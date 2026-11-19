Rất nhiều nghệ sĩ đình đám tụ hội mừng tin vui của Hồ Ngọc Hà.

Chiều 19/11, Hồ Ngọc Hà tổ chức Gallery & Listening Party - Album Hồ Ngọc Hà Vol.8, thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ, giới truyền thông cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong showbiz Việt. Sự kiện đánh dấu màn giới thiệu dự án âm nhạc mới của nữ ca sĩ, đồng thời trở thành dịp hội ngộ của loạt gương mặt đình đám Vbiz.

Dàn sao tại sự kiện của Hồ Ngọc Hà

Tâm điểm của sự kiện không ai khác chính là Hồ Ngọc Hà. Nữ ca sĩ xuất hiện với diện mạo chỉn chu, thần thái sang trọng, thu hút sự chú ý của truyền thông và khách mời. Đây là dịp cô giới thiệu đến công chúng dự án âm nhạc mới, đánh dấu một chương tiếp theo trong hành trình hoạt động nghệ thuật.

Sự kiện còn quy tụ dàn sao đình đám, từ những tên tuổi gạo cội đến loạt nghệ sĩ, diễn viên và mỹ nhân đang được chú ý của showbiz Việt. Trên thảm đỏ, Trấn Thành, diva Hồng Nhung, Thanh Hằng, Chi Pu, Ninh Dương Lan Ngọc, Kaity Nguyễn, Phí Phương Anh, Võ Hoàng Yến... lần lượt xuất hiện, thu hút sự chú ý với diện mạo chỉn chu và phong cách nổi bật.

Bên cạnh đó, dàn khách mời còn có Kim Lý, Noo Phước Thịnh, Suboi, Ali Hoàng Dương, Đỗ Nhật Hoàng, Lê Hoàng Phương, Kỳ Duyên, Thiên Ân, Á hậu Như Vân, Thiều Bảo Trang cùng nhiều gương mặt đình đám khác. Sự góp mặt đông đủ của loạt nghệ sĩ khiến sự kiện thêm náo nhiệt, cho thấy sức hút của Hồ Ngọc Hà cũng như mối quan hệ thân thiết của nữ ca sĩ với nhiều đồng nghiệp trong showbiz.

Trấn Thành bảnh bao đến chúc mừng Hồ Ngọc Hà

Trấn Thành cũng là một trong những gương mặt nhận được nhiều sự chú ý khi xuất hiện trên thảm đỏ. Nam nghệ sĩ giữ phong thái lịch lãm, diện mạo chỉn chu, thu hút ống kính truyền thông. Nhiều năm qua, Trấn Thành và Hồ Ngọc Hà duy trì mối quan hệ thân thiết, thường xuyên dành cho nhau sự quý mến và ủng hộ trong công việc lẫn cuộc sống. Chính vì thế, màn xuất hiện của nam MC tại sự kiện cũng thu hút sự chú ý khi hội ngộ người bạn thân thiết.

Thanh Hằng cũng có mặt

Kỳ Duyên và Thiên Ân sánh đôi

Thanh Hằng gây ấn tượng với thần thái sang trọng, vẻ ngoài sắc sảo cùng phong cách thời trang đầy cuốn hút. Nhiều năm qua, cô và Hồ Ngọc Hà thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, có nhiều dịp đồng hành trong các hoạt động của showbiz Việt. Kỳ Duyên và Thiên Ân cũng thu hút ống kính với nhan sắc nổi bật, visual sắc nét và thần thái tự tin. Sự góp mặt của dàn mỹ nhân đình đám khiến thảm đỏ thêm phần rộn ràng, thu hút sự chú ý của truyền thông và khán giả.

Reaction của dàn sao khi nghe album mới của Hồ Ngọc Hà

Không chỉ thảm đỏ quy tụ dàn sao đình đám, không khí bên trong Gallery & Listening Party Album Hồ Ngọc Hà Vol.8 cũng trở nên sôi động với sự góp mặt của đông đảo khách mời và người hâm mộ. Trong suốt buổi nghe album, các nghệ sĩ liên tục chăm chú thưởng thức những ca khúc mới, hào hứng trước màu sắc âm nhạc mà Hồ Ngọc Hà mang đến trong dự án lần này. Những khoảnh khắc tương tác, trò chuyện và chia sẻ cảm xúc giữa các khách mời tạo nên bầu không khí gần gũi, thoải mái.

Album Vol.8 đánh dấu màn trở lại của Hồ Ngọc Hà với album phòng thu được đánh số sau 12 năm kể từ Mối Tình Xưa phát hành năm 2014. Mở màn cho dự án lần này là Lời Ong Bướm, ca khúc kết hợp cùng Hà An Huy, chính thức phát hành tối 12/11/2026 và Vài Câu Hỏi Lạ Kỳ ra mắt và tối ngày 17/11. Các màn kết hợp giữa hai giọng ca thuộc hai thế hệ gây chú ý khi Hồ Ngọc Hà khai thác màu sắc R&B, Soul, đồng thời hé lộ định hướng âm nhạc cho album với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ mang phong cách khác nhau.

Album Vol.8 đánh dấu màn trở lại của Hồ Ngọc Hà với album phòng thu được đánh số sau 12 năm kể từ Mối Tình Xưa phát hành năm 2014.

Album Vol.8 chính thức ra mắt vào tối 19/11. Tiếp đó, nữ ca sĩ dự kiến tổ chức hai đêm nhạc giới thiệu album tại TP.HCM vào ngày 20/11 và Hà Nội vào ngày 22/11. Sau hơn một thập kỷ kể từ album phòng thu được đánh số gần nhất, dự án lần này được xem là cột mốc đáng chú ý trong hành trình âm nhạc của Hồ Ngọc Hà, thu hút sự quan tâm của khán giả ngay từ những ngày đầu công bố.

Một số hình ảnh khác tại sự kiện: