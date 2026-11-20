Âm nhạc vẫn là thứ bảo chứng tên tuổi của BIGBANG.

12 giờ trưa 20/11 (theo giờ Việt Nam), BIGBANG chính thức phát hành digital single GiiiRIP Trước đó, BIGBANG và YG Entertainment gần như không hé lộ bất kỳ thông tin cụ thể nào về sản phẩm.

Đúng 0h ngày 20/11 (giờ Hàn Quốc), công ty bất ngờ đăng tải ba poster đen trắng với dòng thông báo BIGBANG 2026.11.20. 2PM (KST). Không tên bài hát, không thể loại, không hình ảnh đầy đủ của các thành viên. Chỉ bằng những chi tiết cận cảnh như bàn tay đeo phụ kiện, bước chân và mái tóc rối, BIGBANG đã khiến người hâm mộ tò mò về màn trở lại.

BIGBANG thông báo ra mắt bài hát mới chỉ trước 14 tiếng

Sau 14 giờ, GiiiRIP chính thức lên sóng trên các nền tảng nhạc số. Việc không thông báo trước về kế hoạch phát hành, đồng thời giữ kín cả tên ca khúc lẫn thể loại cho đến thời điểm sản phẩm ra mắt khiến fandom càng nôn nóng được xem thành phẩm chính thức. Bài hát ra mắt chỉ với định dạng audio, không có MV. BIGBANG xuất hiện bí ẩn và đầy gai góc với khung ảnh trắng - đen - đỏ. Ở năm thứ 20, BIGBANG trở lại với thứ Hip-hop thuần túy đã làm nên tên tuổi nhóm.

Điểm ăn tiền của GiiiRIP nằm ở phần phối khí giàu năng lượng. BIGBANG lựa chọn màu sắc hip-hop kết hợp EDM, tạo nên nhịp điệu dồn dập, bắt tai và có khả năng khuấy động đám đông. Bản phối không đi theo hướng hoài niệm hay cố gắng tái hiện những âm thanh từng làm nên thành công của nhóm trong quá khứ. Thay vào đó, ca khúc mang tinh thần hiện đại, có độ bùng nổ của một bản nhạc dành cho sân khấu lớn, đồng thời vẫn tận dụng được sự đối lập trong màu sắc âm nhạc của ba thành viên.

Bài hát ra mắt chỉ với định dạng audio, không có MV. BIGBANG xuất hiện bí ẩn và đầy gai góc với khung ảnh trắng - đen - đỏ

Sự kết hợp giữa chất rap đặc trưng của G-DRAGON, giọng hát giàu cảm xúc của TAEYANG và màu giọng nội lực của DAESUNG tiếp tục là yếu tố tạo nên bản sắc của BIGBANG. Đáng chú ý, phần credits của GiiiRIP còn ghi nhận sự tham gia sáng tác của Pharrell Williams và Chad Hugo, bộ đôi đứng sau nhiều sản phẩm nổi tiếng của The Neptunes. Ca khúc cũng sử dụng yếu tố nội suy từ Milkshake của Kelis, bản hit đình đám năm 2003. Những chất liệu âm nhạc này góp phần tạo thêm một lớp liên kết thú vị giữa âm thanh hip-hop quốc tế đầu những năm 2000 và sản phẩm mới của BIGBANG.

GiiiRIP - BIGBANG

Sau hai thập kỷ, BIGBANG vẫn có thể tạo ra một sản phẩm mang năng lượng mới mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào hào quang quá khứ. Đây cũng là điều khiến nhóm trở thành trường hợp đặc biệt của Kpop: sức hút không chỉ đến từ lượng fan trung thành, mà còn từ khả năng tạo ra những ca khúc đủ sức trở thành tâm điểm ngay khi xuất hiện.

Ngay khi ca khúc xuất hiện, cộng đồng V.I.P quốc tế đã nhanh chóng chia sẻ và bàn luận về sản phẩm mới. Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự phấn khích, gọi GiiiRIP là một bản anthem bùng nổ, dành lời khen cho phần sản xuất và cho rằng ca khúc có sức hút đặc biệt khi nghe trong không gian club. Một số bình luận còn bày tỏ mong đợi được thưởng thức bài hát trên sân khấu MAMA. Dĩ nhiên, bên cạnh những phản ứng tích cực, vẫn có ý kiến cho rằng màu sắc dance-pop của sản phẩm chưa tạo được cảm giác khác biệt như những bản nhạc BIGBANG từng làm nên tên tuổi. Dù vậy, phản ứng sôi nổi ngay sau thời điểm phát hành cho thấy sức hút của cái tên BIGBANG vẫn chưa hề nguội lạnh.

BIGBANG chỉ cần 1 bài hát đánh úp là khiến fan bùng nổ

Ra mắt năm 2006, BIGBANG từng bước trở thành một trong những nhóm nhạc định hình diện mạo Kpop thế hệ thứ hai. Từ Lies, Haru Haru đến Fantastic Baby, Bang Bang Bang, nhóm sở hữu loạt ca khúc có sức sống vượt khỏi phạm vi cộng đồng người hâm mộ. Những bản nhạc này không chỉ gắn với một giai đoạn hoàng kim của Kpop mà còn trở thành dấu mốc văn hóa đại chúng, được nhiều thế hệ khán giả nhận diện.

