Nữ ca sĩ từng làm nhân viên ngân hàng, tiếp viên hàng không đổi đời nhờ một bài hát nhạc phim.

Bộ phim Bến Thượng Hải cùng ca khúc nhạc phim cùng tên từng làm mưa làm gió khắp châu Á. Nữ ca sĩ thể hiện ca khúc chủ đề, Diệp Lệ Nghi, từng chia sẻ rằng thành công của tác phẩm là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp, đưa tên tuổi bà đến gần hơn với công chúng.

Diệp Lệ Nghi sinh năm 1947. Trước khi bước chân vào làng giải trí, bà từng làm việc tại ngân hàng và hãng hàng không. Năm 1969, bà tham gia một cuộc thi ca hát do đài truyền hình TVB tổ chức và giành giải quán quân, từ đó bắt đầu con đường hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp.

Theo truyền thông Hong Kong (Trung Quốc), Diệp Lệ Nghi từng tiết lộ tấm séc đầu tiên nhận được nhờ ca khúc Bến Thượng Hải có giá trị đủ để mua một căn hộ. Đặc biệt, nguồn thu từ bản quyền tác phẩm tiếp tục mang lại lợi ích kinh tế cho bà trong nhiều thập kỷ.

Ca khúc Bến Thượng Hải do Diệp Lệ Nghi thể hiện từng nổi tiếng khắp châu Á

Ước tính, Diệp Lệ Nghi từng biểu diễn Bến Thượng Hải hơn 10.000 lần trên các sân khấu khắp thế giới. Ca khúc không chỉ trở thành dấu ấn lớn trong sự nghiệp mà còn góp phần đưa bà trở thành một trong những giọng ca tiêu biểu của âm nhạc Hoa ngữ.

Sức hút của tác phẩm cũng mở ra nhiều cơ hội biểu diễn quốc tế. Diệp Lệ Nghi liên tục nhận được lời mời từ Singapore, Malaysia và Thái Lan, với mức thù lao lên tới 200.000 NDT (hơn 770 triệu đồng) cho mỗi lần biểu diễn.

Nữ ca sĩ lựa chọn bất động sản làm kênh tích lũy tài sản, dùng phần lớn thu nhập từ hoạt động nghệ thuật để mua nhà tại nhiều quốc gia, trong đó có Singapore, Malaysia, Ấn Độ, Mỹ và Anh. Ở thời kỳ đỉnh cao, bà từng sở hữu tổng cộng 16 bất động sản.

Sau nhiều năm, Diệp Lệ Nghi quyết định bán phần lớn tài sản ở nước ngoài, chỉ giữ lại 6 căn nhà. Ngoài bất động sản để sinh sống, bà cho thuê một số căn để tạo thêm nguồn thu nhập thụ động.

Từng kiệt sức trên sân khấu, mắc ung thư

Đằng sau cuộc sống sung túc hiện tại, Diệp Lệ Nghi từng trải qua quãng thời gian làm việc với cường độ cao. Sau thành công của Bến Thượng Hải, lịch trình biểu diễn dày đặc khiến bà gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Nữ ca sĩ liên tục di chuyển giữa các quốc gia để tham gia những chương trình ca nhạc.

Theo những chia sẻ được truyền thông đăng tải, việc làm việc quá sức từng khiến bà kiệt quệ, thậm chí ngất xỉu trên sân khấu. Bà cũng từng được chẩn đoán mắc ung thư vú và phải trải qua quá trình điều trị đầy khó khăn. Có thời điểm, những đau đớn về thể chất lẫn tinh thần khiến nữ ca sĩ rơi vào trạng thái tuyệt vọng.

Diệp Lệ Nghi ở tuổi U80

Sự đồng hành, động viên của gia đình đã giúp Diệp Lệ Nghi vượt qua biến cố. Sau khi hồi phục, bà dần thay đổi quan niệm sống, không còn đặt công việc và danh tiếng lên hàng đầu mà dành nhiều thời gian hơn cho bản thân, gia đình và những chuyến du lịch.

Ở tuổi gần 80, Diệp Lệ Nghi chưa hoàn toàn rời xa âm nhạc. Bà vẫn tham gia một số chương trình biểu diễn, hòa nhạc kỷ niệm và gặp gỡ bạn bè trong giới nghệ thuật. Nữ ca sĩ cũng nhiều lần bày tỏ lòng biết ơn đối với hai nhạc sĩ từng dìu dắt mình là Cố Gia Huy và Hoàng Triêm – những người đứng sau nhiều ca khúc kinh điển, trong đó có Bến Thượng Hải.