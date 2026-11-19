Vượt qua sự rụt rè của một người vốn quen đứng sau màn hình máy tính, GAZ lần đầu cởi mở về những trăn trở nghề nghiệp và khát vọng thoát khỏi vùng an toàn của bản thân.

Gặp gỡ GAZ - “người giấu mặt” khởi xướng trào lưu Drill Việt Nam triệu view

Thời gian qua, chỉ cần lướt TikTok hay dạo một vòng top trending, người nghe dễ dàng bắt gặp làn sóng "Drill Việt Nam" đang khuynh đảo V-pop và định hình lại thị hiếu của giới trẻ. Không còn là một thể loại kén người nghe từ phương Tây, Drill được bản địa hóa bằng công thức lấy những giai điệu thất tình quen thuộc đặt lên nền beat Hip-hop bass trầm, nhịp trống nảy kết hợp cùng hình ảnh văn hóa "boy phố" đời thường, ngẫu hứng.

Từ cú nổ mở màn cho trào lưu "xây tháp" của Tháp Rơi Tự Do (kết hợp cùng MCK) kéo theo hàng loạt nghệ sĩ hưởng ứng, đến tốc độ leo #1 Trending chỉ sau 18 giờ của Như Một Người Rưng hay sức hút khó cưỡng của E Là Đôn Chề, trào lưu nhạc Drill này đang dần trở thành một công thức tạo hit mới, chứng minh sức sống bền bỉ và khả năng khuynh đảo mạng xã hội của thế hệ làm nhạc trẻ.

Điểm chung của loạt bản phối triệu view ấy đều gắn liền với một cái tên: GAZ. Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với độ phủ sóng dày đặc của âm nhạc, thông tin về chủ nhân đứng sau những con beat gây nghiện này lại gần như bằng không. Không hình ảnh lộ diện, không phát ngôn truyền thông, không ê-kíp đứng sau hậu thuẫn, GAZ tồn tại trên bản đồ nhạc Việt như một dấu hỏi lớn.

Đằng sau những con beat hiện đại ấy, GAZ tên thật là Ngô Văn Tiến, quê ở Bắc Ninh, là một producer đi lên từ cộng đồng Underground và ngoài đời đang là sinh viên ngành Digital Marketing. Chưa từng bước qua bất kỳ trường lớp đào tạo âm nhạc nào, cũng chưa biết chơi một loại nhạc cụ thực thụ, hành trang làm nhạc của cậu từ năm lớp 10 đến nay chỉ gói gọn trong chiếc máy tính và thói quen kiên nhẫn "đánh" từng nốt nhạc bằng chuột.

Sau quãng thời gian dài chọn cách khép kín phía sau màn hình, GAZ quyết định nhận lời tham gia cuộc trò chuyện đầu tiên này như một lời chào chính thức gửi tới người nghe, để khán giả không chỉ nhớ tên những bản phối viral mà còn hiểu hơn về con người thật đứng sau cái tên GAZ.

Cái tên tiengaz phủ sóng từ TikTok đến top trending, nhưng thông tin về bạn trên truyền thông gần như bằng không. Cảm giác của bạn như thế nào khi quyết định lộ diện trong bài phỏng vấn này?

Với tôi, đây là một trải nghiệm khá thú vị. Trước đây, tôi vốn là một người sống khá khép kín, nhưng đến một giai đoạn nhất định, tôi nhận ra mình muốn xuất hiện trước công chúng nhiều hơn. Tôi muốn định hướng bản thân trở thành một nghệ sĩ thực thụ thay vì chỉ mãi là một người đứng phía sau hậu trường. Cảm giác của tôi lúc này rất vui và thoải mái khi cuối cùng cũng được cởi mở để là chính mình.

Sau hiệu ứng tích cực từ những bản nhạc vừa qua, tôi mong muốn khán giả có thể biết đến con người thật của mình nhiều hơn. Tôi không muốn hành trình âm nhạc của mình chỉ dừng lại ở việc người ta nghe giai điệu, biết đến cái tên nhưng hoàn toàn không biết mặt người đứng sau tạo ra nó là ai.

Rất nhiều khán giả tò mò nghệ danh tiengaz bắt nguồn từ đâu, và nó gắn liền với kỷ niệm hay cột mốc nào trong những ngày đầu bạn làm nhạc?