Sau quãng thời gian gián đoạn vì các thành viên thực hiện nghĩa vụ quân sự và những thay đổi về đội hình, BIGBANG hiện tiếp tục hoạt động với ba thành viên G-DRAGON, TAEYANG và DAESUNG. Năm 2026, nhóm đánh dấu cột mốc 20 năm debut bằng màn xuất hiện tại Coachella, tour diễn thế giới XX : COSMOS và hai sản phẩm âm nhạc mới là BiiiG cùng GiiiRIP. Theo YG, tour diễn hiện mở rộng lên 20 thành phố với 41 đêm diễn. Riêng hai đêm tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội hồi tháng 10 đã thu hút khoảng 90.000 khán giả. Những con số này cho thấy sức hút của BIGBANG không chỉ nằm ở ký ức của một thế hệ fan mà vẫn có thể chuyển hóa thành sự quan tâm thực tế trên quy mô quốc tế.

BIGBANG sẽ biểu diễn tại MAMA 2026

Đáng chú ý, chỉ một ngày sau khi phát hành GiiiRIP, BIGBANG sẽ xuất hiện tại MAMA Awards 2026, tổ chức ở Kyocera Dome Osaka, Nhật Bản vào ngày 21/11. Theo thông tin từ ban tổ chức, nhóm sẽ có một sân khấu đặc biệt kỷ niệm 20 năm debut, kết hợp cùng nhân vật hoạt hình Dooly - một biểu tượng văn hóa đại chúng lâu đời của Hàn Quốc. Đây là màn xuất hiện được chờ đợi bởi sau hai năm, cả ba thành viên mới lại cùng đứng trên sân khấu MAMA.

Chiến lược quảng bá ca khúc lần này tương đồng với màn xuất hiện của G-DRAGON năm 2024. Khi đó, thủ lĩnh BIGBANG cũng bất ngờ đánh úp ca khúc HOME SWEET HOME ngay trước thềm MAMA. Sau đó, stage MAMA 2024 trở thành nơi G-DRAGON “tái sinh” bằng POWER và đưa TAEYANG và DAESUNG trở lại, tái thiết BIGBANG. HOME SWEET HOME là lời chào về nhà đầy ngọt ngào mà BIGBANG dành cho VIP. Tiết mục còn kết hợp những bản hit làm nên tên tuổi BIGBANG như BANG BANG BANG và FANTASTIC BABY, tạo nên một trong những khoảnh khắc được bàn luận nhiều nhất của mùa giải. Màn tái hợp ba thành viên trên sân khấu đã khơi dậy sự phấn khích của người hâm mộ, đồng thời khiến cộng đồng yêu nhạc Kpop chú ý đến sự trở lại của một nhóm nhạc từng có sức ảnh hưởng lớn.

Chiến lược quảng bá ca khúc lần này tương đồng với màn xuất hiện của G-DRAGON tại MAMA năm 2024

Video sân khấu MAMA 2024 trên kênh Mnet K-POP hiện đạt gần 80 triệu lượt xem. Sức lan tỏa của tiết mục không chỉ đến từ những màn trình diễn giàu năng lượng mà còn từ ý nghĩa của cuộc hội ngộ sau nhiều năm. Với nhiều khán giả, đây giống như một cuộc hẹn lớn của cộng đồng yêu Kpop, nơi những ký ức về một thời hoàng kim được đánh thức và những cuộc thảo luận về BIGBANG một lần nữa trở thành tâm điểm.

Hai năm sau, BIGBANG trở lại MAMA với cột mốc 20 năm debut và một sản phẩm mới vừa phát hành. Sân khấu đặc biệt lần này được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo ra hiệu ứng truyền thông lớn, nhất là khi nhóm đang có đầy đủ chất liệu để kể lại hành trình hai thập kỷ của mình. Việc kết hợp cùng Dooly cũng mở ra một điểm giao thoa thú vị giữa âm nhạc, ký ức nhiều thế hệ và văn hóa đại chúng Hàn Quốc.

Với ca khúc mới, BIGBANG đang cho thấy một điều: vị thế “vua Kpop” không chỉ được duy trì bằng những thành tích trong quá khứ hay sự hoài niệm của người hâm mộ

Với ca khúc mới, BIGBANG đang cho thấy một điều: vị thế “vua Kpop” không chỉ được duy trì bằng những thành tích trong quá khứ hay sự hoài niệm của người hâm mộ. Với âm nhạc bảo chứng, BIGBANG duy trì vị thế “vua Kpop” suốt 2 thập kỷ. Sau 20 năm, nhóm vẫn khiến công chúng chờ đợi một sản phẩm mới, bàn luận về âm nhạc và hướng sự chú ý về sân khấu tiếp theo. Khi một nhóm nhạc vẫn đủ sức tạo ra sự kiện chỉ bằng việc phát hành một ca khúc, đó chính là minh chứng rõ ràng cho sức sống của một biểu tượng.