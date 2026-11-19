Nổi tiếng từ năm 3 tuổi với ca khúc “Xúc xắc xúc xẻ”, Nguyễn Ngọc Bảo An hiện là sinh viên Đại học Ngoại thương, sở hữu thành tích học tập đáng chú ý và vẫn bền bỉ theo đuổi âm nhạc.

Hiện tượng triệu view của Vpop

Xúc xắc xúc xẻ từng là ca khúc quen thuộc mỗi dịp Tết, gắn với ký ức của nhiều thế hệ khán giả, đặc biệt là các gia đình có con nhỏ. Hình ảnh cô bé bầu bĩnh, giọng hát trong trẻo, hồn nhiên trong MV đã trở thành dấu ấn khó quên.

Cô bé năm ấy là Nguyễn Ngọc Bảo An, sinh năm 2006, được biết đến với nghệ danh Ruby Bảo An. MV Xúc xắc xúc xẻ được ghi hình khi Bảo An mới 3 tuổi, với sự tham gia của chú ruột cô là nghệ sĩ Phi Long.

Không lâu sau khi ra mắt, sản phẩm nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ giai điệu vui tươi, ca từ gần gũi và không khí đậm chất Tết cổ truyền. Năm 2014, MV được vinh danh tại POPS Awards ở hạng mục video ca nhạc thiếu nhi có lượt xem nhiều nhất.

Ảnh: Internet

Đến tháng 6/2016, Xúc xắc xúc xẻ tạo nên dấu mốc đáng chú ý khi đạt hơn 100 triệu lượt xem trên YouTube, vượt qua cả sản phẩm Em của ngày hôm qua của Sơn Tùng M-TP và trở thành video ca nhạc đầu tiên của V-Pop đạt thành tích này. Thành tích này đưa Bảo An, khi đó 10 tuổi, trở thành một trong những sao nhí nổi bật nhất trên nền tảng YouTube ở Việt Nam.

Đáng chú ý, Xúc xắc xúc xẻ không phải sản phẩm duy nhất tạo nên sức hút của Bảo An. Cô còn được khán giả biết đến qua loạt MV như Bé chút chít, Mẹ ơi tại sao và Ba ơi. Trong đó, hai MV Bé chút chít và Mẹ ơi tại sao cũng lần lượt cán mốc hàng trăm triệu lượt xem trên YouTube, tiếp tục đưa Bảo An trở thành một trong những ca sĩ nhí sở hữu nhiều sản phẩm có lượt xem ấn tượng trên nền tảng này.

Ảnh: FBNV

Bên cạnh âm nhạc, Bảo An còn xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình dành cho thiếu nhi như Đồ Rê Mí, Gương mặt thân quen nhí và Giọng hát Việt nhí. Năm 2011, khi tham gia Đồ Rê Mí, cô giành hai giải thưởng là Thí sinh nhỏ tuổi nhất và Thí sinh ấn tượng nhất, góp phần đưa tên tuổi đến gần hơn với khán giả.

Có thành tích học tập đáng nể

Nổi tiếng từ nhỏ, thường xuyên tham gia các hoạt động nghệ thuật, Bảo An vẫn duy trì việc học văn hóa và đạt nhiều thành tích đáng chú ý.

Theo đó, từ năm lớp 2, “cô bé triệu view” đã nhận học bổng toàn phần cho 12 năm học tại trường quốc tế. Suốt quá trình học, Bảo An duy trì thành tích tốt, nhiều lần đạt danh hiệu học sinh giỏi. Đến năm lớp 11, nữ sinh tiếp tục giành học bổng 100% chương trình Tú tài Mỹ, là một trong hai học sinh của trường đạt được thành tích này.

Bên cạnh việc học, Bảo An vẫn dành thời gian theo đuổi âm nhạc, diễn xuất, dẫn chương trình và tham gia các hoạt động ngoại khóa. Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, giọng ca nhí đình đám một thời từng cân nhắc theo học Nhạc viện TP.HCM hoặc Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Tuy nhiên, sau cùng, nữ ca sĩ lựa chọn một hướng đi khác.

Tháng 10/2024, Bảo An thông báo trở thành tân sinh viên Trường Đại học Ngoại thương cơ sở II tại TP.HCM. Trong quá trình xét tuyển, cô nộp hồ sơ vào ba trường đại học và may mắn đều nhận được kết quả trúng tuyển. Nữ ca sĩ chọn ngành Quản trị kinh doanh, chương trình liên kết với Trường Kinh doanh Quốc tế SolBridge thuộc Đại học Woosong, Hàn Quốc.

Chia sẻ với truyền thông, Bảo An cho biết quyết định lựa chọn ngành học này xuất phát từ mong muốn trải nghiệm một lĩnh vực mới, có liên quan đến những dự định cá nhân trong tương lai. Giọng ca Xúc xắc xúc xẻ từng cân nhắc việc theo học trường nghệ thuật nhưng sau cùng muốn mở rộng kiến thức và cơ hội nghề nghiệp thay vì chỉ giới hạn bản thân trong lĩnh vực biểu diễn.

Việc chuyển sang môi trường đại học cũng mang đến những thử thách mới. Chương trình học bằng tiếng Anh, cùng nhiều môn liên quan đến toán học, khiến Bảo An có thời điểm gặp áp lực. Dẫu vậy, sao nhí một thời khẳng định không có ý định từ bỏ nghệ thuật.

Bước vào môi trường đại học, Bảo An cũng phải đối mặt với những thử thách mới. Chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh, cùng nhiều môn liên quan đến toán học, có thời điểm khiến cô cảm thấy áp lực. Tuy nhiên, nữ ca sĩ khẳng định không có ý định từ bỏ nghệ thuật để tập trung hoàn toàn cho việc học. Cô vẫn duy trì các lớp thanh nhạc, piano, nhảy và dành thời gian cho sáng tác.

Ảnh: FBNV

Bảo An cho biết niềm đam mê viết nhạc đã nhen nhóm từ năm 12 tuổi, với cảm hứng đến từ những nghệ sĩ quốc tế như Taylor Swift và Billie Eilish. Cuối tháng 10/2024, sau khi trở thành sinh viên Đại học Ngoại thương, Bảo An ra mắt MV “Tình đầu”.

Ca khúc do chính nữ ca sĩ sáng tác từ năm lớp 11, nhưng phải đến khi bước vào giảng đường đại học mới được giới thiệu đến công chúng. Sản phẩm cũng đánh dấu bước chuyển trong hình ảnh và định hướng âm nhạc của Bảo An, hướng đến phong cách trưởng thành hơn thay vì gắn với những ca khúc thiếu nhi từng làm nên tên tuổi.

Từ giọng ca nhí quen thuộc với khán giả, Bảo An đang từng bước định hình con đường riêng trong vai trò một nghệ sĩ trẻ đa năng. Lựa chọn theo học ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Ngoại thương, đồng thời tiếp tục theo đuổi âm nhạc, cho thấy cô muốn phát triển bản thân trên nhiều lĩnh vực thay vì giới hạn mình trong một con đường duy nhất.

(Tổng hợp)