Nghệ danh tiengaz thực chất đã gắn bó với tôi từ những năm học cấp hai. Thời điểm đó, bạn bè trong lớp thường hay gọi vui tôi bằng biệt danh "Tiến Gà". Thấy cái tên đó cũng gần gũi nên tôi quyết định thêm chữ "Z" vào phía cuối để tạo điểm nhấn, dần dần hình thành nên nghệ danh tiengaz như mọi người biết đến hiện tại.

Bạn bắt đầu tiếp xúc với việc làm beat từ khi nào? Đó là quá trình tự mày mò phần mềm làm nhạc hay có người đi trước hướng dẫn? Trong quá trình tự học hỏi đó có gặp khó khăn gì không, và có ai hỗ trợ bạn không?

Tôi bắt đầu tiếp xúc và tự mày mò phần mềm làm beat từ năm lớp 10. Tuy nhiên, tôi từng có một quãng thời gian rơi vào trạng thái chán nản và tạm dừng lại. Sau khi cân bằng được, tôi quyết định mở ứng dụng làm nhạc lên một lần nữa và kiên trì tự học hỏi dần dần thông qua các tài liệu trên mạng.

Thời điểm mới bắt đầu chính là lúc dễ nản lòng nhất vì loay hoay làm mãi mà vẫn không thể tạo ra được một sản phẩm hoàn chỉnh. Phải đến một khoảng thời gian sau, tôi mới quay trở lại và cố gắng tiếp tục hành trình này. Tất cả mọi thứ đều do một mình tôi tự mày mò, tự học và tự thực hiện từ đầu đến cuối chứ hoàn toàn không có sự hỗ trợ hay hướng dẫn từ ai.

Bạn có học qua trường lớp cụ thể nào về âm nhạc không? Hiện tại bạn vẫn đang đi học là sinh viên đại học đúng không?

Tôi chưa từng theo học qua bất kỳ trường lớp đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp nào. Hiện tại, tôi vẫn học tập trên giảng đường với tư cách một sinh viên đại học.

Bạn đang theo học ngành gì ở trường đại học, và việc học đó có hỗ trợ gì cho công việc làm nhạc hiện tại của bạn không?

Tôi đang theo học chuyên ngành Digital Marketing tại Đại học FPT. Kiến thức từ ngành học này hỗ trợ tôi rất nhiều trong việc tự xây dựng hình ảnh và quảng bá sản phẩm âm nhạc của bản thân mà không cần thông qua các khâu trung gian, điển hình như việc tận dụng các kỹ thuật SEO. Trên TikTok, tôi thường quay những video đơn giản và đăng tải các đoạn demo nhỏ để tiếp cận người nghe; còn với nền tảng YouTube, tôi tối ưu bằng cách gắn nhiều thẻ tag liên quan trực tiếp đến bài hát. Tôi cũng chưa bao giờ nhờ bạn bè hay người thân giới thiệu mình với bất kỳ ai trong nghề; mọi cơ hội đều diễn ra tự nhiên trên mạng xã hội và mọi người tự tìm đến âm nhạc của tôi.

Bạn làm thế nào để cân bằng giữa việc đi học và việc sản xuất âm nhạc? Bạn bè và thầy cô có biết đến công việc này của bạn không?

Để cân bằng giữa lịch học và đam mê, tôi thường tận dụng quỹ thời gian buổi tối, đặc biệt là tầm đêm khuya để ngồi làm nhạc khoảng vài tiếng đồng hồ. Sang ngày hôm sau, tôi lại tranh thủ làm thêm vài tiếng nữa rồi mới đến trường đi học như bình thường. Ở môi trường đại học, ngoài một vài người bạn thân thiết biết về công việc sản xuất âm nhạc của tôi thì mọi thứ vẫn diễn ra khá lặng lẽ.

Khi những bản phối của bạn bắt đầu bùng nổ trên các nền tảng, người thân và bạn bè xung quanh có nhận ra người đứng sau những bản hit đó chính là bạn không? Phản ứng của họ như thế nào?

Mọi người đều nhận ra. Với khán giả bên ngoài, những ai chỉ nghe producer tag của tôi thì sẽ không thể biết mặt, nhưng người thân và bạn bè xung quanh thì đa số đều biết tôi chính là người làm ra những bản phối đó. Phản ứng của người thân trong gia đình khá thú vị, mọi người thường hay trêu đùa tôi cho vui chứ ít khi dành những lời khen ngợi trực diện, có lẽ một phần vì mọi người cũng ngại. Riêng bố mẹ thì luôn ủng hộ con đường tôi chọn.

