Chia sẻ thẳng thắn của Đức Phúc về nhan sắc hiện tại nhanh chóng nhận được sự quan tâm.

Tối 18/11, ERIK tổ chức listening party giới thiệu EP thứ hai trong sự nghiệp mang tên Tình Trạng: Tình Tan, đánh dấu cột mốc 10 năm hoạt động nghệ thuật. Sự kiện quy tụ đông đảo nghệ sĩ, diễn viên và những gương mặt đình đám showbiz Việt đến chúc mừng nam ca sĩ. Giữa dàn khách mời, Đức Phúc - người bạn thân của ERIK - cũng góp mặt và nhanh chóng thu hút sự chú ý với diện mạo mới.

Visual của Đức Phúc tại sự kiện của ERIK

Nam ca sĩ xuất hiện trong bộ trang phục lịch lãm, bảnh bao, gây chú ý với diện mạo ngày càng trưởng thành, đường nét gương mặt hài hòa cùng thần thái tự tin trước ống kính. Sau lần thay đổi ngoại hình đầu tiên ở tuổi 20, Đức Phúc tiếp tục thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ lần thứ hai vào tháng 10/2026, sau 9 năm.

Nhan sắc hiện tại của Đức Phúc

Nam ca sĩ cho biết lần này chỉ chỉnh sửa mũi và cằm, một phần xuất phát từ chấn thương mũi trong lúc biểu diễn năm 2023 khiến anh thỉnh thoảng bị đau nhức, đặc biệt khi thời tiết thay đổi. Sau nhiều năm, Đức Phúc cũng muốn kiểm tra lại và điều chỉnh những đường nét trên gương mặt để cảm thấy thoải mái hơn.

Tại sự kiện, Đức Phúc không ngần ngại nhắc đến diện mạo mới, hài hước xin khán giả thông cảm vì gương mặt vừa phẫu thuật khoảng 2 tháng, các đường nét vẫn chưa gom lại hoàn toàn nên chưa thể cười hay biểu cảm quá thoải mái. Dù còn trong thời gian hồi phục, nam ca sĩ vẫn xuất hiện chỉn chu, tự tin giao lưu và thoải mái trước ống kính. Sự thẳng thắn, duyên dáng khi tự trêu mình cũng khiến câu chuyện về diện mạo mới trở nên nhẹ nhàng, gần gũi.

Đức Phúc không ngần ngại nhắc đến diện mạo mới, hài hước xin khán giả thông cảm vì gương mặt vừa phẫu thuật khoảng 2 tháng, các đường nét vẫn chưa gom lại hoàn toàn

Không chỉ thu hút chú ý bởi diện mạo ngày càng điển trai, Đức Phúc còn dành nhiều lời khen cho sản phẩm âm nhạc mới của ERIK, cho thấy sự quan tâm sát sao dành cho người bạn thân. Nam ca sĩ tiết lộ đã được nghe trước cả 4 ca khúc trong EP khoảng một tháng trước khi phát hành. Trong thời gian này, Đức Phúc nhiều lần chụp lại khoảnh khắc nghe nhạc, gửi cho ERIK như một cách chứng minh bản thân vẫn đang thưởng thức và theo dõi sản phẩm.

Đức Phúc chia sẻ về sản phẩm mới của ERIK

Anh cũng không giấu sự yêu thích dành cho giọng hát của ERIK, đặc biệt ở dòng nhạc ballad, khẳng định đây là một trong những giọng ca mình yêu thích nhất khi thể hiện những bản tình ca buồn. Những lời nhận xét xuất phát từ trải nghiệm nghe nhạc cá nhân khiến màn chia sẻ của Đức Phúc mang màu sắc gần gũi, không đơn thuần là lời chúc xã giao tại sự kiện.

Đáng chú ý, Đức Phúc còn dành thời gian phân tích MV mới của ERIK với những cảm nhận khá chi tiết. Nam ca sĩ cho biết ở lần xem đầu tiên, anh chưa thực sự hiểu hết câu chuyện mà sản phẩm truyền tải, phải đến lần thứ hai mới bắt đầu nhận ra những dụng ý được cài cắm trong từng phân cảnh.

Đức Phúc cũng tỏ ra hào hứng với sản phẩm mới của người bạn thân ERIK

Đức Phúc cũng tỏ ra hào hứng với sản phẩm mới của người bạn thân, dự đoán MV sẽ sớm đạt Top 1 Trending và thu hút lượng xem lớn. Anh đồng thời gửi lời kêu gọi khán giả tiếp tục đón nhận, ủng hộ EP Tình Trạng: Tình Tan, thể hiện sự kỳ vọng dành cho dự án cũng như tình cảm dành cho ERIK sau nhiều năm gắn bó.

ERIK và Đức Phúc vốn là đôi bạn thân nhiều năm trong showbiz Việt, thường xuyên đồng hành, ủng hộ nhau trong công việc lẫn cuộc sống.Vì thế, màn hội ngộ lần này không chỉ gây chú ý bởi diện mạo mới của Đức Phúc mà còn cho thấy sự gắn bó giữa cả hai sau nhiều năm. Trong khi ERIK đánh dấu cột mốc 10 năm hoạt động bằng dự án âm nhạc mới, người bạn thân cũng có mặt, dành những lời nhận xét chân thành và sự ủng hộ dành cho sản phẩm của anh.