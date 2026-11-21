Từ ngôi sao sáng giá, nam ca sĩ này khép lại sự nghiệp trong sự ghẻ lạnh cùng bản án 1 năm tù.

Tòa án Quận Tây Seoul vừa chính thức tuyên phạt Nam Tae Hyun 1 năm tù giam liên quan đến vụ án vi phạm Đạo luật Giao thông Đường bộ. Phán quyết này không chỉ khép lại những tranh cãi pháp lý kéo dài mà còn đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của nam ca sĩ sinh năm 1994. Từng là giọng ca chính nổi bật của nhóm nhạc nam WINNER trực thuộc YG Entertainment, Nam Tae Hyun giờ đây trở thành một cái tên gắn liền với bê bối và sự sụp đổ hình tượng trong mắt công chúng.

Nam Tae Hyun vừa bị chính thức tuyên phạt 1 năm tù giam

Từng là giọng ca chính nổi bật của nhóm nhạc nam WINNER trực thuộc YG Entertainment, Nam Tae Hyun giờ đây trở thành một cái tên gắn liền với bê bối Từng là giọng ca chính nổi bật của nhóm nhạc nam WINNER trực thuộc YG Entertainment, Nam Tae Hyun giờ đây trở thành một cái tên gắn liền với bê bối

Theo hồ sơ vụ án, sự việc xảy ra vào khoảng 4 giờ 10 phút sáng ngày 27/4/2025. Nam Tae Hyun điều khiển ô tô trên tuyến đường cao tốc Gangbyeonbuk-ro hướng về phía Ilsan trong tình trạng đã uống nhiều rượu. Kết quả đo nồng độ cồn trong máu của nam ca sĩ đạt mức 0,122%, vượt xa ngưỡng 0,08% vốn là mức bị áp dụng hình phạt tước bằng lái xe theo quy định hiện hành. Đáng chú ý, cơ quan chức năng xác định tốc độ di chuyển của chiếc xe tại thời điểm đó lên tới 182 km/h, vượt gấp đôi giới hạn tốc độ cho phép 80 km/h trên đoạn đường này. Trong lúc phóng nhanh và cố gắng vượt một phương tiện khác, xe của Nam Tae Hyun đã mất lái rồi đâm mạnh vào dải phân cách giữa đường.

Trên các mạng xã hội xứ Hàn, làn sóng phẫn nộ dành cho Nam Tae Hyun bùng nổ ngay sau khi phán quyết tù giam được đưa ra. Đa số bình luận đều lên án hành vi chạy xe 182 km/h khi say xỉn, coi đó là hành động bất chấp tính mạng của những người xung quanh và không khác nào cố ý gây tai nạn nguy hiểm chết người. Nhiều người hâm mộ từng theo dõi anh từ 10 năm trước tỏ ra xót xa nhưng cũng đồng tình rằng mức phạt tù giam là hoàn toàn đích đáng.

Nam Tae Hyun liên tục liên quan tới những bê bối pháp lý Nam Tae Hyun liên tục liên quan tới những bê bối pháp lý

Đây không phải lần đầu tiên Nam Tae Hyun trở thành tâm điểm liên quan tới những bê bối pháp lý. Vào tháng 3/2023, anh từng bị bắt tại Gangnam (Seoul) vì hành vi say rượu lái xe. Khi dừng xe bên đường, nam ca sĩ bất ngờ mở cửa, gây va chạm và làm hư hỏng gương chiếu hậu của một chiếc xe taxi. Nồng độ cồn đo được lúc đó là 0,114%, khiến anh bị tước bằng lái và nhận mức phạt hành chính 6 triệu won vào tháng 7/2023.

Khi làn sóng phản đối chưa lắng xuống, tới tháng 1/2024, Nam Tae Hyun cùng bạn gái cũ bị bắt khẩn cấp vì hành vi sử dụng ma túy đá. Anh bị đưa ra xét xử và nhận mức án 1 năm tù nhưng được hưởng án treo với thời gian thử thách 2 năm.

Ra mắt vào năm 2014 với tư cách main vocal của WINNER sau khi bước ra từ chương trình sống còn WIN: Who Is Next, Nam Tae Hyun nhanh chóng trở thành một trong những tân binh nổi bật nhất Kpop. Anh sở hữu màu giọng đặc trưng, tư duy âm nhạc nghệ sĩ và khả năng sáng tác ấn tượng. Nam ca sĩ cùng Winner gây ấn tượng mạnh với album đầu tay 2014 S/S cũng như các bản hit đình đám như Empty, Color Ring, Sentimental, Baby Baby hay ca khúc solo I'm Young. Bên cạnh mảng âm nhạc, anh còn thử sức với vai trò diễn viên qua dự án phim Midnight's Girl.

Ra mắt vào năm 2014 với tư cách main vocal của WINNER, Nam Tae Hyun nhanh chóng trở thành một trong những tân binh nổi bật nhất Kpop

Anh sở hữu màu giọng đặc trưng, tư duy âm nhạc nghệ sĩ và khả năng sáng tác ấn tượng Anh sở hữu màu giọng đặc trưng, tư duy âm nhạc nghệ sĩ và khả năng sáng tác ấn tượng

Tuy nhiên, tháng 11/2016, Nam Tae Hyun bất ngờ tuyên bố rời WINNER và công ty quản lý YG Entertainment với lý do sức khỏe tâm lý và định hướng cá nhân. Sau đó, anh tự thành lập ban nhạc South Club để đuổi theo cá tính riêng. Tuy nhiên, con đường hoạt động độc lập không đạt được thành công như kỳ vọng. Âm nhạc của South Club mờ nhạt, độ phủ sóng giảm sút so với thời hoàng kim cùng WINNER.

Tháng 11/2016 khi Nam Tae Hyun bất ngờ tuyên bố rời WINNER và công ty quản lý YG Entertainment với lý do sức khỏe tâm lý và định hướng cá nhân Tháng 11/2016 khi Nam Tae Hyun bất ngờ tuyên bố rời WINNER và công ty quản lý YG Entertainment với lý do sức khỏe tâm lý và định hướng cá nhân

MV On the Edge of the Night bị công chúng ghẻ lạnh và chìm vào quên lãng giữa làn sóng tẩy chay mạnh mẽ

Trong nỗ lực tuyệt vọng nhằm cứu vớt sự nghiệp, đầu năm 2025, Nam Tae Hyun ra mắt MV On the Edge of the Night. Tuy nhiên, sản phẩm trở lại này bị công chúng ghẻ lạnh và chìm vào quên lãng giữa làn sóng tẩy chay mạnh mẽ. Từ vị thế một nam idol tài năng, giọng ca chính của nhóm nhạc hàng đầu Gen 3 với tương lai rộng mở, Nam Tae Hyun ở tuổi 32 giờ đây chỉ còn là một cái tên gắn liền với những bê bối.

Ảnh: Tổng hợp