nữ ca sĩ mở rộng tệp khán giả, đồng thời khẳng định sự trưởng thành và khả năng biến hóa trong chặng đường âm nhạc tiếp theo.

Ảnh: NVCC