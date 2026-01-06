Mải yêu tình trẻ, mỹ nhân Vbiz bị "thoát fan": Từ khi nào fan được can thiệp sâu đến vậy?

Những ngày vừa qua, Orange đang vướng phải ồn ào khi đối mặt với hàng loạt ý kiến trái chiều và sự thất vọng đến từ fan. Sự việc khởi nguồn từ một bài đăng của người hâm mộ chia sẻ nỗi buồn phiền, cho rằng thần tượng thời gian gần đây đã lơ là việc tương tác, bỏ bê fan và dường như chỉ tập trung vào chuyện tình cảm. Ngay sau khi nắm được thông tin, Orange đã chọn cách đối mặt trực diện thay vì im lặng. Trên kênh broadcast cá nhân, cô đã có những chia sẻ thẳng thắn nhằm trấn an người hâm mộ, giải thích về quỹ thời gian và cách cô sử dụng mạng xã hội.

Orange đang vướng phải ồn ào khi đối mặt với hàng loạt ý kiến trái chiều và sự thất vọng đến từ fan (Ảnh: FBNV)

Cụ thể, giọng ca sinh năm 1997 cho biết: " Đôi khi mình không thể sống 100% online, không thể thấy hết các bài post, tin nhắn trên các nền tảng, nhưng mình vẫn và sẽ luôn tương tác khi thời gian cho phép, vì mình thích giỡn với mọi người và mình quý mọi người ". Cô cũng nhấn mạnh ưu tiên lớn nhất hiện tại là dồn toàn lực cho âm nhạc và bày tỏ sự tiếc nuối khi bị cuốn vào những hiểu lầm không đáng có trong lúc đang cố gắng hoàn thiện album mới. Cô bày tỏ sự tiếc nuối khi bản thân chỉ muốn cống hiến những sản phẩm chất lượng, hoàn thiện album mới một cách chỉn chu nhất nhưng lại vô tình bị cuốn vào những hiểu lầm: " Chỉ muốn tập trung viết album cho ra hồn ra vía xíu thôi mà bị bảo có tiếng có tình cảm rồi không quan tâm fan nữa. " - Orange chia sẻ trong broadcast của bản thân. Sau lời giải thích này, người hâm mộ đăng bài viết ban đầu đã quyết định xóa bài viết.

Orange đã có những chia sẻ thẳng thắn nhằm trấn an người hâm mộ

Tưởng chừng như mọi hiểu lầm đã được hóa giải êm đẹp, tuy nhiên, "sóng gió" thực sự mới chỉ bắt đầu khi một bài đăng khác với tiêu đề “Dear Orange” bất ngờ xuất hiện ngay sau đó và lan truyền với tốc độ chóng mặt. Đây là một bức tâm thư tuyên bố rời fandom, với những lập luận gay gắt hơn hẳn bài đăng than thở trước đó. Tài khoản này cho rằng lời giải thích của Orange chưa thỏa đáng và những tin đồn về việc cô xao nhãng sự nghiệp là hoàn toàn có cơ sở. Đỉnh điểm của sự thất vọng là khi người hâm mộ này đặt Orange lên bàn cân so sánh với các nghệ sĩ khác. Trong khi đồng nghiệp vẫn cố gắng duy trì sự kết nối tối thiểu như nhắn tin, thả tim hay phản hồi bình luận để tri ân fan, thì sự im lặng của Orange bị xem như một gáo nước lạnh tàn nhẫn, phủ nhận mọi nỗ lực cày view và bình chọn của cộng đồng fan.

Tài khoản cho rằng lời giải thích của Orange chưa thỏa đáng

Bên cạnh vấn đề tương tác, nguyên nhân cốt lõi khiến người hâm mộ này bức xúc và quyết định "thoát fan" là do tin đồn hẹn hò giữa Orange và producer Woke Up. Người viết khẳng định vấn đề không nằm ở việc cấm cản thần tượng yêu đương, mà nằm ở cách ứng xử thiếu tinh tế. Thay vì khéo léo giữ kín đời tư, Orange bị cáo buộc là liên tục tung ra những "hint" hẹn hò, thậm chí công khai những cử chỉ ngầm này ngay trong các buổi fan meeting. Hành động này bị cho là thiếu tôn trọng, khiến fan cảm thấy mình trở thành "người thừa" trong chính sự kiện được tổ chức cho mình. Bài viết khép lại bằng lời khuyên cô nên tỉnh táo lại để tập trung vào sự nghiệp đang có dấu hiệu chững lại thay vì mải mê trong chuyện tình cảm.

Giữa tâm bão chỉ trích, một làn sóng ủng hộ mạnh mẽ đã đứng về phía Orange (Ản: FBVN)

Giữa tâm bão chỉ trích, một làn sóng ủng hộ mạnh mẽ đã đứng về phía Orange. Những người bênh vực cho rằng việc yêu đương là quyền tự do cá nhân và khán giả không nên coi thần tượng là "tài sản riêng" để áp đặt mong muốn. Hơn nữa, những chia sẻ chân thành của Orange trên broadcast cho thấy cô vẫn luôn nỗ lực cân bằng giữa công việc và người hâm mộ. Câu chuyện của Orange một lần nữa xới lên bài toán khó giải về ranh giới mong manh giữa sự kỳ vọng của công chúng và tự do cá nhân của người nổi tiếng trong nền công nghiệp giải trí hiện đại.