Đến thời điểm hiện tại, việc sản xuất âm nhạc đã trở thành công việc chính mang lại thu nhập cho bạn chưa, hay bạn vẫn đang duy trì song song với những công việc khác?

Đến thời điểm hiện tại, sản xuất âm nhạc đã thực sự trở thành công việc chính mang lại nguồn thu nhập cho tôi. Tuy nhiên, tôi tự nhận thức được rằng nếu muốn đi đường dài và phát triển bền vững hơn với nghề, bản thân cần phải trau dồi thêm nhiều kỹ năng chuyên môn khác. Mục tiêu của tôi là hướng tới hình ảnh một nghệ sĩ độc lập toàn diện chứ không đơn thuần chỉ gắn bó mãi với một thể loại nhạc duy nhất

Như Một Người Rưng đang phủ sóng khắp các nền tảng mạng xã hội, tiếp nối chuỗi thành công của Tháp Rơi Tự Do và E Là Đôn Chề. Khi thấy các bản phối của mình liên tục tạo sóng như thế, cảm xúc của bạn như thế nào?

Khi chứng kiến các bản phối của mình liên tục tạo sóng trên mạng xã hội, cảm xúc trong tôi thực sự khá hỗn loạn vì bản thân hoàn toàn không ngờ mọi thứ lại bùng nổ đến mức đó. Thực chất, cả ba bản nhạc này đều ra đời từ sự ngẫu hứng nhất thời. Tôi không hề có sự tính toán hay lên kịch bản sẵn trong đầu mà chỉ làm theo cảm xúc rồi đăng tải lên mạng thôi.

Lý do gì khiến bạn theo đuổi Drill - một thể loại nhạc đường phố vốn còn khá mới và kén người nghe tại Việt Nam ở thời điểm đó?

Vốn dĩ từ ngày xưa tôi đã nghe rất nhiều nhạc, đặc biệt là các ca khúc V-pop cũ. Đến một thời điểm, tôi vô tình tiếp cận và bị cuốn hút bởi chất liệu của dòng nhạc Drill. Lúc bấy giờ tôi đang rất thích nghe bài Tháp Rơi Tự Do, thế là tôi nảy ra ý tưởng thử đưa màu sắc Drill vào ca khúc này. Không ngờ sau khi thử nghiệm và tung ra, bản phối lại nhận được sự đón nhận nồng nhiệt đến vậy.

Bản phối "Tháp Rơi Tự Do" kết hợp cùng MCK từng mở màn cho trào lưu "xây tháp" bùng nổ trên mạng xã hội. Quá trình hợp tác thực tế giữa hai người diễn ra như thế nào?

Thời điểm đó, tôi tự tay làm bản mix cho Tháp Rơi Tự Do trước rồi đăng tải một đoạn beat ngắn lên mạng xã hội. Chỉ vài ngày sau, đoạn nhạc đó nhanh chóng thu hút lượng lượt xem rất lớn, và khoảng ba hôm tiếp theo thì anh Long (MCK) đăng luôn phiên bản Tháp Rơi Tự Do của anh ấy. Bản thân tôi cũng không biết phải giải thích cơ duyên này ra sao, mọi thứ diễn ra giống như một sự hợp tác "thần giao cách cảm" vậy. Ban đầu hai anh em hoàn toàn không hề nhắn tin trao đổi hay bàn bạc gì với nhau trước, mãi đến khi sản phẩm đã lên sóng rồi mới bắt đầu nhắn tin trò chuyện.

Trào lưu "xây tháp" vốn bắt đầu như một bản phối thử nghiệm cá nhân trước khi MCK tham gia và phát triển thành bản hit chính thức. Cú nổ ngoài dự tính đó đã làm thay đổi toàn bộ hành trình làm nghề của bạn như thế nào? Cụ thể bạn đang học thêm những thể loại gì?

Cú nổ ngoài dự tính đó đã làm thay đổi hoàn toàn tư duy làm nghề của tôi. Nó khiến tôi không còn muốn tự giới hạn mình ở vai trò một producer thông thường nữa, mà bắt đầu nghiêm túc nghĩ đến việc phát triển bản thân theo hướng một nghệ sĩ thực thụ. Chính vì thế, hiện tại tôi đang dành thời gian nghiên cứu và học hỏi thêm nhiều dòng nhạc mới mẻ như Hip Hop, R&B cùng nhiều thể loại nhạc điện tử khác, bởi bản thân tôi vốn có niềm yêu thích đặc biệt với không gian âm nhạc điện tử.

