19 nghệ sĩ đồng loạt lột xác làm nhiều người không khỏi bất ngờ.

Tối 19/11, SpaceSpeakers chính thức phát hành album ANTI GENRE, dự án đánh dấu cột mốc 15 năm hoạt động của tập thể này. Đây cũng là màn hội tụ lớn của SpaceSpeakers kể từ KOSMIK 2022, quy tụ dàn nghệ sĩ thuộc hai thế hệ OG và YG (Young Generation) của SS Label. Album gồm 10 ca khúc, tiếp tục cho thấy sự đa dạng trong màu sắc âm nhạc của SpaceSpeakers, đồng thời mở màn cho chuỗi hoạt động hướng đến KOSMIK Live Concert In Hanoi.

Tối 19/11, SpaceSpeakers chính thức phát hành album ANTI GENRE

Đảm nhận vai trò giám đốc sản xuất album lần này là Touliver. ANTI GENRE gồm 10 ca khúc: Era XV, Black Star, Here We Go, Love Ya, Ở Nhà Một Mình, Dream Of A Lonely Man, Không Xi Nhê, Bae G9, Đông Sang và Black Turquoise. Các sản phẩm trải dài từ Hip-hop, Trap, Dubstep đến Funk, Disco, Pop, Rock, R&B. Thay vì giới hạn trong một thể loại xuyên suốt, album đặt nhiều chất liệu âm nhạc cạnh nhau, tạo nên một dự án có sự thay đổi về nhịp điệu, cách thể hiện và màu sắc.

MV Black Star - YC, $A MILO và Hà Trà Đá

Nối tiếp Không Xi Nhê được phát hành trước để mở đường cho album lần này, SpaceSpeakers tiếp tục tung MV Black Star cùng thời điểm ANTI GENRE lên sóng. Ca khúc là màn kết hợp giữa Touliver, YC, $A MILO và Hà Trà Đá, mang màu sắc Hip-hop/Rap pha Rock/Metal, với tiếng guitar điện dồn dập, beat nặng cùng không khí u tối, gai góc. Đáng chú ý, Rhymastic trở lại dưới tên YC, đánh dấu màn trở lại với nghệ danh gắn cùng hình ảnh chiến binh trong sản phẩm lần này.

Black Star mở đầu bằng âm thanh mang cảm giác lạnh lẽo, trước khi đẩy nhịp lên cao bằng những đoạn rap mạnh, dứt khoát của $A MILO và YC. Điệp khúc Black Star Up ngắn gọn, tạo điểm nhấn giữa phần nhạc dồn dập. Ở đoạn cuối, tiếng guitar điện và trống đẩy ca khúc lên cao trào, khép lại bằng outro điện tử trầm nặng. Sự kết hợp giữa Rap và Rock/Metal tạo nên màu sắc khác biệt, đẩy phần âm thanh theo hướng dữ dội hơn những sản phẩm Hip-hop quen thuộc.

MV đi theo tinh thần âm nhạc với bối cảnh hậu tận thế, những không gian công nghiệp lạnh lẽo và loạt hình ảnh mang tính siêu thực

Phần MV cũng đi theo tinh thần âm nhạc này với bối cảnh hậu tận thế, những không gian công nghiệp lạnh lẽo và loạt hình ảnh mang tính siêu thực. $A MILO xuất hiện với tạo hình gai góc, chuyển đổi giữa những khung hình trắng đen tương phản và ánh sáng nóng rực.

YC gây chú ý với mái tóc dựng, hình ảnh chiến binh cùng phân đoạn tháo mặt nạ. MV còn xuất hiện những chi tiết kỳ dị như hình ảnh nhân bản trong gương, trái tim cơ khí, cảnh bay giữa biển lửa và robot mang hình đầu loa giữa thành phố hoang tàn. Phần ban nhạc chơi live ở cuối MV đẩy không khí lên cao trào, tạo cảm giác như một thế giới vừa hỗn loạn vừa siêu thực.

ANTI GENRE là sự góp mặt của gần như toàn bộ dàn nghệ sĩ OG đời đầu cùng thế hệ YG trực thuộc SS Label

Bên cạnh đó, điểm đáng chú ý khác của ANTI GENRE là sự góp mặt của gần như toàn bộ dàn nghệ sĩ OG đời đầu cùng thế hệ YG trực thuộc SS Label. Sau nhiều năm hoạt động với những sản phẩm riêng, các thành viên trở lại trong một album chung, tạo nên sự kết hợp giữa những gương mặt đã gắn bó với SpaceSpeakers từ những ngày đầu và lớp nghệ sĩ trẻ. Đây cũng là điểm khác biệt so với KOSMIK 2022, khi dự án lần này có sự hiện diện rộng hơn của dàn nghệ sĩ OG và những mảnh ghép mới.

15 năm trôi qua, SpaceSpeakers vẫn giữ vị thế đáng nể trong dòng chảy Hip-hop Việt. Từ một tổ đội underground tại Hà Nội, tập thể này lần lượt đưa những cái tên như Touliver, Binz, Rhymastic, SOOBIN, JustaTee đến gần hơn với khán giả đại chúng, đồng thời tiếp tục phát triển những thế hệ nghệ sĩ kế tiếp. KOSMIK Live Concert 2022 với 5.000 khán giả, hơn 50 ca khúc và sân khấu Immersive - No Stage từng cho thấy quy mô biểu diễn mà SpaceSpeakers tạo dựng được sau hơn một thập kỷ hoạt động.

15 năm trôi qua, SpaceSpeakers vẫn giữ vị thế đáng nể trong dòng chảy Hip-hop Việt

Điều đáng nói, các thành viên đều có hướng đi, cá tính và màu sắc âm nhạc riêng, từ Rap, R&B đến sản xuất, nhưng vẫn giữ được sự kết nối trong những dự án chung. ANTI GENRE tiếp tục cho thấy tinh thần ấy khi đặt nhiều thế hệ nghệ sĩ, nhiều phong cách âm nhạc cạnh nhau mà không làm mất đi dấu ấn riêng của từng người.

Sau 15 năm, SpaceSpeakers tiếp tục xây dựng những dự án mang tính tập thể, đặt các cá tính âm nhạc khác biệt cạnh nhau, từ Rap, Hip-hop đến những chất liệu Pop, Funk, Rock hay Electronic. Album cũng là dịp để các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ cùng xuất hiện trong một sản phẩm chung, trước khi trở lại sân khấu KOSMIK tiếp theo.

ANTI GENRE là album nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 15 năm SpaceSpeakers, khởi động trước thềm KOSMIK Live Concert In Hanoi

Song song với phần âm nhạc, dự án còn có 8 visualizer được thực hiện theo những set quay riêng cho từng ca khúc. Touliver và Kiên Ứng đảm nhận vai trò giám đốc sáng tạo, lựa chọn cách thể hiện bằng hình ảnh thực tế thay vì đồ họa 3D quen thuộc. Mỗi sản phẩm có không gian quay riêng, tạo nên sự thay đổi về mặt thị giác xuyên suốt album.

ANTI GENRE là album nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 15 năm SpaceSpeakers. Album cũng là bước khởi động trước thềm KOSMIK Live Concert In Hanoi, diễn ra vào ngày 21/11/2026 tại Hà Nội, nơi dàn nghệ sĩ OG và thế hệ YG sẽ cùng trở lại sân khấu trong một sự kiện đánh dấu cột mốc 15 năm của SpaceSpeakers.