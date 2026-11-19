Màn kêu gọi đầu tư đầy ngẫu hứng của Hoà Minzy khiến dàn nghệ sĩ có mặt không khỏi trầm trồ.

Mới đây, Erik đã có buổi họp báo ra mắt MV 2 Năm 1 Không (2510), sản phẩm âm nhạc nằm trong dự án The 2nd E.P “Tình Trạng: Tình Tan”. Sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả khi đánh dấu màn trở lại của nam ca sĩ với một dự án được đầu tư chỉn chu về cả âm nhạc lẫn hình ảnh.

Đặc biệt, MV còn có sự góp mặt của Hoa hậu Tiểu Vy trong vai trò nữ chính, tạo nên sự kết hợp đáng chú ý giữa hai gương mặt đình đám Vbiz. Tính đến thời điểm hiện tại, MV 2 Năm 1 Không (2510) đã ghi nhận 142 nghìn lượt xem trên YouTube.

MV 2 Năm 1 Không (2510) - Erik

Erik tại buổi họp báo ra mắt MV 2 Năm 1 Không (2510)

Đáng chú ý trong buổi họp báo, Hoà Minzy bất ngờ đứng ra kêu gọi diễn viên Quốc Trường đầu tư cho concert sắp tới. Cụ thể, giọng ca Bắc Bling mạnh dạn đề nghị Quốc Trường tài trợ số tiền lên tới 10 tỷ đồng cho concert của “em ruột” Erik.

Sau đó, nữ ca sĩ nhanh chóng chuyển hướng thương lượng, giảm mức đề xuất xuống còn 5 tỷ đồng. Chưa dừng lại ở việc kêu gọi đầu tư, Hoà Minzy còn chủ động đưa ra một gói quyền lợi đặc biệt dành cho Quốc Trường với công việc kinh doanh chuỗi mì cay bên cạnh hoạt động nghệ thuật.

Clip kêu gọi tài trợ concert cho Erik của Hòa Minzy

Hòa Minzy đứng ra kêu gọi chủ chuỗi mỳ cay - diễn viên Quốc Trường làm nhà tài trợ cho concert của Erik

Theo đó, Hoà Minzy hứa hẹn sẽ cùng Thuý Ngân và các anh chị em trong gia đình Sao Nhập Ngũ livestream bán mì cay cho Quốc Trường trong vòng một năm để đổi lấy khoản tài trợ 5 tỷ đồng. Màn thương lượng mang đậm màu sắc giải trí của nữ ca sĩ khiến bầu không khí họp báo trở nên náo nhiệt.

Đặc biệt, nam diễn viên đã đồng ý với đề xuất 5 tỷ đồng và đề nghị Erik gửi kế hoạch và lộ trình kế hoạch tổ chức concert để có cơ sở trao đổi cụ thể về khoản đầu tư. Câu trả lời của Quốc Trường lập tức khiến dàn nghệ sĩ có mặt tại sự kiện không khỏi thích thú và khiến Hòa Minzy cũng như Erik phải “choáng váng” trước diễn biến ngoài dự đoán.

Erik không giấu được thích thú với lời mạnh dạn đề nghị của chị cả Hoa dâm bụt

Quốc Trường chấp nhận lời đề nghị của Hòa Minzy và gửi lời yêu cầu Erik gửi lộ trình kế hoạch tổ chức concert

Trước đó trong MV 2 Năm 1 Không (2510), bên cạnh sự xuất hiện của Hoa hậu Tiểu Vy trong vai trò nữ chính, Erik còn khiến khán giả thích thú khi quy tụ những gương mặt quen thuộc từng đồng hành cùng mình trong chương trình Sao Nhập Ngũ như Châu Bùi, Minh Trang, Quốc Trường và Tuấn Dương.

Bên cạnh Hoa hậu Tiểu Vy, các nghệ sĩ như Quốc Trường, Châu Bùi, Minh Trang, Tuấn Dương trong Sao Nhập Ngũ đã cùng xuất hiện trong MV để ủng hộ Erik

Tại buổi họp báo, Hoà Minzy cũng bày tỏ niềm vui khi chứng kiến Erik có thêm những người bạn mới sau hành trình tham gia chương trình. Minh chứng rõ ràng nhất chính là việc những nghệ sĩ từng cùng Erik trải qua hành trình Sao Nhập Ngũ đã góp mặt trong MV 2 Năm 1 Không (2510). Sự xuất hiện của dàn cameo vì thế còn mang ý nghĩa đặc biệt với Erik khi sản phẩm đánh dấu màn trở lại lần này có sự đồng hành của cả những người bạn cũ lẫn những mối quan hệ mới được vun đắp sau chương trình.

Không chỉ làm cameo trong MV, rất có thể Quốc Trường sẽ còn là “nhà tài trợ kim cương” trong concert của Erik

Erik cùng các nghệ sĩ tham gia Sao Nhập Ngũ đã có mối quan hệ thân thiết sau chương trình

Ảnh: Tổng hợp