Bạn nghĩ thành công của các bản phối gây nghiện của mình đến từ đâu: từ việc nhạy bén bắt đúng xu hướng nghe nhạc hay từ chính cái tôi âm nhạc của bạn đang tạo nên xu hướng?

Thú thực, tôi không hề nghiên cứu xu hướng thị trường hay làm nhạc theo bất kỳ một công thức cố định nào cả. Quy tắc của tôi rất đơn giản chỉ là khi làm ra một đoạn nhạc, tự bản thân tôi cảm thấy hay và cuốn hút thì tôi đăng tải lên để chia sẻ với mọi người thôi.

Tôi không nắm giữ một bí quyết hay công thức riêng biệt nào để "bắt thóp" khán giả. Cách làm của tôi chỉ là nghe nhạc thật nhiều, tiếp xúc đa dạng với các thể loại âm nhạc khác nhau trên thế giới rồi thử lồng ghép chất liệu mới lạ đó vào những ca khúc V-pop vốn đã quen thuộc và dễ nghe. Khi sự kết hợp ấy mang lại cảm giác thú vị và hợp tai, tôi sẵn sàng thử nghiệm.

Có những nghệ sĩ nào mà bạn thường xuyên nghe nhạc để học hỏi cách làm nhạc không? Nếu được chọn ba cái tên trên thị trường Việt Nam mà bạn đánh giá cao nhất. Dù ở góc độ học hỏi tư duy hay mong muốn kết hợp trong tương lai thì đó sẽ là ai và vì sao?

Tôi thường xuyên nghe nhạc của 2pillz, anh Maiki và anh Wokeup để học hỏi tư duy sản xuất. Lý do là vì các anh đều theo đuổi những dòng nhạc điện tử mang màu sắc rất hiện đại, tiệm cận với hơi hướng US-UK nên cực kỳ hợp gu nghe nhạc của tôi. Nếu được chọn ra ba cái tên trên thị trường Việt Nam mà tôi đánh giá cao nhất để học hỏi cũng như mong muốn có cơ hội kết hợp trong tương lai, câu trả lời của tôi vẫn là ba gương mặt này với cùng lý do trên.

Khi các nghệ sĩ tìm đến bạn, họ thường chủ động đề xuất làm một bản beat Drill ngay từ đầu, hay việc đưa chất liệu này vào bài hát xuất phát từ gu và định hướng của bạn?

Ở giai đoạn đầu, việc đưa chất liệu Drill vào bài hát hoàn toàn xuất phát từ gu cá nhân và sự tự định hướng của tôi. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, rất nhiều nghệ sĩ đã chủ động nhắn tin đặt hàng tôi sản xuất thể loại Drill ngay từ đầu chứ không còn là những thử nghiệm ngẫu hứng từ phía tôi nữa, bởi chính bản thân họ cũng yêu thích màu sắc của dòng nhạc này.

Về việc xin phép bản quyền các giai điệu gốc trước khi đem đi biến tấu, bạn và ê-kíp xử lý ra sao để tránh những rắc rối pháp lý? Quá trình làm một bài hát như thế có những khó khăn gì và mất khoảng bao lâu?

Quy trình làm việc của tôi khá đơn giản vì tôi hoạt động độc lập và không có ê-kíp riêng đứng sau hỗ trợ. Thông thường, tôi sẽ tập trung vào khâu chuyên môn là làm beat trước rồi gửi cho các nghệ sĩ, sau đó phía nghệ sĩ sẽ đứng ra liên hệ để xử lý các thủ tục xin phép. Cũng có nhiều trường hợp nghệ sĩ chủ động rủ tôi làm thử một bản phối cho vui, sau khi hai bên hoàn thiện xong sản phẩm thì mới cùng nhau đi xin phép bản quyền từ tác giả gốc rồi mới chính thức phát hành.

Đối với những thể loại âm nhạc mới mẻ mà tôi đang trong quá trình tìm hiểu, thời gian hoàn thiện một bản phối thường kéo dài khá lâu vì tôi vừa làm vừa học. Ngược lại, với dòng nhạc Drill đã quen tay, tốc độ xử lý của tôi hiện tại đã nhanh hơn trước rất nhiều, thông thường chỉ mất khoảng 3 đến 4 ngày là tôi đã có thể hoàn thiện và gửi lại bản phối cho khách hàng.

