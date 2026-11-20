LiSA, giọng ca đứng sau loạt nhạc phim anime đình đám, bất ngờ bị một bộ phận cư dân mạng gọi là nghệ sĩ vô danh sau khi được đề cử Grammy 2027. Sự việc càng gây chú ý khi Billboard cũng nhầm cô với Lisa (BLACKPINK), trước khi phải đính chính.

Ngày 16/11, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Mỹ công bố danh sách đề cử Grammy lần thứ 69. Trong đó, ca khúc YES của nữ ca sĩ Nhật Bản LiSA góp mặt ở hạng mục mới Best Asian Pop Music Performance (Màn trình diễn nhạc pop châu Á xuất sắc nhất).

Đây là lần đầu tiên LiSA được đề cử Grammy. Tuy nhiên, thay vì chỉ nhận được lời chúc mừng, nữ ca sĩ bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội vì tên nghệ danh gần giống Lisa (BLACKPINK).

LiSA bị công kích vì nghệ danh giống Lisa (BlackPink).

Một bộ phận tài khoản tự nhận là người hâm mộ Kpop tỏ ra bất ngờ trước thông tin LiSA được đề cử, thậm chí gọi cô là nghệ sĩ vô danh (nugu), cho rằng nữ ca sĩ Nhật Bản dựa hơi danh tiếng của Lisa (BLACKPINK) để thu hút sự chú ý.

Sự nhầm lẫn không chỉ xuất hiện trong cộng đồng mạng. Tạp chí âm nhạc Billboard từng sử dụng hình ảnh Lisa (BLACKPINK) trong đồ họa giới thiệu đề cử dành cho ca khúc YES. Sau đó, ấn phẩm này phải sửa lại thông tin.

The Japan Times cho biết một số người dùng mạng và cả truyền thông quốc tế đã nhầm lẫn giữa hai nữ nghệ sĩ. Sự việc trở thành chủ đề bàn luận bởi Billboard vốn là một trong những ấn phẩm âm nhạc có ảnh hưởng lớn trên thế giới.

LiSA chưa bình luận về ồn ào nhầm lẫn, nhưng không ít khán giả lên tiếng bênh vực cô. Họ chỉ ra LiSA có tuổi đời lớn hơn, bước vào showbiz sớm hơn và sử dụng nghệ danh lâu hơn so với em út BLACKPINK. Theo khán giả, giọng ca Nhật Bản có thể không nổi tiếng trên toàn cầu bằng mỹ nhân Thái Lan, nhưng không thể gọi là vô danh.

Cư dân mạng bình luận: "Thời LiSA cháy với micro, Lisa có khi đang học tiểu học", "Jpop không quảng bá rầm rộ như Kpop nên độ nhận diện của LiSA có thể không bằng Lisa của BLACKPINK. Độ nhận diện của LiSA chủ yếu đến từ người hâm mộ anime", "LiSA ở Nhật Bản có nhiều bài hát được yêu thích. Tôi mê mẩn cô ấy".

Billboard nhầm lẫn LiSA với Lisa.

LiSA tên thật là Risa Oribe, sinh năm 1987, người Nhật Bản. Trong khi đó, Lisa (BLACKPINK) tên thật Lalisa Manobal, sinh năm 1997, mang quốc tịch Thái Lan.

Theo hồ sơ nghệ sĩ do Sony Music công bố, LiSA bắt đầu được chú ý từ năm 2010 khi tham gia dự án âm nhạc của bộ anime Angel Beats! dưới tên nhóm Girls Dead Monster. Năm 2011, LiSA chính thức ra mắt với tư cách nghệ sĩ solo thông qua mini album Letters to U.

Trong hơn 15 năm hoạt động, LiSA xây dựng tên tuổi chủ yếu ở dòng nhạc anime (anisong), đồng thời mở rộng sức ảnh hưởng sang thị trường nhạc pop-rock Nhật Bản và quốc tế.

Cô là giọng ca đứng sau nhiều ca khúc nhạc phim nổi tiếng như Crossing Field của Sword Art Online, Gurenge và Homura của thương hiệu Demon Slayer (Thanh gươm diệt quỷ), cùng Rising Hope của The Irregular at Magic High School.

Đặc biệt, Gurenge trở thành một trong những bản nhạc anime có sức lan tỏa lớn, góp phần đưa tên tuổi LiSA vượt khỏi cộng đồng người yêu hoạt hình Nhật Bản. Nữ ca sĩ cũng thường xuyên biểu diễn tại các sân vận động, nhà thi đấu lớn và những lễ hội âm nhạc quốc tế.

Lisa ra mắt cùng BlackPink vào năm 2016, nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt nổi bật của Kpop. Sau khi phát triển sự nghiệp solo, nữ ca sĩ Thái Lan tiếp tục mở rộng hoạt động sang thị trường âm nhạc quốc tế.

Hai nghệ sĩ đều có lượng người hâm mộ đông đảo, nhưng thuộc những dòng nhạc, thị trường và hành trình phát triển riêng.

Theo Billboard Japan, ca khúc YES được LiSA sáng tác lời, phát hành ngày 8/5 và sử dụng làm nhạc chủ đề cho phim hoạt hình The Irregular at Magic High School: Yotsuba Succession Arc. Đây là tác phẩm tiếp tục nối dài mối liên hệ giữa nữ ca sĩ với dòng nhạc anime, vốn là nền tảng làm nên tên tuổi của cô.

LiSA nổi tiếng trong cộng đồng người hâm mộ anime.

Trước thông tin được đề cử Grammy, LiSA bày tỏ niềm vinh dự và gửi lời cảm ơn những người đã đồng hành với mình trên chặng đường âm nhạc. Cô cho biết tự hào khi trở thành nghệ sĩ Nhật Bản được góp mặt tại một trong những sự kiện âm nhạc lớn nhất thế giới.

Tranh cãi lần này cũng đặt ra vấn đề về văn hóa thần tượng trong cộng đồng người hâm mộ quốc tế. Việc ủng hộ nghệ sĩ mình yêu thích vốn là điều bình thường, nhưng không đồng nghĩa với quyền hạ thấp hoặc phủ nhận thành tựu của những người hoạt động ở thị trường khác.