Thực tế thị trường hiện nay có không ít bài hát khi ra mắt bản gốc chưa đạt hiệu ứng như kỳ vọng, nhưng chỉ cần khoác lên một bản phối mới thì bất ngờ thành hit. Ở góc độ một producer, bạn nhìn nhận thế nào về việc bản remix có sức sống vượt xa bản gốc - đó là sự "cứu vớt" cho một giai điệu đẹp, hay vô tình làm lệch đi định hướng ban đầu của tác giả?

Thực tế hiện nay, chính nhiều tác giả cũng mong muốn được làm mới và remix lại những sáng tác của mình. Dưới góc nhìn của tôi, việc remix đơn giản là khoác lên ca khúc một chiếc áo mới mẻ hơn, khán giả vừa có thể thưởng thức trọn vẹn bản gốc, vừa có thêm một lựa chọn trải nghiệm khác từ bản phối lại, và tôi thấy điều đó hoàn toàn tích cực. Còn khi trực tiếp bắt tay vào làm remix, nguyên tắc của tôi là gửi bản phối cho tác giả nghe trước, chỉ khi nhận được sự đồng ý tôi mới tiến hành phát hành. Sự tôn trọng dành cho tác giả gốc luôn là điều tôi đặt lên hàng đầu.

Là một producer, bạn có bao giờ nghĩ việc một bản remix quá viral sẽ khiến khán giả quên sạch bản gốc ban đầu không? Chưa chắc tất cả các tác giả đều thích việc ca khúc của mình bị remix lại, bạn nhìn nhận thế nào?

Tôi tin rằng các tác giả sẽ luôn sẵn lòng ủng hộ nếu bản remix đó đã được thông qua và nhận được sự cho phép rõ ràng từ họ, ngược lại, việc tự ý làm nhạc không xin phép bản quyền chắc chắn sẽ khiến tác giả không hài lòng. Tất nhiên, việc đón nhận hay không còn phụ thuộc vào quan điểm nghệ thuật của từng người, có tác giả thích ca khúc của mình được biến tấu, nhưng cũng có người không muốn điều đó. Riêng với những nghệ sĩ mà tôi từng hợp tác làm mới ca khúc, tất cả mọi người đều rất cởi mở và ủng hộ.

Bạn có bao giờ gặp khó khăn khi làm nhạc đến mức mất ăn mất ngủ hay bị áp lực khi gửi sản phẩm cho các nghệ sĩ không?

Với tôi, mỗi khi được ngồi vào bàn làm nhạc đều là một niềm vui trọn vẹn. Chỉ cần được sáng tạo âm nhạc là tôi đã thấy vui rồi chứ không bao giờ rơi vào trạng thái cay cú hay căng thẳng quá mức vì bí ý tưởng. Nếu hôm nay chưa nghĩ ra, tôi sẵn sàng dừng lại nghỉ ngơi để ngày mai tiếp tục. Tuy nhiên, áp lực thực sự lại đến vào những lúc làm nhạc theo đơn đặt hàng của nghệ sĩ, bởi tôi thường lo lắng không biết họ có ưng ý với sản phẩm của mình hay không.

Mỗi khi làm xong, tôi đều tự nghe đi nghe lại nhiều lần, thậm chí sang hôm sau nghe lại thấy chưa thực sự chắc chắn lại tiếp tục chỉnh sửa rồi mới dám gửi. Bình thường tôi tự thẩm định hết rồi gửi thẳng để nhận phản hồi trực tiếp từ nghệ sĩ, chỉ thỉnh thoảng mới nhờ người thân hay bạn bè nghe góp ý trước, nhưng vẫn có không ít trường hợp nghệ sĩ chưa hài lòng và tôi phải chỉnh sửa lại nhiều lần.

Khi đột ngột trở thành "bảo chứng viral" cho các bản phối Drill tại Việt Nam, chuỗi thành tích vừa qua là bệ phóng tiếp thêm sự tự tin hay vô tình trở thành áp lực với bạn?

Tôi nghĩ chuỗi thành tích vừa qua tiếp thêm cho mình nhiều sự tự tin hơn là áp lực, bởi nó giúp cái tên GAZ được đông đảo khán giả biết đến. Cứ sau mỗi một bản hit, lượng người theo dõi và chú ý đến âm nhạc của tôi lại tăng lên. Điều đó tạo động lực để tôi tự tin thử sức với nhiều thể loại âm nhạc khác nhau, đồng thời tin rằng khán giả cũng sẽ đón nhận và mong chờ những sản phẩm tiếp theo của mình.

Trước những ý kiến hoài nghi cho rằng nhạc của GAZ bài nào cũng lặp lại một công thức, bạn muốn phản bác hay thừa nhận đây chính là chiến lược định hình nhận diện thương hiệu của mình?

Với tôi, việc giữ vững một chất liệu đặc trưng vừa là cách giúp tôi định hình nhận diện thương hiệu rõ nét hơn trong lòng công chúng, vừa là bàn đạp để mọi người dễ dàng nhận ra màu sắc của GAZ giữa thị trường. Tuy nhiên, trong chặng đường sắp tới, tôi chắc chắn sẽ chuyển hướng và thử nghiệm sang những dòng nhạc khác để khán giả thấy được sự đa dạng trong tư duy âm nhạc của mình.

Sau khi đã sở hữu một số bản hit nhất định ở thể loại Drill, bản thân tôi đang rất khao khát được bước ra khỏi vùng an toàn để thử nghiệm những dòng nhạc mới mẻ hơn. Dù vậy, thú thực là tôi vẫn có chút e dè vì lo ngại khán giả đã quen với màu sắc cũ sẽ khó đón nhận sự thay đổi này. Tôi vẫn đang cân nhắc và suy nghĩ khá nhiều về bước chuyển mình đó, nhưng chắc chắn trong tương lai tôi sẽ thực hiện.

Trào lưu nhạc trên TikTok thường đến nhanh và đi cũng khá nhanh. Bạn làm thế nào để các bản phối của mình giữ được sức sống dài lâu chứ không chỉ bùng lên vài tuần rồi rơi vào quên lãng?

Thú thực, tôi không có bất kỳ công thức nào để níu giữ sức nóng cho một sản phẩm trên mạng xã hội. Khán giả cảm thấy yêu thích thì họ sẽ nghe đi nghe lại trong vài tuần, thậm chí vài tháng, mỗi người đều có một gu thưởng thức âm nhạc riêng biệt nên bản thân tôi cũng không thể nào đoán trước được vòng đời của một bản nhạc.

Nếu một ngày trào lưu Drill hạ nhiệt tại Việt Nam, GAZ sẽ đưa khán giả đến với không gian âm nhạc nào tiếp theo để khẳng định mình là một producer đa năng?

Âm nhạc tiếp theo của tôi sẽ là sự giao thoa của rất nhiều thể loại khác nhau mà ở thời điểm hiện tại vẫn chưa thể kể hết được. Riêng ở giai đoạn này, tôi đang dành nhiều sự yêu thích cho thể loại Trap. Tuy Trap là một dòng nhạc cơ bản và đã xuất hiện từ khá lâu nhưng khi nghe lại vẫn mang đến cảm giác rất cuốn hút.

Trong tương lai, bạn có kế hoạch đi học một trường lớp chuyên nghiệp nào để làm nhạc bài bản hơn và hợp tác với những nghệ sĩ lớn hơn không?

Trong tương lai gần, tôi dự định sẽ đăng ký đi học piano để bổ sung kiến thức nhạc lý bài bản, bởi đến tận bây giờ tôi vẫn chưa biết chơi nhạc cụ nào mà toàn bộ quá trình sáng tác đều là "đánh" từng nốt bằng chuột máy tính. Từ trước đến nay tôi chưa từng qua bất kỳ trường lớp đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp nào, tất cả kỹ năng hiện có đều là kết quả của quá trình tự thân vận động.

Nếu được nhắn gửi một lời tới khán giả và chọn một nghệ sĩ chưa từng hợp tác để kết hợp trong tương lai, bạn sẽ chia sẻ điều gì và chọn ai?

Với những khán giả đã luôn yêu thương và ủng hộ tôi suốt thời gian qua, mọi người hãy cùng chờ đón nhé, vì tôi đang chuẩn bị cho ra mắt một chiếc EP riêng trong thời gian tới! Còn nếu được chọn một nghệ sĩ chưa từng làm việc chung để hợp tác trong tương lai, cái tên tôi nghĩ đến đầu tiên chính là anh Robber, đơn giản vì tôi rất yêu thích âm nhạc của anh ấy.

Cảm ơn GAZ về những chia sẻ chân thành, chúc bạn sẽ sớm thành công với dự án sắp tới!